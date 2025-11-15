На Юлию Колтак до сих пор формально записан холдинг с запрещенными каналами 112, ZIK и NewsOne, она работала с Мураевым и Шарием

Предыдущая публикация о "блогерше" Ангелине Пичик зашла неожиданно хорошо. Почти неделю в ее инстаграм-аккаунте не появилось ни одного нового "развлекательного" видео. Компания ROZETKA отменила любое сотрудничество с Пичик.

Но таких, как Пичик, очень много. Поэтому расскажу еще об одной пропагандистке каналов Медведчука, которая сейчас работает спикером Киевской областной прокуратуры.

Знакомьтесь, Юлия Ковбей. В медиапространстве более известна под фамилией Колтак.

С 2020 года работала на канале 112, который на тот момент уже принадлежал "медиаимперии" Медведчука-Козака и распространял соответствующие нарративы. Более того, на Колтак до сих пор (!) оформлен медиахолдинг, в который входят запрещенные телеканалы 112, ZIK и NewsOne. Это подтверждает система YouControl и декларация, которую Колтак подала в НАПК месяц назад.

Возможно, существуют какие-то сложные юридические обстоятельства, мешающие ей выйти из руководства холдингом. Но сам факт, что свою медиаимперию Медведчук переписал, в частности, и на Колтак, довольно красноречив и показателен. В январе 2022 года Колтак "лично передала" обращение от закрытых каналов Медведчука временно поверенной США в Украине Кристине Квин с просьбой "вернуть свободу слова в Украину".

