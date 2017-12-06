Наследство для президента Тимошенко

Журналист Дмитрий Литвин попытался проанализировать наблюдаемые достижения действующей власти и пришел к парадоксальным выводам

Давайте попробуем подсчитать все до копейки - что президент Петр Порошенко оставит в наследство президенту Юлии Тимошенко?

Суды. Это очень важно для любого президента. Суды, которыми можно манипулировать с Банковой - вещь незаменимая. Вдобавок к этому прокуратура, которой ничто не мешает использовать уголовные дела в политике. Ну, чтобы влиять на оппонентов и собирать поддержку - например, в парламенте - под ключевые решения.

Силовой ресурс. Да, у нас правоохранители не способны доставить Михаила Саакашвили из квартиры на допрос. Все-таки центр Киева, люди... Но, например, Корбана-то доставили. Могут, когда хотят. Мало кто помнит уже, а ведь в 2015 году Геннадия Корбана обвиняли в чудовищных преступлениях. Юрий Луценко намекал даже на какое-то убийство. Потом все закончилось договорняком и затихло, но ведь было же!

Впрочем, и Саакашвили везет только частично. Когда его протестный городок под парламентом лишь возникал и было еще не ясно, что киевляне его не поддержат, силовики очень старались его заблокировать. Это напоминало худшие недели президентства Януковича. Патрульные стояли на подъездах к городку и блокировали даже подвоз дров, а спецназ жестко давил на протестующих. Все выглядело так, что до водометов и стрельбы остался один шаг. Была бы команда - разогнали бы его лагерь.

Ресурс спецопераций. Украинские спецслужбисты давно научились отлично прослушивать и подсматривать. Наверное, архив записей у них мог бы стать одним из крупнейших в мире, если бы не было привычки этими записями приторговывать. И если бы не приходилось архив прореживать после революций. А ведь ни разу не случалось такого, чтобы какая-либо из украинских спецслужб ответила за просвечивание чьей-либо жизни: политика, бизнесмена, журналиста, обычного человека. Сколько было скандалов? И вот три с половиной года после Майдана, а методы - ровно те же. И реальных ограничений - никаких.

Более того, спецслужбы научились эффектным провокациям. Оказывается, у них есть аргументы даже для того, чтобы, например, Сергей Курченко подыгрывал в травле политического оппонента президента. Ну, это если дело против Саакашвили не фальшивка. В таком случае, получается, что у власти есть ресурс, чтобы торговаться даже с мафиози на российской территории. А если все-таки фальшивка, то это тоже наследство: вот так лепить уголовные дела - с размахом и патриотической ноткой! - даже при Кучме не получалось.

Разгромленная инфраструктура антикоррупционеров. Агентство по предотвращению коррупции не работает. Госбюро расследований до сих пор не то что не работает, - оно создается заведомо не способным работать независимо от Администрации президента. НАБУ и САП получают такие удары и настолько связаны в судах, что у них нет шансов довести до логичного финала - то есть до приговора - никакое из начатіх ими громких дел. Плюс самостоятельные оперативные возможности Верховная Рада уже точно Бюро не даст, хотя этого от Украины уже несколько лет даже МВФ требует. Ну а Антикоррупционный суд можно создавать сколько угодно долго и в итоге создать такой же фейк, как и НАПК.

Медиа. В нашей стране не так уж много СМИ, которые имеют электоральное значение. И видно же, как непросто в них попасть кандидату в президенты Тимошенко, и как хорошо в них представлен образ действующего президента. Это тоже будет частью наследства президенту Тимошенко.

Финансовый ресурс. Тут очень интересно. Что при нынешнем президенте, что при предыдущем - круг самых богатых людей страны не изменился. Не изменились и отрасли, которые приносят наибольшие барыши. Пусть новых точек роста для украинской экономики и нет, зато все старые - хорошо знакомые и прекрасно управляемые. Вопрос в том, как одних людей из схем вывести, а других - завести, но это простой вопрос для опытного политика.

Приватизация. Слово, которое сопровождает Украину все 26 лет независимости. Казалось бы - ну когда уже закончится этот ресурс? А не заканчивается. Вспомните: премьер Тимошенко в свое время организовала блестящую продажу "Криворожстали". При этом и сегодня есть что продавать. В государственный бюджет уже три года закладывают впечатляющие суммы поступлений от приватизации. А собирают что-то около нуля, потому что годами сидеть на "потоках" госпредприятий приятнее, чем один раз продать. Но иногда по кайфу и продать. Больше трех тысяч госпредприятий еще у Украины осталось. Есть где развернуться!

Реформы. Уже очень потрепанное слово. Пожалуй, только о реформе армии можно говорить так, чтобы не сталкиваться с недоверием аудитории. По любому другому направлению претензий и недоверия так много, что избирателям уже можно обещать всего лишь "настоящие" реформы. И "настоящую" судебную реформу, и "настоящую" реформу полиции, и "настоящую" реформу прокуратуры, и "настоящую" реформу дипломатической службы, и "настоящую" налоговую реформу, и "честную приватизацию"... Да что угодно! Список такого "настоящего" может быть очень длинным. Люди снова поверят.

т именно Тимошенко. Но пока что она ключевой соперник действующего президента. Не факт, что президент Тимошенко решит воспользоваться вот таким наследством, чтобы отомстить за все унижения тем, кто был у власти в эти годы. Но все-таки можно просто представить первый год президентства Тимошенко с вот таким широким арсеналом. Кому из ныне пребывающих у власти это понравится? Может быть, кому-то кажется, что это все не угроза, а наоборот - набор возможностей для действующей власти. Чтобы оставаться властью как можно дольше и как раз не допустить Тимошенко до победы на выборах. Ну, хорошо. А кто смог оставаться у власти в Украине действительно долго? Кучма? Но ведь даже и ему пришлось уйти. Дмитрий Литвин, журналист

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Не факт, что следующим президентом стане