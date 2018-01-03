События в Иране: тарифы, субсидии, коррупция. Опыт для Украины

В 2011 году МВФ признал иранскую программу субсидий очень успешной, но в 2017 она не спасла страну от вспышки протестов

Уже неделю продолжаются протесты в Иране. 21 человек погиб, 450 арестованы. Протесты начались во втором по величине городе Мешхед. Катализатором протестов, которые быстро разрослись по стране, называют подорожание яиц на 50%, потом причин прибавилось.

В целом - это широкий круг экономических и политических вопросов. Рост цен; большой разрыв в уровне доходов; коррупция; щедрое финансирование религиозных структур, ядерной программы, структур Асада в Сирии, Хезболлы в Ливане - но при этом острая нехватка средств на внутреннее развитие страны. Одним словом - несправедливость.

Более 40% иранцев живут за чертой бедности, в сельской местности доходит до 60-70%. Безработица составляет 12%, а среди молодежи - около 25%.

Средняя зарплата в Иране составляет около 450 долларов, что не так уж и мало (в Украине - 220 долларов). Но во-первых, доходы очень неровно распределены. А во-вторых, на фоне соседней Саудовской Аравии с зарплатой 1700 долларов, почти такой же богатый природными ресурсами Иран выглядит совершенно неубедительно.

Опыт Ирана интересен тем, что в 2010 году там начали проводить реформу, подобную нашей: повышение цен и тарифов с одновременным переходом на адресные субсидии. В 2011 году МВФ даже признал иранские реформы успешными и рекомендовал переносить иранский опыт в другие страны.

Но, похоже, МВФ несколько поспешил, поскольку результат этих реформ оказался достаточно спорным.

Субсидиями в Иране стали пользоваться около 90% домохозяйств. Поскольку субсидии были монетизированы, их выплаты повлекли за собой быстрый рост цен и инфляцию: в 2011-2014 годах ежегодная инфляция составляла в стране от 20% до 40%.

Как следствие, в апреле 2012 года в Иране программа субсидий была приостановлена. Известные актеры и спортсмены начали агитировать обеспеченных иранцев не подавать заявки на оформление субсидий. Даже была выпущена специальная фетва (имеющая в Иране статус правового акта), что Аллах не одобряет намерения обеспеченных иранцев получать субсидии.

Однако это мало помогло - заявки на субсидии снова направили 73 миллиона граждан (при населении всей страны 77 миллионов ​​человек). Провести задуманную реформу за 7 лет, как предполагалось, не удалось, и она была продлена до 2021 года.

В 2015 году опыт Ирана был применен в Украине при реформе субсидий и либерализации рынков. Однако этот опыт, скорее, следует рассматривать как хороший кейс для развития критического мышления.

Сегодняшние беспорядки в Иране - результат именно реформ, при которых цены и тарифы росли, сохранялись коррупция, неравное и несправедливое распределение доходов и национальных благ, ограничивались права человека, а перспективы для молодежи оставались туманными.

Опыт достаточно ценный, чтобы внимательно и придирчиво его изучить. Тем более для Украины, в которой по данным ООН 55% граждан живут за чертой бедности и 55% домохозяйств пользуются субсидиями.

Умные учатся на чужих ошибках, а дураки - на своих.

Андрей Герус,

член правления бизнес-совета "Ціна Держави",

глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг,

бывший член НКРЕКП



Читайте также: Смерть диктатору: почему Иран восстал против аятоллы Хаменеи

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.