Нужна ли украинским ресторанам звезда Michelin

Дима Борисов рассказывает, зачем ресторанам нужны звезды Michelin и почему их нет у украинских заведений

В декабре прошлого года новый путеводитель шинной компании Michelin по Бангкоку вызвал скандал. Звезды удостоилась популярная в Таиланде точка стрит-фуда Raan Jay Fai. Всего через месяц ее шеф-повар Джей Фай попросила больше не включать заведение в каталог. Звезда принесла Джей Фай массу проблем: у заведения выстраиваются огромные очереди, работать приходится по 11-12 часов, туристы приходят просто сфотографироваться и отвлекают от дел. После этого случая многие мировые издания стали рассуждать о том, действительно ли рестораторам так уж необходимы заветные звезды.

Читайте также - Савелий Либкин: Любовь, рыба и мясо - это вечная тема

Ни один украинский ресторан не может похвастаться наличием мишленовской звезды. Но это не значит, что в наших заведениях невкусно кормят, плохо обслуживают или экономят на интерьерах. Более того, еда в украинских ресторанах зачастую качественнее и вкуснее в сравнении с теми "звездными" заведениями, где мне доводилось обедать. И цены в Украине приятно радуют. Я помню удивление нескольких иностранцев, которые в киевских ресторанах смогли плотно пообедать с вином всего за $10-15 на двоих. В какой стране мира можно найти подобные примеры?

Почему же у нас тогда нет своих "звездных" заведений? Все очень просто. Гид Michelin выпускается для стран, где продается не менее 1 млн покрышек этой марки в год. Мне неизвестны объемы продаж компании в нашей стране, но, видимо, до минимального уровня нам еще расти и расти. Кроме того, гид рассчитан на страны, граждане которых много путешествуют на автомобиле. Иными словами, потребителям предлагают проехать лишних несколько десятков километров ради вкусного обеда или ужина. Да, это маркетинговый ход. Потребителей мотивируют "стирать покрышки" и активнее их менять. Есть ли в Украине такие дороги, по которым бы захотелось проехать десятки лишних километров? Ответ, думаю, каждый знает сам.

Читайте также - Николай Тищенко: Ресторанный бизнес приносит более 15% годовых

Украинским заведениям сложно попасть и в другие общеизвестные рейтинги, например топ-50 или топ-100 лучших заведений мира. Почему? Да потому что жюри никогда не приезжают в Украину. Их могли бы пригласить профильные туристические или другие организации и устроить гастротур по стране. И вслед за высокими рейтингами (а я уверен, что так и будет) в Украину бы потянулись иностранные туристы. Не секрет, что путешественники ищут красивые места с недорогим проживанием и питанием. Разве это не о нашей стране?

Пока что нам остается удивлять гостей, которые приезжают в нашу страну на отдельные мероприятия. Например, на песенный конкурс Евровидение или финал Лиги чемпионов, который пройдет в Киеве в мае этого года. Многие туристы приходят в восторг и рассказывают об увиденном у себя на родине. Это тоже неплохая реклама, она работает. Туристический поток в Киев растет, что позволяет развиваться и ресторанам. И отсутствие звезд Michelin этому ничуть не мешает.

Дима Борисов, собственник ресторанов Барсук, Остання Барикада, Oxota na Ovets, РИБАLOVE, Crab’s Burger, RONIN, Канапа и пр.