Экономика креатива. Почему Украина не зарабатывает на ремесле

Пока Украина медлит, Великобритания зарабатывает миллиарды. Как ремесленники могут стать двигателем креативной экономики

Что общего у IТ с традиционными украинскими ремеслами? И то и другое - составляющие креативной экономики, которая по всему миру демонстрирует огромные темпы роста, опережая традиционную промышленность. Украина занимает стабильные позиции в IТ-секторе и претендует на лидерство в крафтовом производстве. Как часто бывает, происходит это не благодаря, а вопреки. Ведь правила игры для отечественного хендмейдера непростые, а иногда еще и создают дополнительные препятствия для достижения успеха.



При всем этом на торговой интернет-площадке Etsy украинцы держат уверенное четвертое место среди других европейских стран. Впереди нас - Франция и Великобритания. А ведь Туманный Альбион ежегодно получает с креативной экономики десяток миллиардов фунтов стерлингов. Справедливости ради стоит сказать, что к этому направлению относят и кинопроизводство, и телевизионный продакшен. Однако вернемся к ремесленникам.









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Достижения украинцев можно объяснить прежде всего их изобретательностью и мобильностью: как оптимизировать плату за пересылку, как получить деньги из-за рубежа, как быть конкурентным и еще много других "как", которые решаются за счет интуиции и настойчивости, а не четких алгоритмов. Время от времени ремесленники напрягаются, ожидая удара от очередных таможенных нововведений и боясь, чтобы их случайно не задело. Или от действий налоговой, потому что мастера бы и не против учитываться (часть ремесленников работают как ФОПы), но тут возникает вопрос: где разница между ремеслом, авторской вещью и изделием из полноценного промышленного мебельного цеха? Где различия между мастером деревянных игрушек и игрушечной фабрикой? С какого объема выработки собственных принтов на футболках и их нанесение перестают быть искусством и становятся массовым производством? И так далее.



Доля украинских хендмейд-товаров на том же сервисе Etsy, который специализируется на продаже авторских изделий разнообразного направления, достигает 9% от общего предложения. Больше всего здесь интересуются украшениями, игрушками, товарами широкого потребления. Вдвое меньшие объемы предложения у России - она на девятом месте в общеевропейском зачете. Казалось бы, все хорошо. Но на этом, собственно, позитив и заканчивается.Достижения украинцев можно объяснить прежде всего их изобретательностью и мобильностью: как оптимизировать плату за пересылку, как получить деньги из-за рубежа, как быть конкурентным и еще много других "как", которые решаются за счет интуиции и настойчивости, а не четких алгоритмов. Время от времени ремесленники напрягаются, ожидая удара от очередных таможенных нововведений и боясь, чтобы их случайно не задело. Или от действий налоговой, потому что мастера бы и не против учитываться (часть ремесленников работают как ФОПы), но тут возникает вопрос: где разница между ремеслом, авторской вещью и изделием из полноценного промышленного мебельного цеха? Где различия между мастером деревянных игрушек и игрушечной фабрикой? С какого объема выработки собственных принтов на футболках и их нанесение перестают быть искусством и становятся массовым производством? И так далее.

В стране есть закон о народных художественных промыслах. Он принят в 2001 году, последний раз изменения вносились в него в 2012-м. Стоит ли говорить о том, как с тех пор изменились рынок и структура предложения? Вне его действия оказалось большое количество людей, которые работают с традиционными мотивами, но по формальным признакам их нельзя назвать ремесленниками.



Возникает вопрос: кто тогда хендмейдер? Должен ли он иметь другие права, чем ремесленник, если работает с теми же материалами, но за пределами традиционных форм? Вряд ли государство сегодня знает ориентировочную цифру ремесленников и крафтеров, которые работают в этой сфере и приносят кроме налогов еще и имиджевую составляющую. Большинство исследований сферы фрагментарные или приблизительные. Да и что говорить, когда основным полем исследования выступают различные сайты по продаже (именно на них мы ссылаемся в исследовании, их же встречаем в других материалах), но не творческие союзы разного направления.





Собственно, закон, как общественное согласие, востребован и работает только в том случае, когда есть группа людей, заинтересованная в таких механизмах регулирования. На сегодня сообщество рассредоточено и поделено. Традиционные общины придерживаются преимущественно консервативных подходов в рамках хотя бы номинальной законодательной базы. Молодые авторы находятся в постоянном поиске средств выражения, экспериментируют с подачей и материалами и не склонны объединяться в какие-либо сообщества. Их статус нигде не определен, части профессий нет в классификаторе. Эта обособленность следует из того, что в стране не сформировано отношение со стороны общества к ремесленничеству и крафту, как к самостоятельным составляющим экономики, и к самому процессу, как к полноценному заработку, а не хобби или способу интересно и с пользой провести свободное время.





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Наши исследования показали, что у ремесленничества есть колоссальные перспективы стать направлением для самозанятости населения. Как следствие, родился трансграничный проект "Craft It! Научись и сделай", который реализуется на территории Полесья - в Украине и Беларуси. Целевой аудиторией избраны, с одной стороны, начинающие и именитые мастера, а с другой - учащаяся молодежь, перспективные ученики, которые еще определяются в своем дальнейшем профессиональном пути. Третья группа - люди уязвимых категорий: пенсионеры, люди с инвалидностью. Это не означает, что человек всю свою жизнь будет исключительно ремесленником, хотя это вероятный и очень неплохой сценарий. Но для того чтобы удержать людей в отрасли, надо предложить прозрачные и понятные правила игры. То есть выписать законодательно права и механизмы взаимодействия с заказчиками и различными госструктурами. А сегодня Украина отстает по представительству на том же Ebay, поскольку банковская система страны закрыта для PayPal, которым пользуется весь мир и та же Россия.





Несмотря на то что люди понемногу осваивают торговые площадки в интернете, немало мастеров сдают свои изделия посредникам, которые уже выставляют их на продажу. Таким образом, половину, а то и две трети денег, вырученных от продажи, забирает себе оптовик. Многие мастера не верят в то, что они делают что-то действительно стоящее и что это нужно людям. Вместо того чтобы развиваться, отрасль пребывает в упадке, мы теряем уникальные техники просто потому, что не можем ими заинтересовать и показать их колоссальную прибыльность.



Это абсолютно прагматичный подход - через какую-то элементарную деревянную подставку на Amazon стоимостью $30-50 стимулировать сохранение, как это ни пафосно звучит, традиционной украинской культуры. Ведь если эта вещь стоит столько, то что-то действительно оригинальное и самобытное способно заинтересовать ценителей. Аутентичность сегодня не на пике популярности - каждый ищет индивидуальное, необычное, сделанное "с душой".





Антон Плаксун,

руководитель Украинского центра общественных инициатив Світло, эксперт проекта Craft It!



