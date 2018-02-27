Три "Э" Украины: эмиграция, эвакуация, экспорт трудовых ресурсов

Стало ли больше украинцев, выезжающих из страны на работу или постоянно? Ответ на этот вопрос не так очевиден, как представляется

Совсем недавно социальные сети и заголовки СМИ радовали новостями о победе "украинской" фигуристки. При этом большей частью за кадром оставалось то, что победила она в составе немецкой сборной и давно поменяла гражданство... Что заставляет умных и талантливых людей все чаще покидать Украину? Почему они больше не хотят (или не могут?) реализоваться, заниматься любимым делом и растить детей в нашей стране? Сколько на самом деле украинцев выезжает за границу? Когда начался этот бум?

В последние годы много разговоров о том, что Украина стоит перед серьезными демографическими вызовами из-за быстрого старения, эмиграции и внутреннего перемещение населения. Утверждают даже, что мы - абсолютный лидер по экспорту умов и талантов.

Министр иностранных дел Павел Климкин обеспокоен массовым выездом украинцев за границу. Тема трудовой миграции будоражит умы соотечественников и активизируют обсуждение. Сколько украинцев сейчас легально (или не вполне легально) работает за пределами Украины? Планируют ли они возвращаться? Какие причины побуждают соотечественников искать "кращої долі" за рубежом, какие последствия может иметь растущая эмиграция для экономики Украины? Стоит ли констатировать "массовый исход" из страны - или миграцию следует воспринимать как естественный процесс? Говорят об этом давно и много, вокруг темы сломано много копий.

Оказывается, ответ на эти вопросы довольно неоднозначен.



Произошел ли взрывной рост миграции? Скорее, нет. По данным МОМ, за пределами Украины в 2015 году жили около 5,8 миллиона украинцев, а в так называемую "первую волну" в 1990-е по тем же источникам их было около 5,5 миллионов.

Во-первых, следует отметить отсутствие достоверных точных данных - цифры различных источников отличаются, а методологии подсчета разнятся.

В мировой практике принято апеллировать к данным переписей населения, но в Украине такая перепись в последний раз проводилась 17 лет назад. Масштабные исследования внешней трудовой миграции по международной методологии Госстатом Украины проводил трижды - в 2005-08, 2010-12 и 2015-17 годах. Согласно последнему отчету Госстата (опубликованному в конце декабря прошлого года) в 2015-17 за рубежом с целью заработка находились около 1,3 миллиона украинских граждан, что всего на 100 тыс. больше, чем в 2010-2012 годах.

Многие эксперты полагают, что данные Госстата грешат определенными методологическими ограничениями - например, не учитывают "маятниковых" и долгосрочных семейных мигрантов. Безусловно, реальные масштабы трудовой миграции больше, чем посчитанные Госстатом. По оценкам Центра экономической стратегии, эта цифра вполне может достигать 3 миллионов и более.

Во-вторых, надо помнить, что такой процесс для нашей страны не нов - Украина оказалась в списке наиболее миграционно активных стран давно, примерно с 1990-х годов.

По данным Международной организации по миграции, за пределами Украины в 2015 году жили около 5,8 миллиона украинцев, то есть, фактически около 14% населения Украины того периода. И это только официальная статистика.



Так произошел ли взрывной рост миграции? Скорее, нет. Число украинских эмигрантов увеличивается, но незначительно - в так называемую "первую волну" в 1990-е по тем же источникам их было около 5,5 миллионов.

В-третьих, эта проблема не является специфически украинским явлением. Например, согласно оценочным данным, за пределами Польши проживает около 21 миллиона поляков при населении страны 38 миллионов. За пределами Ирландии проживает в разы больше ирландцев, чем в самой стране.

В глобализированном мире международные миграционные потоки являются достаточно активными и имеют тенденцию к росту. По данным ООН, количество международных мигрантов составило 258 миллионов человек в 2017 году (или 3,3% всего населения планеты) - почти на 20% больше, чем в 2010 году.

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При этом важно отметить, что высокий уровень миграции совершенно не мешает стремительному развитию экономки некоторых стран - (например, у Тайваня, Южной Кореи и Сингапура миграция за рубеж составляет более 9% населения). Однако уже сейчас бизнес в Украине бьет тревогу из-за того, что уже сейчас усложнился процесс найма на работу и опасаются, что в какой-то момент дефицит квалифицированных сотрудников станет катастрофическим.

Хотя процесс миграции практически невозможно остановить в глобализированом мире, национальным государствам - особенно экономически слабым, - жизненно необходимо работать над устранением причин, которые побуждают их граждан к отъезду. Практика показывает, что с улучшением экономической ситуации в Украине (как это произошло в 2006-2008 годах) поток трудовых мигрантов за границу уменьшается.



Поэтому ключевым вопросом, на мой взгляд, является "что делать" - что нужно сделать для того, чтобы у каждого из нас было будущее в родной стране.

Клименко Оксана,

советник Центра экономической стратегии

