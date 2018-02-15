Мертва ли военная реформа в Украине?
15.02.2018 12:25
Натан Хазин (Фото - Facebook.com)
Опубликованное в конце января письмо полковника Глена Гранта с серьезной критикой военной реформы в Украине комментирует военный эксперт Натан Хазин
Полковник Глен Грант недавно опубликовал на сайте KyivPost письмо к президенту Украины Петру Порошенко, в котором сделал попытку привлечь внимание к истинному состоянию военной готовности Украины.
В этом письме полковник Грант подробно изложил шаги последовательных преобразований, которые он считает необходимыми, чтобы сделать ВСУ эффективными в условиях экзистенциальных рисков, угрожающих стране в ближайшем будущем.
К сожалению, я не разделяю оптимизма полковника Гранта и не верю, что ВСУ можно привести в состояние даже минимальной эффективности. Позволю себе изложить причины, которые я считаю существенными для такого категорического заключения.
Как писал Карл фон Клаузевиц, война является лишь продолжением политики с использованием других средств. Поэтому начинать нужно с того, что на самом деле не существует единой Украины с единым набором стратегий, но существует две Украины, которые придерживаются совершенно разных наборов правил и подходов. И если вы решили, что речь идет об Украине "прозападной" и Украине "пророссийской", то вы ошибаетесь.
Первая Украина существует для нескольких кланов, которые (независимо от их публичной позиции, политической принадлежности или бизнес-интересов) удерживают полный и прочный контроль над официальной политикой, государственными учреждениями и естественными монополиями.
Если посмотреть на историю любого из нынешних лидеров украинской политики, руководителей правоохранительных органов, армейских структур и СБУ, легко увидеть, что они находились на руководящих должностях в течение всей новейшей истории Украины, некоторые даже с конца существования СССР. Это создает неловкость - до 2014 года именно эти украинские кланы были тесно связаны с российскими интересами деловыми, политическими, финансовыми и даже семейными связями, и это мало изменилось даже после революции 2013 года и начала вооруженного конфликта с Россией.
В конце 2013 года вторая Украина, Украина среднего класса, патриотических и националистических активистов, которые противостояли несправедливым притеснениям со стороны клана Виктора Януковича, восстала против олигархии и пыталась изменить судьбу страны.
К сожалению, после четырех лет вооруженного конфликта, экономического спада, десятков тысяч погибших и раненых и сотен тысяч переселенцев, налицо такое перераспределение власти, при котором олигархические группы укрепили свой контроль над страной даже более, чем во времена Януковича. Единственное отличие заключается в том, что сейчас во властных структурах таких кланов стало меньше, но это только способствовало консолидации коррумпированных сил.
По примечательному стечению обстоятельств, уровень экономических связей между Россией и Украиной в прошлом году вырос почти вдвое. За четыре года усиленной имитации реформ единственное, что действительно изменилось в ВСУ, - появились новая форма и погоны, улучшилось питание и снабжение и возродилась советская военная доктрина.
ВСУ стали сейчас, вне всякого сомнения, "маленькой Советской Армией", как метко выразился израильский военный инструктор Цви Ариели. Проблема в том, что советская военная доктрина крайне платформоцентрична, она предполагает массовое применение войск для преодоления оперативной неэффективности и нехватки квалификаций. ВСУ просто не хватает ресурсов для массового применения силы, а общество не сможет выдержать уровень прямых и сопутствующих потерь, которые являются обычными для такого подхода к ведению войны.
Самая большая проблема заключается в непрерывной лжи, которой командование ВСУ пытается ввести в заблуждение как собственных граждан, так и западных партнеров. Руководство ВСУ зашло так далеко, что утверждает, будто Украина имеет "самую сильную армию в Европе", которая на 90% совместима со стандартами НАТО, и другую подобную чушь.
К сожалению, в этих высказываниях нет ни слова правды, однако после навязчивого их повторения военно-политическое и военное руководство Украины само поверило в собственную пропаганду, а это сформировало положительную обратную связь. Хуже того, из-за советского менталитета командование ВСУ игнорирует дипломатические попытки западных советников исправить ситуацию. Общий уровень обмана просто поразителен, и он все более подрывает среди союзников и так уже достаточно негативный имидж ВСУ.
США и НАТО оказались между молотом и наковальней: для них очевидно, что военная реформа потерпела неудачу, однако отказ от поддержки ВСУ до начала проведения фундаментальных реформ даст неправильный сигнал политическим противникам (прежде всего России) и может даже усилить накал конфликта на Донбассе и в других местах. С другой стороны, предоставление действительно важной помощи ВСУ является нецелесообразным при текущей структуре С2 [оперативной структуре командования. - Ред], поскольку без ее глубокой коренной трансформации командиры просто не смогут должным образом воспользоваться этой помощью. Именно поэтому амегриканская программа FMF (Foreign Military Financing) поставляет оборудование со сниженными возможностями, вроде радаров AN/TPQ WLS с выключенным пакетом прицеливания или БПЛА RQ-11B Raven с отключенной шифровкой каналов передачи данных. Обеспечение более продвинутых возможностей, по мнению некоторых американских военных экспертов, будет лишь раздражать Россию, но фактически не даст никаких преимуществ ВСУ.
То же касается и ожидаемой поставки FGM-148 Javelin, которая без необходимой операционной трансформации не даст значительных преимуществ ВСУ из-за небольшого числа пусковых систем.
Говоря это, я твердо убежден, что нынешнее украинское руководство и командование ВСУ полностью неспособны осуществлять необходимые реформы в национальной обороне. Это все равно что назначать лису сторожить курятник - результат будет вполне предсказуемым и очевидным. Чтобы в этом убедиться, не нужна даже проверка на практике. Советские командиры не могут построить ничего, кроме советской армии, а она, к счастью, умерла вместе с СССР еще в 1991 году. Даже Россия модернизирует свои вооруженные силы, чтобы отойти от советской доктрины. К счастью, россияне используют при этом устаревшие концепции, которые значительно уступают современной западной военной доктрине.
Хорошая новость заключается в том, что за последние четыре года ВСУ в своих нижних звеньях сумели вырастить действительно впечатляющих, смелых и ярких молодых солдат и командиров. Они по-настоящему патриотичны, умны и способны к фундаментальным переменам, если дать им шанс. К сожалению, эти бесценные кадры в последнее время массово покидают ВСУ, поскольку не видят никаких шансов для карьерного роста, и эту ситуацию нужно немедленно исправлять.
Итак, что сторонники Украины на Западе должны делать, чтобы повлиять на ситуацию? Прежде всего, они должны давить на собственное политическое руководство, чтобы поставить помощь в области обороны в зависимость от прогресса реальной трансформации ВСУ. Они должны быть уверены, что их правительства назначают компетентных военных советников с опытом ведения войны в информационную эпоху, которые не будут стесняться в высказываниях относительно назревших изменений.
Самое главное: граждане Западных стран через свои правительства должны прямо сказать руководству Украины, что ВСУ в их нынешнем виде нужно полностью разобрать, а на их месте построить совершенно новую армию.
Любые старшие офицеры, проходившие обучение в СССР или в России, должны быть немедленно освобождены. "Взрывная трансформация" представляется единственным способом придать Вооруженным Силам способность наносить врагу неприемлемый урон, если он решится осуществить полномасштабное вторжение.
Новая армия должна принять доктрину войны, адекватную информационной эпохе, и построить вооруженные силы, которым будет по силам при нынешнем уровне финансирования действовать в соответствии с сетецентричной военной доктриной.
Важно, чтобы мы сделали это как можно быстрее. Полковник Грант правильно отметил, что путинская Россия попытается уничтожить Украину, чтобы получить шанс на собственное выживание, и попытается это сделать, как только будет готова, - если только ВСУ радикально не увеличат свой военный потенциал. Такое резкое увеличение не может быть достигнуто путем неспешных и декоративных реформ нынешнего командования.
Разрушение Украины и ее возвращения в объятия России будет катастрофой для цивилизованного мира, породит миллионую волну беженцев, глобальный экономический кризис и создаст предпосылки для полномасштабной войны в Европе. Мы обязаны этого не допустить.
Натан Хазин
ветеран войны на Донбассе,
бывший советник Начальника Генерального Штаба ВСУ
ветеран войны на Донбассе,
бывший советник Начальника Генерального Штаба ВСУ
Оригинал єтого текста "Natan Chazin: Is military reform in Ukraine dead?" опубликован на сайте KyivPost и воспроизводится в переводе LIGA.net с разрешения автора.
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