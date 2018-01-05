Президентская прачечная? Связан ли Трамп с отмыванием денег из РФ
Журналист и один из редакторов Bloomberg Тимоти О'Брайен опубликовал колонку "Forget Treason. Money Laundering Is Serious" ("Забудьте о госизмене. Отмывание денег куда серьезнее"), в которой обратил внимание на то, что вызвавшая громкий скандал в Вашингтоне книга Майкла Волффа может дать основания для расследования участия окружения Дональда Трампа в незаконном отмывании средств, что является тяжелым федеральным преступлением.
"В течение последних дней, - пишет О'Брайен, - внимание публики приковано к боям без правил, разгоревшимся между президентом Дональдом Трампом и одним из его политических "свенгали" Стивом Бэнноном". При этом, замечает автор, основное внимание было уделено брошенной Бэнноном реплике, что встречу сына Трампа, Дональда-младшего, с российским адвокатом в Трамп Тауэр во время президентской кампании в 2016 году можно расценивать как "государственную измену". Эта же реплика вызвала яростную контратаку Трампа, который заявил, что Бэннон "потерял рассудок", и поручил одному из своих адвокатов предупредить своего бывшего главного стратега, что если он не прекратит зарабатывать политический капитал за счет Трампа и его семьи, то дело кончится судом и другими неприятностями.
Однако в вызванном публикацией информационной буре, считает О'Брайен, не должна затеряться другая важная тема, которая тоже всплыла в связи с откровениями Бэннона: в его разговоре с Волффом есть основания усматривать повод для расследования участия семьи Трампа и его зятя Джареда Кушнера в серьезном федеральном преступлении - отмывании денег.
Читайте также: Контуры грядущего: Как будут выглядеть обвинения против Трампа"Бэннон считает безответственным и непродуманным поведение окружения Трампа во время президентской кампании, - замечает О'Брайен, - и объясняет это тем, что они не верили в возможность свей победы." Такое отношение, считает журналист, дает бывшему советнику президента правильный ракурс, чтобы ясно понимать, почему кампания Трампа привлекла внимание специального прокурора Министерства юстиции Роберта Мюллера, который расследует возможные связи команды Трампа с Кремлем и который уже предъявил целый ряд уголовных обвинений Майклу Флинну, бывшему советнику по национальной безопасности Трампа, и Полу Манафорту, бывшему руководителю президентской избирательной кампании.
"Бэннон, как любой опытный боец, хорошо понимает, чем именно расследование Мюллера опасно для президента. Это вовсе не российское вмешательство в выборы, и Бэннон откровенно и хладнокровно это проговаривает", - пишет О'Брайен. "Все дело в отмывании денег", - цитирует Бэннона Вулфф. "Именно этот след ведет к Трампу прямо через Пола Манафорта, Дональда-младшего и Джареда Кушнера... Он идет от Дойче Банка прямо в команду Кушнера. У Кушнера все замазаны, и теперь не отмажутся".
Далее О'Брайен напоминает, что у семьи Трампа большая история сделок в сферах недвижимости и лицензирования с сомнительными деловыми партнерами, причем некоторые из них действительно русские, а другие - нет, и что публикации об этом в американской прессе появляются уже много лет. Недавний отказ от злополучного проекта Trump SoHo и история взаимоотношений с профессиональными махинаторами вроде Феликса Сатера напоминают, что некоторые из этих сделок могут представлять для Трампа большую проблему в контексте расследования Мюллера.
"Хотя сторонники Трампа пытаются представить расследование Мюллера как предвзятое и отягощенное обвинительным уклоном, инструментом заговора демократов и деятелей "теневого государства", реальность заключается в том, что Мюллер - респектабельный ветеран-прокурор, который ведет следствие в полном соответствии с принятыми процедурами," - пишет О'Брайен. - "Его расследование вполне способно выйти за пределы темы возможного политического сговора, которая и вызвала первоначальную необходимость предоставления Мюллеру полномочий, и продолжить в направлении исследования финансовых сделок семьи Трампа и участников его избирательной кампании - в том числе связанных с Россией. Бэннон это понимает, и его комментарии Волффу показывают, что он знает, насколько такое расследование может быть опасно для Трампа и его детей".
Стивен Бэннон (Фото - Getty Images)
Быстрота и обязательность ответных выподов Трампа свидетельствуют о том, что президент, вероятно, чувствует угрозу для себя. Бэннон характеризует его как человека, которого окружают невежественные и вечно интригующие друг против друга родственники, человека, лишенного интереса к вопросам управления страной, считающего президентскую должность не более чем насестом для самопрезентации и пустышкой, которую можно заполнить любыми своими идеями. "Другими словами, - язвит О'Брайен, - это именно тот тип, который занимал Овальный кабинет весь предыдущий год. "
Тексты Бэннона (и Волффа) были настолько убедительны, отмечает он, что в среду стали главной темой социальных медиа, смазав большую часть эффекта от сделанного накануне скандального президентского твита о том, что его ядерная кнопка больше северокорейской.
Опыт показывает, что президент никогда не пасует, когда кто-то критикует его самого, его семью или затмевает его в центре всеобщего внимания. Бэннон сделал тройную ставку на все эти пункты - и выиграл втройне, пишет О'Брайен.
"Теперь, когда он остался сам по себе, Стиву предстоит научиться, что победить не так-то просто", - говорится в заявлении Трампа, опубликованном Белым домом в среду. "Стив редко встречался со мной один на один и лишь делал вид, что пользуется влиянием, чтобы обмануть неосведомленных людей и авторов лживых книг".
"Ни одно из этих заявлений не выглядит убедительным," - считает О'Брайен. - "Бэннон может быть сумасшедшим, но он, конечно, был близок к президенту во время избирательной кампании и в первые эйфорические месяцы правления Трампа в прошлом году... При этом Бэннон - опытный медийщик, который отлично понимает, на какую наживку нужно ловить аудиторию. Уже хотя бы поэтому Трампу не удастся легко опровергнуть его заявления."
Стивен Бэннон знает, что Дональд-младший и Кушнер представляют для президента потенциальную проблему, особенно в случае изощренного расследования по подозрению в отмывании денег. И он также знает, насколько плохо Белый дом подготовлен к тому, чтобы бороться с юридическими препятствиями и финансовыми проверками, которые ему в этом случае грозят. Он знает все это, даже если он действительно "потерял рассудок". Именно поэтому, заключает О'Брайен, президент готов на все, чтобы заткнуть своего бывшего советника.
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