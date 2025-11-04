Война постоянно меняет географию Украины. Нигде это не проиллюстрировано так четко, как на контрасте между двумя ее большими городами – Харьковом на востоке и Львовом на западе.

Полномасштабное вторжение сместило население и производства в Украине на более безопасный запад, пишет британское деловое издание The Economist. Пока Харьков несет непрекращающиеся потери, Львов несмотря на войну выигрывает от притока людей, денег и бизнесов.

Будущее крупнейших городов Украины зависит от того, насколько там будет безопасно и насколько далеко они от России и оккупации. LIGA.net пересказывает статью кратко.