Міжнародна освітня та дослідницька фундація The Heritage Foundation знову проранжувала країни за рівнем економічної свободи - днями вийшов її глобальний Індекс економічних свобод-2018. Гарна новина в тому, що Україна нарешті вирвалася з переліку економічно-репресованих країн. Погана - в тому, що ми досі сильно програємо нашим основним конкурентам на ринку зовнішньої торгівлі та інвестицій.

Індекс оцінює 12 економічних свобод у 186 країнах. Україна в ньому за рік піднялася із 166 на 150 місце. Наші найближчі сусіди знаходяться вище нас: Білорусь на 108-му місці, Польща - на 45-му, Словаччина - на 59-му, Венгрія посідає 55 сходинку, Румунія - 37-му, Молдова - на 105-му місці. Росія в рейтингу теж вище України, "путіноміка" 107-ма за рівнем економічної свободи у світі.



Рейтинг економічної свободи вимірюється в пунктах. Для співставності результату 100 пунктів означає повну економічну свободу, 0 пунктів - країна, де економіка повністю репресована та перебуває під тотальним контролем держави. Середнє значення індексу для європейських країн (включаючи Україну) - 69 пунктів., у найбільш вільній економіці Європи - Швейцарії - цей індекс становить 82 пункти. Україна покращила свою позицію до 150 у світі, підвищивши за рік значення індексу з 48 до 52 пунктів.



Крім того, що економічна свобода в цивілізованому світі розглядається як базове право людини, вона приносить більший добробут людям, робить суспільство здоровішим та знижує можливості уряду до зловживань та корупції.



Україні минулого року вдалося підвищити своє місце в рейтингу за рахунок стабілізації інфляції (прогрес по показнику "монетарна свобода") та усуненню деявих валютних обмежень (прогрес за показником "фінансова свобода"). Прогресу за обома напрямками можна завдячувати Нацбанку та його політикам інфляційного таргетування і поступової лібералізації (хоча з останнім напрямком ситуація скоріше нагадує анекдот про козу, яку треба спочатку купити, а потім продати).



Якщо ж подивитися на відстань до середнього показника по Європі та на відстань до лідера по кожному з напрямків - можна виокремити основні області, де нам очевидно є куди рухатися.



Складові індексу економічної свободи для України у порівнянні з Європою



Джерело: Центр економічної стратегії на основі The Heritage Foundation 2018 Index of economic freedom: Global economic freedom



Із податковим навантаженням та свободою торгівлі в Україні ситуація більш-менш нормальна, якщо орієнтуватися на оцінку The Heritage Foundation. Двома проблемними зонами залишаються верховенство права (захист прав власності, ефективна судова система, чесність та порядність уряду) та свобода руху капіталів (свобода інвестицій і фінансова свобода).



Щоб підвищити економічну свободу Україна, як несвободна держава, має широке поле для вибору політик. В економічній царині більш-менш реалістичні конкретні заходи, не торкаючись захисту прав власності та легкості ведення бізнесу, це: