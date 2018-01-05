Президентская прачечная? Связан ли Трамп с отмыванием денег из РФ

Опубликованные высказывания Стива Бэннона дают основания подозревать окружение Трампа в федеральном преступлении, считают журналисты Bloomberg

Журналист и один из редакторов Bloomberg Тимоти О'Брайен опубликовал колонку "Forget Treason. Money Laundering Is Serious" ("Забудьте о госизмене. Отмывание денег куда серьезнее"), в которой обратил внимание на то, что вызвавшая громкий скандал в Вашингтоне книга Майкла Волффа может дать основания для расследования участия окружения Дональда Трампа в незаконном отмывании средств, что является тяжелым федеральным преступлением.



"В течение последних дней, - пишет О'Брайен, - внимание публики приковано к боям без правил, разгоревшимся между президентом Дональдом Трампом и одним из его политических "свенгали" Стивом Бэнноном". При этом, замечает автор, основное внимание было уделено брошенной Бэнноном реплике, что встречу сына Трампа, Дональда-младшего, с российским адвокатом в Трамп Тауэр во время президентской кампании в 2016 году можно расценивать как "государственную измену". Эта же реплика вызвала яростную контратаку Трампа, который заявил, что Бэннон "потерял рассудок", и поручил одному из своих адвокатов предупредить своего бывшего главного стратега, что если он не прекратит зарабатывать политический капитал за счет Трампа и его семьи, то дело кончится судом и другими неприятностями.



Однако в вызванном публикацией информационной буре, считает О'Брайен, не должна затеряться другая важная тема, которая тоже всплыла в связи с откровениями Бэннона: в его разговоре с Волффом есть основания усматривать повод для расследования участия семьи Трампа и его зятя Джареда Кушнера в серьезном федеральном преступлении - отмывании денег.



Читайте также: Контуры грядущего: Как будут выглядеть обвинения против Трампа

"Бэннон считает безответственным и непродуманным поведение окружения Трампа во время президентской кампании, - замечает О'Брайен, - и объясняет это тем, что они не верили в возможность свей победы." Такое отношение, считает журналист, дает бывшему советнику президента правильный ракурс, чтобы ясно понимать, почему кампания Трампа привлекла внимание специального прокурора Министерства юстиции Роберта Мюллера , который расследует возможные связи команды Трампа с Кремлем и который уже предъявил целый ряд уголовных обвинений Майклу Флинну , бывшему советнику по национальной безопасности Трампа, и Полу Манафорту , бывшему руководителю президентской избирательной кампании.

"Бэннон, как любой опытный боец, хорошо понимает, чем именно расследование Мюллера опасно для президента. Это вовсе не российское вмешательство в выборы, и Бэннон откровенно и хладнокровно это проговаривает", - пишет О'Брайен. "Все дело в отмывании денег", - цитирует Бэннона Вулфф. "Именно этот след ведет к Трампу прямо через Пола Манафорта, Дональда-младшего и Джареда Кушнера... Он идет от Дойче Банка прямо в команду Кушнера. У Кушнера все замазаны, и теперь не отмажутся".



Далее О'Брайен напоминает, что у семьи Трампа большая история сделок в сферах недвижимости и лицензирования с сомнительными деловыми партнерами, причем некоторые из них действительно русские, а другие - нет, и что публикации об этом в американской прессе появляются уже много лет. Недавний отказ от злополучного проекта Trump SoHo и история взаимоотношений с профессиональными махинаторами вроде Феликса Сатера напоминают, что некоторые из этих сделок могут представлять для Трампа большую проблему в контексте расследования Мюллера.



"Хотя сторонники Трампа пытаются представить расследование Мюллера как предвзятое и отягощенное обвинительным уклоном, инструментом заговора демократов и деятелей "теневого государства", реальность заключается в том, что Мюллер - респектабельный ветеран-прокурор, который ведет следствие в полном соответствии с принятыми процедурами," - пишет О'Брайен. - "Его расследование вполне способно выйти за пределы темы возможного политического сговора, которая и вызвала первоначальную необходимость предоставления Мюллеру полномочий, и продолжить в направлении исследования финансовых сделок семьи Трампа и участников его избирательной кампании - в том числе связанных с Россией. Бэннон это понимает, и его комментарии Волффу показывают, что он знает, насколько такое расследование может быть опасно для Трампа и его детей".



Стивен Бэннон (Фото - Getty Images)



Быстрота и обязательность ответных выподов Трампа свидетельствуют о том, что президент, вероятно, чувствует угрозу для себя. Бэннон характеризует его как человека, которого окружают невежественные и вечно интригующие друг против друга родственники, человека, лишенного интереса к вопросам управления страной, считающего президентскую должность не более чем насестом для самопрезентации и пустышкой, которую можно заполнить любыми своими идеями. "Другими словами, - язвит О'Брайен, - это именно тот тип, который занимал Овальный кабинет весь предыдущий год. "



Тексты Бэннона (и Волффа) были настолько убедительны, отмечает он, что в среду стали главной темой социальных медиа, смазав большую часть эффекта от сделанного накануне скандального президентского твита о том, что его ядерная кнопка больше северокорейской.



Опыт показывает, что президент никогда не пасует, когда кто-то критикует его самого, его семью или затмевает его в центре всеобщего внимания. Бэннон сделал тройную ставку на все эти пункты - и выиграл втройне, пишет О'Брайен.



"Теперь, когда он остался сам по себе, Стиву предстоит научиться, что победить не так-то просто", - говорится в заявлении Трампа, опубликованном Белым домом в среду. "Стив редко встречался со мной один на один и лишь делал вид, что пользуется влиянием, чтобы обмануть неосведомленных людей и авторов лживых книг".



"Ни одно из этих заявлений не выглядит убедительным," - считает О'Брайен. - "Бэннон может быть сумасшедшим, но он, конечно, был близок к президенту во время избирательной кампании и в первые эйфорические месяцы правления Трампа в прошлом году... При этом Бэннон - опытный медийщик, который отлично понимает, на какую наживку нужно ловить аудиторию. Уже хотя бы поэтому Трампу не удастся легко опровергнуть его заявления."



Стивен Бэннон знает, что Дональд-младший и Кушнер представляют для президента потенциальную проблему, особенно в случае изощренного расследования по подозрению в отмывании денег. И он также знает, насколько плохо Белый дом подготовлен к тому, чтобы бороться с юридическими препятствиями и финансовыми проверками, которые ему в этом случае грозят. Он знает все это, даже если он действительно "потерял рассудок". Именно поэтому, заключает О'Брайен, президент готов на все, чтобы заткнуть своего бывшего советника.



Читайте также: Вся президентская рать: Кто первым даст показания на Трампа

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



