Китайский лидер Си Цзиньпин 30 октября встретится с президентом США Дональдом Трампом в Южной Корее, в городе Пусан. Их переговоры должны ослабить торговые споры между двумя крупнейшими экономиками мира.

Это первая встреча за шесть лет. Главными темами станут торговые барьеры между странами и взаимные ограничения на продажу различных товаров. Однако Трамп также хочет убедить Си уменьшить поддержку России, чтобы Путин согласился прекратить войну.

LIGA.net перечитала CNN, The Economist, The New York Times, The Wall Street Journal и пересказывает пять фактов, которые следует знать о встрече. Что на столе?