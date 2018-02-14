Дональд Трамп и его потасканное президентство

Начало февраля принесло Белому Дому несколько новых тяжелых ударов, считает знаток вашингтонских кулуаров Элизабет Дрю

Наступает момент, когда Дональда Трампа можно уже почти начать жалеть. Слово "почти" здесь отражает пропасть, которая слишком широка, чтобы оппоненты Трампа могли её преодолеть. Тем не менее, можно признать, что февраль оказался крайне жесток к президенту США, хотя он, конечно, и не является невинной жертвой.

В течение первой полной недели февраля на Белый дом Трампа обрушилось больше неприятностей, чем на большинство президентских администраций за пару месяцев или даже дольше. Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average дважды рухнул на 1000 пунктов, уничтожив весь прирост, достигнутый "бычьим рынком" с начала года. Никто не понимал, когда же рынки успокоятся, и не хвалёное ли снижение налогов Трампом (среди прочих его решений) спровоцировало страхи по поводу перегрева экономики и повышения процентных ставок.

Трамп сам ухудшил своё положение, занимаясь тем, чего его предшественники в Овальном кабинете мудро избегали. Он регулярно хвалил себя за рост котировок на фондовом рынке. Этот якобы великий бизнесмен позабыл, что всё, что поднимается вверх, рано или поздно опускается вниз.

На той же неделе Конгресс утвердил двухлетнее бюджетное соглашение. Обычно любые долгосрочные и межпартийные соглашения являются хорошей новостью, но этот документ, согласно оценкам, гарантирует годовой дефицит бюджета в невероятном размере - $1 трлн. Республиканская партия, которая долгое время провозглашала себя партией бюджетной ответственности, навсегда утратила этот облик. Демократы и республиканцы в конгрессе смогли договориться, по сути, предоставив друг другу всё, что они хотели по части новых госрасходов, причём без сокращения бюджета или повышения налогов, что могло бы компенсировать последствия этих договорённостей для дефицита.

Президенты Рональд Рейган, Джордж Буш-старший и Билл Клинтон руководили страной, повышая налоги, а бюджетная политика Клинтона даже привела к профициту бюджета в последние годы его второго срока. Но затем на сцене появился Джордж Буш-младший, который утверждал, что профицит надо вернуть народу. Так он и сделал, и много чего ещё. С тех пор повышение налогов превратилось в анафему для республиканцев, а большинство "временных" решений Буша о снижении налогов со временем стали постоянными.

Обещание Трампа ещё раз снизить налоги многие считают главной причиной, по которой лидеры республиканцев в Конгрессе и - самое важное - крупные спонсоры партии стали поддерживать его в 2016 году и в дальнейшем. Впрочем, члены Конгресса опасались ещё и "базы" избирателей Трампа: пусть даже они составляют лишь около трети электората, но они особенно сильны в традиционных республиканских избирательных округах и на партийных праймериз могли бы поддержать кандидатов, больше тяготеющих вправо.

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Республиканцы притворились, будто налоги снижаются в интересах среднего класса, хотя в основном это была помощь богачам и бизнесу. Трамп и его союзники активно убалтывают страну с тем, чтобы ей понравилось это снижение налогов: и действительно, оно помогает населению на первых порах - до промежуточных выборов 2018 года, на которых будут переизбраны не только вся Палата представителей и треть Сената, но и многие губернаторы и законодательные собрания штатов. Республиканцы пребывали в панике, опасаясь, что могут потерять и Палату представителей, и Сенат, хотя второе менее вероятно: демократов среди действующих сенаторов, идущих на перевыборы, намного больше, чем республиканцев. К тому моменту многое может случиться, меняя электоральные расчёты.

Как будто всего этого было недостаточно, на Белый дом Трампа внезапно обрушилась волна обвинений в избиении жён. У Республиканской партии уже и до этого было достаточно проблем с женщинами, и то, как Трамп и его помощники повели себя в данной ситуации им явно не пошло на пользу. В начале недели появились сообщения, что две бывшие жены малоизвестного Роба Портера, за безобидным названием должности которого - секретарь аппарата - скрывалась важность его работы (предоставлять президенту правильные документы), рассказывали ФБР, будто Портер физически и эмоционально их насиловал в период, когда (недолго) был на них женат.

Из-за этого Портер так и не получил категорию полного допуска к секретным документам, соответствующую его должности; даже год спустя у него был лишь "временный" допуск. Необычно то, что неопределённость по поводу уровня допуска высокопоставленного помощника в Белом доме сохранялась так долго. Такая же ситуация сложилась с зятем Трампа, Джаредом Кушнером, который курирует вопросы внешней политики. Тревогу в этих случаях вызывает тот факт, что может существовать информация, из-за которой чиновник может подвергнуться шантажу. Кроме того, после жалоб бывшей жены пришлось уйти в отставку спичрайтеру Трампа.

Ситуация стала ухудшаться, когда стало известно, что глава аппарата Трампа, Джон Келли, и юрисконсульт Белого дома Дон Макгэн знали о положении Портера (Магкэн знал об этом год, а Келли, по крайней мере, несколько месяцев), но, по всей видимости, не предпринимали никаких шагов, чтобы исключить доступ Портера к совершенно секретной информации. В результате скандал из-за супружеского насилия быстро превратился в скандал по поводу возможных прорех в безопасности.



Президентство Трампа и начиналось не с первоклассными кадрами, и в дальнейшем качество этих кадров тоже не улучшилось.

Президентство Трампа отличает незаурядно длинный список помощников, вынужденных уволиться или уволенных по различным причинам. Наиболее опытных ветеранов исполнительной ветви власти не привлекала идея работать на Трампа, а сам он и его круг советников отвергали всех, кто выступал против Трампа в период выборов 2016 года. Поэтому президентство Трампа начиналось не с первоклассными кадрами, и в дальнейшем качество этих кадров тоже не улучшились.

Это неудивительно. Трамп известен как человек, с которым очень трудно работать: импульсивный, несдержанный, он регулярно орёт на своих помощников. Его оценка людей - от самой высокой до самой низкой - может меняться в течение буквально нескольких дней, а внутри Белого дома ведётся постоянная борьба между различными фракциями.

Келли, отставной четырёхзвёздный генерал морской пехоты, перешедший в конце июля 2017 года с поста министра внутренней безопасности США на должность руководителя аппарат Белого дома, навёл некоторый порядок в Западном крыле. Но он отказался от попыток изменить поведение Трампа, начиная с его непредсказуемых твитов, которые часто имеют серьёзные последствия, до звонков, которые Трамп совершает с личного телефона из жилой части Белого дома (так, чтобы Келли не мог их отслеживать или подслушивать).

Келли, как выяснилось, столь же морально нечувствителен, как и его босс: он уже демонстрировал свое непонимание тонкостей расовых вопросов, а когда речь зашла о домашнем насилии, оказался просто беспомощен. Его заботило лишь то, что Портер хорошо выполнял свою работу, что он был нужен, и поэтому Келли составил заявление, в котором восхвалял Портера до небес, а в частном порядке попросил его остаться на работе.

Но по мере того как в СМИ разгорался пожар скандала, Келли изменил своё мнение и приказал персоналу Белого дома врать от его имени и рассказывать, будто он отреагировал на новость о бывших жёнах Портера быстро и отрицательно. Дальнейшая судьба Келли сегодня неясна.

Ну, а что же Трамп, на которого уже, как минимум, дюжина женщин пожаловалась из-за его нежелательных сексуальных заигрываний (если не сказать хуже)? В конце этой полной событиями недели он устроил новый пожар, заявив, что симпатизирует Портеру, и предположив, что женщинам, которые выступают с подобными жалобами, не обязательно нужно верить.

Элизабет Дрю

писатель, журналист

Copyright: Project Syndicate, 2018

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