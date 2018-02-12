МихоИлиада: Банковая продолжает бежать по граблям

Выдворив лидера Руха Новых Сил из страны, Банковая заказала для себя новый сезон противостояния с неуемным Саакашвили

Они опять сделали это.



Это только кажется, что политическая неадекватность не поддается рациональной аналитике. Еще как поддается. Глупость примитивна, с высокой вероятностью она снова двинет по уже опробованным граблям. Но ведь анализировать неадекватность и ее примитивные решения неимоверно скучно, даже если такой анализ полностью себя оправдывает.



Отправка Юлии Тимошенко в тюрьму долго была "голубой мечтой" Виктора Януковича, признанного титана стратегической мысли. Когда же эта мечта сбылась, оказалось, что Виктор Федорович создал отличный повод для наращивания внутреннего и внешнего политического давления на себя, любимого. Закончился этот сюжет, как вы помните, для него не очень хорошо, а вот для Юлии Тимошенко - весьма недурственно.



Выдавливание Михаила Саакашвили из страны - история до анекдотичности сходная, хотя и с совершенно другой подоплекой. Тимошенко была для Януковича реальным политическим соперником, лидером политической силы, которая находилась у власти до победы Партии Регионов. С этой точки зрения Саакашвили не представляет для Порошенко вообще никакой угрозы - сам он неизбирабелен по закону, а его Рух Новых Сил - по всем известным нам рейтингам.



Но это рациональный мотив, который так любят аналитики. Для Порошенко важнее оказался мотив политически иррациональный, личностный, из области психологии - его Саакашвили неимоверно раздражает. Чем дальше, тем больше. А Петр Алексеевич любит, чтобы все было благостно и плавно. И, судя по предпринятым в этом направлении усилиям, ему представляется, что для этого достаточно убрать Саакашвили из страны. Любым способом. А потом хоть трава не расти. Потому что сейчас очень хочется.



Вот есть рациональный сценарий: "дело о прорыве через границу" доводится до приговора и Саакашвили признают виновным. Другой рациональный сценарий: доводится до приговора "дело о госизмене Дангадзе" и Саакашвили признают соучастником. Оба эти сценария были начаты, причем Банковая определенно их запускала не для того, чтобы от них внезапно отказаться. И оба эти сценария могли бы политическую репутацию Саакашвили буквально закопать, если бы они были доведены до логического финала.



Вместо этого был выбран сценарий, полностью противоречащий этой уже заявленной логике - Саакашвили выдворяют из страны, не завершив открытые против него дела, выдворяют на основаниях, которые могут быть (и будут, естественно) легко опротестованы даже по процедурным основаниям, предусмотренным уголовно-процессуальным кодексом. Сценарий, после реализации которого Саакашвили снова окажется в положении полностью свободного - совершенно официально вне сферы юрисдикции украинского суда - и еще более непримиримого оппонента действующей власти, вооруженного, ко всем радостям, горячим вниманием мировых СМИ.



Аналитики это со своими рациональными сценариями просчитывают. Банковая со своими иррациональными сценариями (и, тем более, непоследовательностью в их реализации - см. выше) этим прямо пренебрегает. Она с удовольствием будет закрывать глаза на то, что выдворение из страны делает Саакашвили куда более мощным политическим противником, чем он бы быть в Украине, будучи фигурантом одновременно нескольких судебных разбирательств.



Как язвительно писал о такой тактике Жванецкий: "Таблетки от танков: принял пару, закрыл глаза - и нет ничего".



Сатирикам вообще суждено брать верх там, где аналитики пасуют: глупость, некомпетентность и недальновидность - это их естественные мишени.



Аналитикам же приходится принимать к сведению, что вменяемость и адекватность окончательно перестают быть значимыми факторами во внутренней политике Украины. Личные обиды и уязвленные самолюбия здесь теперь куда важнее.



Правда, последствия дурацких решений все равно наступят. Некоторые - в ближайшее время. И мы все их увидим, причем без всякой аналитики.



Потому что сериал "Михаил Саакашвили" решительно продлен Банковой на следующий сезон.





Сергей Бережной

журналист LIGA.net

