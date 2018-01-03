События в Иране: тарифы, субсидии, коррупция. Опыт для Украины
Уже неделю продолжаются протесты в Иране. 21 человек погиб, 450 арестованы. Протесты начались во втором по величине городе Мешхед. Катализатором протестов, которые быстро разрослись по стране, называют подорожание яиц на 50%, потом причин прибавилось.
В целом - это широкий круг экономических и политических вопросов. Рост цен; большой разрыв в уровне доходов; коррупция; щедрое финансирование религиозных структур, ядерной программы, структур Асада в Сирии, Хезболлы в Ливане - но при этом острая нехватка средств на внутреннее развитие страны. Одним словом - несправедливость.
Более 40% иранцев живут за чертой бедности, в сельской местности доходит до 60-70%. Безработица составляет 12%, а среди молодежи - около 25%.
Средняя зарплата в Иране составляет около 450 долларов, что не так уж и мало (в Украине - 220 долларов). Но во-первых, доходы очень неровно распределены. А во-вторых, на фоне соседней Саудовской Аравии с зарплатой 1700 долларов, почти такой же богатый природными ресурсами Иран выглядит совершенно неубедительно.
Опыт Ирана интересен тем, что в 2010 году там начали проводить реформу, подобную нашей: повышение цен и тарифов с одновременным переходом на адресные субсидии. В 2011 году МВФ даже признал иранские реформы успешными и рекомендовал переносить иранский опыт в другие страны.
Но, похоже, МВФ несколько поспешил, поскольку результат этих реформ оказался достаточно спорным.
Субсидиями в Иране стали пользоваться около 90% домохозяйств. Поскольку субсидии были монетизированы, их выплаты повлекли за собой быстрый рост цен и инфляцию: в 2011-2014 годах ежегодная инфляция составляла в стране от 20% до 40%.
Как следствие, в апреле 2012 года в Иране программа субсидий была приостановлена. Известные актеры и спортсмены начали агитировать обеспеченных иранцев не подавать заявки на оформление субсидий. Даже была выпущена специальная фетва (имеющая в Иране статус правового акта), что Аллах не одобряет намерения обеспеченных иранцев получать субсидии.
Однако это мало помогло - заявки на субсидии снова направили 73 миллиона граждан (при населении всей страны 77 миллионов человек). Провести задуманную реформу за 7 лет, как предполагалось, не удалось, и она была продлена до 2021 года.
В 2015 году опыт Ирана был применен в Украине при реформе субсидий и либерализации рынков. Однако этот опыт, скорее, следует рассматривать как хороший кейс для развития критического мышления.
Сегодняшние беспорядки в Иране - результат именно реформ, при которых цены и тарифы росли, сохранялись коррупция, неравное и несправедливое распределение доходов и национальных благ, ограничивались права человека, а перспективы для молодежи оставались туманными.
Опыт достаточно ценный, чтобы внимательно и придирчиво его изучить. Тем более для Украины, в которой по данным ООН 55% граждан живут за чертой бедности и 55% домохозяйств пользуются субсидиями.
Умные учатся на чужих ошибках, а дураки - на своих.
Андрей Герус,
член правления бизнес-совета "Ціна Держави",
глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг,
бывший член НКРЕКП
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