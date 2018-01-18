Защита прав интеллектуальной собственности по-новому

12 важных изменений, которые принесли новые процессуальные кодексы

Уже месяц как вступили в силу новые процессуальные кодексы, которые, надо сказать, существенно изменили судопроизводство. Хотя реформа еще в процессе (продолжается создание единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, которую в лучшем случае введут в январе 2019 г.), но уже можно говорить о действительно новой эпохе правосудия, по крайней мере на уровне судебного процесса. Тем приятнее, что, в свете многих изменений, есть и нововведения, которые существенно влияют на защиту прав интеллектуальной собственности. Их будет применять в первую очередь Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, в который сейчас проводиться конкурс. Но до начала его работы новации используют существующие суды. Изменений в процессе немало, но остановимся на тех, которые будут иметь важное значение для практики разрешения споров, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности:

1. Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. После его создания этот суд будет рассматривать все дела о защите интеллектуальной собственности в первой и апелляционной инстанциях. Это очевидный шанс повысить уровень судопроизводства за счет узкой специализации судей, создания отдельной категории судей, рассматривающих исключительно дела, связанные с защитой прав интеллектуальной собственности. Излишне говорить, что это принципиальный шаг вперед.

2. Первая и апелляционная инстанции в одном суде. Практика существования специализированных судов по рассмотрению дел о защите прав интеллектуальной собственности, рассматривающих дела в первой и апелляционной инстанциях, существует и в других странах. Тем не менее, есть конечно риск для полноценного и объективного пересмотра дел апелляционной палатой Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности. Объективность апелляционного пересмотра судебных решений обеспечивается не только правовыми нормами, но и в значительной степени организационной обособленностью судов апелляционной инстанции от судов первой инстанции, работающих в разных помещениях, судьи судов первой и апелляционной инстанций, разумеется, нередко знакомы между собой, но как правило не поддерживают близких отношений.



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В случае же Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности трудно себе представить, что судьи в количестве всего лишь двадцать один человек, которые будут работать в соседних кабинетах, не поддерживали бы по меньшей мере приятельских отношений, что, чего скрывать, может осложнить отмену решений суда первой инстанции даже при наличии очевидных оснований. Понятно, что несколько повлиять на такое развитие дел сможет палата для рассмотрения дел по защите прав интеллектуальной собственности Кассационного хозяйственного суда. Но учитывая, что большинство дел (малозначительные дела) не будут рассматриваться в кассационной инстанции, можно все же прогнозировать, что процент решений, отмененных апелляционной палатой Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, будет минимальным.

3. Все заседания в Киеве. После создания Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности все дела о защите прав интеллектуальной собственности будут рассматриваться в Киеве. Несмотря на значительные преимущества специализированного суда такая территориальная подсудность сделает дороже любую защиту прав интеллектуальной собственности по искам правообладателей из регионов. Не все расходы, связанные с рассмотрением дела, истец сможет включить в судебные расходы, которые будут компенсироваться ответчиком (в частности, расходы, связанные с проездом, проживанием в столице представителя, если представитель не посторонний адвокат). Поэтому цена правосудия по защите прав интеллектуальной собственности для сторон из регионов вырастет. Быть может ситуация исправиться, когда в полном объеме заработает единая судебная информационно-телекоммуникационная система.

4. Все заседания ведут тройки судей. Судопроизводство по делам о защите прав интеллектуальной собственности не только в апелляционной инстанции, но и в первой инстанции будет осуществляться тройками судей. И это не самая лучшая новость. Тот, кто терял время в трехчасовых очередях в столичном хозяйственном апелляционном суде, поймет. Есть надежда, что в Высшем суде по вопросам интеллектуальной собственности рассмотрение дел будет планироваться эффективнее. Однако в любом случае рассмотрение дел тройками не сможет не повлиять на задержки и откладывания рассмотрения дел.

5. Новые способы защиты прав. Новая редакция Хозяйственного процессуального кодекса Украины ввела неограниченное количество способов защиты права. Это важная новость для различных категорий дел, однако для защиты прав интеллектуальной собственности она имеет особое значение. Нематериальность объектов права интеллектуальной собственности предопределяет их активное использование в электронной форме. Совершенствование IT-технологий требует и новых способов защиты прав, объекты которых используются в сети. Поэтому возможность суда отступить от применения традиционных предусмотренных законом способов защиты прав увеличивает маневр и повышает эффективность защиты прав интеллектуальной собственности в цифровой среде.

6. Невозможность изменить размер исковых требований после начала слушания дела. Судебная реформа направлена на уменьшение загруженности судов, в результате чего возможно повысится уровень осуществления правосудия. Для ускорения рассмотрения дел законодатель запретил уменьшать или увеличивать размер исковых требований после проведения подготовительного заседания (первого заседания в упрощенном исковом производстве). Но именно в спорах по защите прав интеллектуальной собственности это может сыграть негативную роль. В подобных делах размер исковых требований нередко связан с размером дохода ответчика (например, дела по искам организаций коллективного управления, дела по защите прав на торговые марки, изобретения). Понятно, что действующая редакция Хозяйственного процессуального кодекса Украины предоставляет истцу инструменты обеспечения доказательств.



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Но согласно существующей практике судьи далеко не всегда истребуют доказательства по ходатайству истца к первому заседанию. Основанием для обеспечения доказательств (в частности, до подачи искового заявления) является возможность их утраты либо затруднения в дальнейшем доказывании, что в спорах о защите прав интеллектуальной собственности бывает далеко не всегда. Более того, даже если суд истребовал доказательства одновременно с открытием производства, лицо, у которого их истребовали, может по своим личным причинам не предоставить (не успеть предоставить) такие доказательства. В этих случаях истец оказывается в ситуации, когда ему для защиты своих прав следует подавать в суд исковые заявления с заведомо завышенным и слабо обоснованным размером исковых требований, надеясь, что суд все же удовлетворит его ходатайство и истребует доказательства после открытия производства по делу, и в конце концов, оценив истребованные доказательства, удовлетворит иск частично.

7. Обеспечительных мер больше нет. Обеспечительные меры отошли в прошлое и трансформировались в обеспечение доказательств и обеспечение иска. Заявление об истребовании доказательств до подачи искового заявления, в отличие от заявления о принятии мер, рассматривается отныне на два дня, а пять. Но, если быть честным, до 15 декабря 2017 г. и заявления об обеспечительных мерах подавались редко, и суды их удовлетворяли еще реже, а уже в два дня (если не принимать во внимание определения, вынесенные "задним числом") не уложится видимо никто и никогда. Ценность обеспечительных мер для защиты прав интеллектуальной собственности была редуцирована основаниями их применения ("если подача необходимых доказательств станет впоследствии невозможной или затрудненной, а также если есть основания полагать, что права нарушены или существует реальная угроза их нарушения"), которые в совокупности встречаются редко. Поэтому, ощутимой потери от исчезновения обеспечительных мер защита интеллектуальной собственности не заметила.

8. Электронные доказательства. Учитывая широко распространенное в Украине интернет-пиратство, электронные доказательства могут стать эффективным инструментом защиты в первую очередь авторского права и смежных прав. Пока практика оценки электронных доказательств судами не сформирована, но, следует прогнозировать, введение электронных доказательств упростит доказывания нарушений прав интеллектуальной собственности в цифровых сетях.

9. Осмотр и экспертиза веб-сайта. В этом же ключе полезным является осмотр веб-сайта (страницы) судом с целью установления и фиксирования их содержания. Есть опасения, что во многих делах суд без осмотра сайта будет назначать экспертизу для установления и фиксирования содержания сайта (страницы), что может не только затянуть рассмотрение дела, но и значительно усложнить доказывание, учитывая, что после вынесения судом определения о назначении экспертизы нарушитель прав интеллектуальной собственности может легко убрать все спорные объекты со своего сайта. Как бы то ни было, с введением осмотра сайта представителям истцов не придется предоставлять доказательства нарушения прав интеллектуальной собственности на веб-сайте, заверенные нотариусами из Российской Федерации, как это порой бывало в предыдущей практике.

10. Экспертиза по заказу участника процесса. Обновленное средство доказывания, которым точно будут пользоваться многие представители сторон, - это заключение эксперта, полученное по заказу участника дела. Возможность самостоятельно, без решения суда формировать доказательную базу путем проведения экспертизы - ценный процессуальный инструмент защиты прав интеллектуальной собственности, прежде всего по защите прав промышленной собственности. Заранее полученный вывод эксперта позволяет гораздо точнее прогнозировать результат разрешения спора.

11. Выводы эксперта по вопросам права. Новый участник судебного процесса, который введен законодателем в декабре прошлого года - эксперт по вопросам права - уже вызвал немало дискуссий среди адвокатов, ведь раньше многие считали, что экспертом по вопросам права является сам судья. Тем не менее, ограниченный круг обстоятельств, которые подтверждает заключение эксперта в области права, имеет значение во многих спорах по защите прав интеллектуальной собственности. Толкование содержания норм зарубежного права является важным не только по делам с иностранным элементом, но и тогда, когда права интеллектуальной собственности возникли не в Украине, однако защищаются в украинском суде. Следует полагать, Верховный Суд Украины разъяснит, какие же именно из лиц, имеющих научную степень, могут считаться признанными специалистами в области права для того, чтобы получить возможность войти в дело в качестве эксперта по вопросам права.



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12. Дела в общем исковом производстве. В конце концов, важной новеллой хозяйственного, гражданского и административного судебных процессов стало введение малозначительных дел (дела с ценой иска до ста размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц - 176 200 грн. в 2018 г., а также дела незначительной сложности), которые рассматриваются в упрощенном производстве, в отношении которых не предусмотрено кассационного обжалования (с отдельными исключениями), а апелляционный пересмотр дела осуществляется без уведомления участников дела. Суды имеют право в порядке упрощенного искового производства рассматривать и некоторые другие дела. Впрочем, отрадно, что законодатель и здесь признал сложность дел о защите прав интеллектуальной собственности и запретил рассматривать их в порядке упрощенного искового производства (кроме дел с ценой иска до ста размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

Таким образом, о выводах о повышении уровня охраны прав интеллектуальной собственности на сегодня говорить еще очень рано. Не зря администрация Дональда Трампа пообещала лишить Украину отдельных торговых преференций через сто дней, если наша власть срочно не исправит ситуацию с охраной прав интеллектуальной собственности (прежде всего в сфере коллективного управления имущественными авторским и смежными правами). Тем не менее, вне всякого сомнения, указанные изменения сделают защиту прав интеллектуальной собственности в Украине на порядок эффективнее.

Павел Калениченко

Директор ОП Український музичний альянс, кандидат юридических наук