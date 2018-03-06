"Ты мне нравишься, но нам придется расстаться"

Михаил Притула о том, как уволить сотрудника, не навредив при этом бренду работодателя и сохранив с ним хорошие взаимоотношения

Увольнение сотрудников - неприятная часть работы руководителя или эйчара. С этой задачей легче справиться, если специалист конфликтует с руководством, не выполняет обязанностей и вызывает неприязнь. Уволить человека, с которым у всех хорошие отношения, гораздо сложнее. Но иногда приходится идти на жертвы.

Причин для увольнения может быть много: несоответствие должности или культуре компании, невнимательность, опоздания и другие нарушения дисциплины. Для начала нужно убедиться, что причина такого поведения кроется не в выгорании.

Выгорают обычно сотрудники, которые максимально вовлекаются в процессы. В такой ситуации есть смысл поискать другие решения. Возможно, достаточно просто отправить сотрудника в отпуск.

Еще один шанс

Чаще всего решение об увольнении не дело одного дня. Недовольство сотрудником может накапливаться месяцами. Советую отслеживать процесс и принимать меры как можно раньше, тогда до увольнения может и не дойти.

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С работником необходимо говорить, объяснять, с какими аспектами работы он не справляется и в чем уступает коллегам. Для этого есть KPI и конкретные сроки выполнения задач. Можно открыто поговорить и назначить испытательный срок. Длительность такого периода каждая компания выбирает сама, но обычно он не превышает трех месяцев. Слишком растягивать этот период не следует, особенно если ситуация не меняется.

В любом случае такой подход поможет сотруднику психологически подготовиться к возможному увольнению или доказать собственную ценность для компании. Кроме того, в ходе открытого разговора вы можете получить ценную информацию. Фидбэк сотрудника может раскрыть проблемы менеджмента (например, некорректную постановку задач) или сложности в коммуникации.

Как оформить увольнение

Если вы все-таки решились на расставание, стоит продумать порядок увольнения. Это может быть увольнение по соглашению сторон, по собственному желанию или по статье КЗоТ. Поскольку мы говорим о мирном прощании, последний вариант отпадает.

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Увольнение по желанию работника начинается с того, что он должен сообщить работодателю об уходе за две недели. Если за это время сотрудник не ушел, есть шанс сохранить работу. А если на его место уже взяли другого человека - увольнение неизбежно. По закону, человек, уволенный по собственному желанию, не будет получать пособие по безработице еще три месяца. Если для человека это значимое обстоятельство, лучше обратиться ко второму способу.

Обоюдное соглашение

Увольнение по соглашению сторон - явление нечастое, хотя имеет преимущества. Его можно аннулировать только при согласии обеих сторон. Сотрудник не сможет в процессе передумать и заставить работодателя изменить причину увольнения. Увольнение по соглашению сторон удобно, если человек не подходит для должности. Сотрудник получает нейтральную запись в трудовой книжке и не обжалует увольнение.

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Выгодно это и для специалиста. Если он еще не нашел новой работы, то будет получать пособие по безработице на восьмой день после регистрации на бирже труда. Предупреждать работодателя об уходе за две недели не нужно. Конечно, можно попросить об отработке или найти подходящую замену заранее. Высший пилотаж - договориться, чтобы специалист подготовил к работе своего преемника. Да, это затратно, потому что придется платить зарплату сразу двоим людям. Зато переходный период для компании пройдет плавно, а экс-сотрудник сможет за это время найти другую работу.

Неприятный разговор

Если после испытательного срока ситуация не изменилась, придется прибегнуть к увольнению. К диалогу следует подходить конструктивно. Сообщить о проваленных KPI, объяснить, почему положение дел не устраивает руководителя. Важно провести черту между требованиями к человеку как профессионалу и личным отношением.

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В процессе беседы стоит вспомнить положительные моменты. Нужно подчеркнуть, что компания ценит вклад сотрудника, его профессиональные качества, а также сложившиеся отношения. Советую руководителю принять вину на себя, сославшись на то, что решение о найме данного сотрудника изначально было ошибочным из-за неправильного сопоставления профайла человека с должностью в компании.

Ведь не бывает плохих или хороших людей. Сотрудник, которого уволила одна компания, может стать звездой в другой. Поэтому здесь речь идет скорее об отсутствии идеального соответствия человек - должность.

Человек может отреагировать эмоционально, и это неплохо. Лучше пусть выговорится сразу, чем позже, в беседе с коллегами или в посте в соцсетях. Скорее всего, через час экс-коллега сам пожалеет, что наговорил лишнего, так что постарайтесь отнестись к такой реакции с пониманием.

После разговора

Постарайтесь расстаться с сотрудником на положительной ноте. Не исключено, что, получив нужный опыт или недостающие навыки, специалист вернется в компанию. Помогите ему в поиске работы, например, характеристикой и рекомендациями.

Иногда компании организовывают для сотрудников прощальную вечеринку. Подобная практика хороша для психологического климата в коллективе. Но и растягивать прощание нельзя. Для работника лучше, если он поскорее разберется со всеми формальностями и начнет новый жизненный этап.

После увольнения можно общаться с уволенным специалистом, чтобы поддержать его. Необязательно часто звонить или писать ему. Узнать о его успехах можно у сотрудников компании, которые с ним общаются.

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Важно понимать, что умение красиво расстаться с сотрудником свидетельствует не только о личных качествах руководителя, но и о его профессионализме.

Кроме того, я рекомендую учитывать жизненную ситуацию сотрудника. Если увольнение может причинить вред ему и его близким (например, он единственный зарабатывающий человек в семье, у него арендованная квартира или, что еще хуже, ипотека), то обязательно стоит смягчить процесс увольнения, предоставив сотруднику либо больше времени на поиск работы, либо денежную поддержку. Для компании выплата одной ежемесячной зарплаты сотруднику не будет обременительной, но позволит сохранить положительный имидж на рынке.

Михаил Притула, Head of HR онлайн-маркетплейса для поиска репетиторов Preply

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