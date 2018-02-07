Илон Маск и украинское прощание с космосом

Оказавшись в экономическом и социальном проигрыше, Украина всё равно не расстаётся со стереотипами, из-за которых и проигрывает

Иногда достаточно заменить всего лишь одно слово, чтобы перевернуть описание всей картины. Вот, например, Леонид Каденюк. Первый космонавт независимой Украины, с которым прощались на прошлой неделе. Тёплые воспоминания о нём сохранили очень многие, и поэтому не удивительно, что сообщения о смерти Каденюка разместили все телеканалы, все сайты. Откройте любое из этих сообщений - и Каденюк там будет представлен именно как первый космонавт. Но это ведь только часть правды. Первый? Больше правды получится в том случае, если назвать его последним.



Каденюк - ещё из того поколения украинцев, которое могло о космосе не просто мечтать, а рассчитывать на космос как на свою работу. Каденюк был очень опытным лётчиком. Десятилетия в отрасли. Прошёл большую подготовку к космосу. Учился управлять многоразовым "Бураном" и транспортным "Союзом". Важно понимать, что это был не космический турист и не просто представитель дружественной страны, которого американцы по каким-то причинам прокатили в космос и обратно на своём шаттле. Это было закономерно, что Каденюк таки полетел.



Простой вопрос: кто ещё в нашей стране может хотя бы приблизиться к такому же уровню подготовки, какой был у Каденюка, и потом реализовать этот потенциал? Наверное, уже никто. И это - уже навсегда.



К сожалению, Украина превратилась в одно из двух беднейших и проблемнейших государств Европы. Можем поспорить только с Молдовой. Подумать только - даже Албания показывает результат лучше! И если вообразить, что война с Россией, которая нанесла Украине огромнейший урон, закончится завтра, то всё равно и этот ущерб и последствия от ошибок, сделанных в предыдущие десятилетия, настолько серьёзны, что придётся потратить не то что годы, а время жизни нескольких поколений, чтобы вернуться в клуб европейских хотя бы середнячков. Да и то - это если ещё повезёт.



Пока что видно: шансов нет. Вот сами посудите. Министру инфраструктуры Владимиру Омеляну приходится месяцами биться за то, чтобы завести на авиарынок лоукосты. Казалось бы - ну это же для всех полезно! И для пассажиров, и для аэропортов, и для экономики в целом. Но нет - монополия сильнее. Действующий министр финансов Александр Данилюк уже далеко не первый министр финансов, который борется за создание адекватной Службы финансовых расследований вместо допотопной Налоговой милиции. Но и у него не получается! Ещё пример - таможенные правила в Украине настолько несправедливы, что миллионы граждан вынуждены пользоваться серыми товарами: от медикаментов до компьютеров и машин. Говорят об этом все - а исправить некому. Доходит до того даже, что у нас премьер-министр Владимир Гройсман вынужден на полном серьёзе предлагать депутатам законопроект о запрете силовикам на произвол при обысках. Потому что после серии чисто рэкетирских наездов на айтишников страна выглядит варварски, а силовиков ну никак нельзя унять, ведь рэкет это и есть смысл их деятельности. Можно только специальным законом отобрать у них формальные поводы для наездов. Кстати, с айтишниками силовики вроде бы завязали - но переключились на майнеров. Эту публику ещё не успели защитить отдельным законом!



Судебная система в стране фактически разгромлена. Есть суды без судей, есть судьи с тысячами дел на руках, которые физически невозможно рассмотреть в разумные сроки. И это положение в принципе не совместимо с надеждами на существенный экономический рост. Расходы на покрытие дефицита Пенсионного фонда сопоставимы с расходами на оборону. В одной только Польше уже устроились более миллиона экономически активных украинцев. Наше государство дотирует энергопотребление большинства семей через систему субсидий. Неполучение очередной порции кредитов от МВФ и других доноров может спровоцировать новый виток кризиса уже следующей зимой, потому что пиковые выплаты по госдолгу отменить невозможно…



Ещё раз: всё это фон явно не для того, чтобы называть Каденюка первым космонавтом. Вот последним - будет правдивее. Других своих космонавтов у нашего государства уже не будет. И если прощание с Каденюком стало топ-историей для СМИ всей страны, то прощание с сотнями других украинцев, которые работали в государственном секторе на освоение космоса и уходят один за другим, просто потому что возраст уже такой, - мало кто замечает. Кого из них сейчас знают? О ком из них помнят? У нас почти забыли даже о былой роли таких гигантов, как "Южмаш", что уж тут и говорить о людях.



Но давайте опять заменим одно слово, чтобы взглянуть иначе на общую картину. Ясно, что государственный сектор Украины не сможет произвести других космонавтов. А что с частным сектором? Вот как так получается, что не только большая Америка, но и маленькая Новая Зеландия могут в частном порядке заниматься освоением космоса?



Это ведь уже не просто какие-то отдельные диковинные факты. Это растущая индустрия. Возможно, мы в самом начале большой эпохи, в которой частные компании смогут обеспечить такой прогресс в космической отрасли, какой по определению не способен дать государственный сектор, зацикленный на военных задачах и соответствующих шаблонах мышления и ограниченный рамками госбюджетов. Возможно, инвестировать в эту индустрию и торговать космосом скоро будет выгоднее, чем нефтью или - вернёмся на украинскую землю - металлом и шоколадом.



Что может предложить в таком случае Украина? У нас ещё есть остатки предприятий. Остатки технологий. Остатки коммуникаций. Ещё лет десять - и всё это утратит какую-либо ценность. Поэтому если предлагать, то сейчас. Как предлагать? Тоже приватизацией. Ну, конечно, в комплекте с верховенством права, которого от Украины добиваются все друзья - от США и Евросоюза до МВФ и Всемирного банка.



Впрочем, приватизация у нас - это ещё одно слово, которое всегда переворачивает картину так, что осмысленный разговор далее невозможен. Это ж посягательство на святое! На государственный сектор!.. Оказавшись на дне экономически и социально, наше общество всё равно не расстаётся со стереотипами и практиками, которые на дно и заводят. Главные из них - это неприязнь к частному в экономике и к праву.



Что ж, возможно, успех Илона Маска может стать хорошим уроком. Всё-таки первый космический магнат! Развивающий именно частные предприятия.

Дмитрий Литвин

специально для LIGA.net

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