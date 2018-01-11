Вторжение похитителей будущего

Все четыре года после Революции Достоинства гражданское общество Украины стремилось избавиться от атавизмов "совка". Удалось ли это?

Когда говорят что-нибудь вроде "им там наверху виднее", я чувствую, что все еще живу в Советском Союзе.



Причем когда о власти говорят "им виднее", это вовсе не признание ее компетентности и эффективности - ни того, ни другого "внизу" не чувствуется. Но это безусловное признание своего статуса в государственной иерархии. Власть "наверху", в позиции принятия решений, и "внизу" это воспринимается как данность - именно теми, кто говорит, что "власти виднее". Попытки повлиять на власть "снизу" такими гражданами (и властью, кстати) воспринимаются как покушение на иерархию, на основы государственного строя. И такое положение многие привычно называют "демократией".



Это и есть настоящий Советский Союз - автократия, для виду припудренная демократической мишурой. Вторжение прошлого, которое уничтожает наше будущее. Уничтожает прямо сейчас.



Есть такие понятия - объектность и субъектность. Субъектность (в общественной жизни и политике) - это способность активно влиять на ситуацию, принимать решения, воздействовать на общественные процессы. А объектность - это пассивная вовлеченность в эти процессы. Внутри автобуса, например, водитель субъектен, а пассажиры - объектны.



Фраза "власти виднее" - это словесный отказ гражданина от своей субъектности. Такой отказ совершенно нормален для автократий и авторитарных режимов, где гражданин именно объектен, воспринимает себя лишь в качестве одного из доступных власти ресурсов и не чувствует никакой ответственности за ее решения (как пассажир автобуса не чувствует никакой ответственности за решения водителя).



Работающая демократия устроена в принципе иначе: в первую очередь, в части распределения ответственности, - субъектность при демократии делегируется власти от избирателя. Здесь уже сравнение с автобусом не годится. Для современной либеральной демократии государство является ресурсом избирателя, но никак не наоборот. При демократии ракурс меняется кардинально - пассажир тут "больше" автобуса, он субъектен и имеет возможность влиять на ситуацию на уровне назначения генерального директора и определения бюджета всего автобусного парка, а ответственность каждого водителя - это ответственность, делегированная ему именно пассажирами (которые имеют возможность и инструменты его полномочия прекратить, если водитель даст им для этого повод).



"Совок непобедим", сетуют уже не раз победившие в себе "совок" граждане, глядя на то, как избранный на волне Майдана президент превращается в шоколадный батон, а будущее страны в очередной раз растворяется в метастазах политической демагогии.

Другое проявление привычной для столь многих избирателей "совковой" объектности - некритическая восторженность по отношению к политикам. Причем не только к представителям власти, но и к оппозиционным деятелям. "Фэн-клубы" Петра Порошенко Юлии Тимошенко или Михаила Саакашвили , в сущности, совершенно деструктивны, пока остаются пассивными расширениями своих лидеров и просто повторяют их тезисы, не слишком-то в эти тезисы вникая. Некритическое отношение к лидерам закономерно приводит к тому, что "фэн-клубы" поддерживают не только их удачные решения, но и явные ошибки, а сами политики достаточно редко расположены слышать критику, если рядом звучит высказанное на повышенной громкости одобрение любого их шага. Ошибочные решения из-за этого не анализируются и не исправляются, корректирующая обратная связь сначала ослабевает, а затем перестает работать вообще - и когда-то вменяемый (допустим) политик все более убеждается в своей непогрешимости, теряет связь с реальностью и становится из-за этого безнадежно самозабвенным и совершенно бесполезным для любых попыток общественных сил использовать его для какого бы то ни было конструктива.А сохранившиеся в нынешней политике Украины авторитарные обычаи (и авторитарные же привычки большинства избирателей) гарантируют, что никуда из политики этот испортившийся деятель не денется. Как бы он ни проваливался в прошлом, как бы ни была испорчена его репутация, "фэн-клуб" за него проголосует - как он голосует за ту же Юлию Тимошенко. Потому что именно в ней привычно видится то, чего остро не хватает причисляющим себя к этому "фэн-клубу" - субъектность как возможность и право влиять на ситуацию."Там наверху виднее", привычно повторяют лишенные субъектности избиратели. И снова голосуют за тех, кого потом тем же избирателям приходится вонючими тряпками гнать гнать в Ростов-на-Дону, попутно осознавая свою политическую субъектность как необходимейшую часть своего гражданского достоинства.Жаль, что это осознание непрочно, и что ему непросто зацепиться за реальность, отягощенную авторитарными атавизмами. "Совок непобедим", горько сетуют уже не раз победившие в себе "совок" граждане, глядя на то, как избранный на волне Майдана президент превращается в шоколадный батон, а будущее страны в очередной раз растворяется в метастазах политической демагогии.Не нужно требовать от Петра Порошенко того, чего он не способен сделать. Если мы действительно хотим модернизировать Украину и превратить ее в по-европейски демократическую страну, требовать нужно от субъекта демократии - то есть, от себя самих. А политики при демократии - это просто доступный ресурс , которым избиратель может пользоваться или нет по своему желанию. Если мы, избиратели, считаем, что этот ресурс годный, мы его продолжаем применять. Если считаем, что он протух, мы отправляем его в утиль.Когда у нас будет демократия, такой подход никому не будет представляться призывом к государственному перевороту. Потому что если выбранный мной подрядчик вместо результатов работы предъявляет многостраничные объяснения, почему он задание не выполнил, но полученные деньги не вернет (а потраченное время - тем более), то гнать такого в Ростов - моя гражданская обязанность, а никак не покушение на "подрыв устоев".Пусть осознает свою объектность и соответствует. Потому что при демократии (когда мы ее все-таки построим) нам тут внизу будет виднее.

Сергей Бережной

журналист LIGA.net

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