Вращение Конституцией

Конституция меняется по многим поводам, но только не ради реформ, считает Сергей Фурса

Украинская Конституция красивая. Хотя и не работает. Мы привыкли, что властям и чиновникам, в общем-то, на нее наплевать. И перед каждыми выборами они ее правят. Меняют правила во время игры.

Но есть одно незыблемое правило. Конституция становится святой и ненарушаемой (а Конституционный суд ее преданной берегиней), когда надо делать реформы. Тут всегда оказывается, что никак нельзя делать реформу, потому что она нарушает Конституцию.

Вот и сейчас, - получив по голове от МВФ за левый закон про Антикоррупционный суд, и не придумав, что же с этим делать и как сохранить красивое лицо, начали аппелировать к Конституции. Дескать, эти буржуи нас не уважают и заставляют Конституцию нарушать.



Если суверенитет - это право элит воровать, то не жаль потерять часть такого суверенитета.

Это такая особенность украинского мышления. Во всем мире камеры регулируют движение, а у нас нельзя. У нас антиконституционно. Пусть и дальше на дорогах гибнут тысячи людей, в разы больше, чем в цивилизованных странах. Но наша Конституция самая гуманная и не дозволяет присылать штраф. Что Конституционный суд тут же и подтвердит.

И пусть дальше судьи принимают безумные решения, а сами коррупционеры выбирают в своем кругу тех, кто будет дальше с ними бороться. И никаких инвестиций. Зачем они нам? Не нужны нам их деньги. И не позволим иностранцам фильтровать кандидатов в наш Антикоррупционный суд. Пусть лучше клоака сохранится.

Это задача юристов - написать законопроект так, чтобы к нему не было претензий. И чтобы фильтр из иностранцев работал и не пускал коррупционеров в новый орган. И чтобы новый орган пользовался доверием. Потому что конкурсы имени Насирова никому не нужны. Они не решают проблемы. А в том, что у нас есть проблемы, надеюсь, сомневается только уже победивший коррупцию чиновник. И даже он не спорит, что ее точно еще не победили в судах и силовых органах.

Поэтому - да, нам нужны иностранцы. Потому что нам нужно доверие. А внутри страны все равно никто не будет доверять судьям, даже если бы случайно там навыбирали честных людей. И, да, мы можем потерять временно часть суверенитета. Но это единственный способ провести изменения.



Потому что если суверенитет - это право элиты воровать, то не жаль потерять часть такого суверенитета.

Сергей Фурса

специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital



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