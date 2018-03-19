Себе в убыток. Как приватизируют одесскую энергетику

Покупатель госпакета Одессаоблэнерго сможет вернуть вложения за год. Колонка Андрея Геруса

На 20 марта запланирована приватизация 25% акций Одессаоблэнерго, 68% контролирует компания VS Energy. Согласно госреестру, ее конечные собственники - граждане Латвии и Германии: Артурс Альтбергс, Валтс Вигантс, Вилис Дамбинс, Олег Сизерман, Марина Ярославская. Запомните их, серьезные люди. Хотя СМИ и участники рынка говорят, что за ней стоят российские предприниматели. Один из которых - Александр Бабаков - еще недавно был депутатом Госдумы

Этот пакет уже выставляли на приватизацию в августе прошлого года. Он не был продан, и его стоимость переоценили, снизив сразу в 4,2 раза. Теперь 25% акций оценили в 149 млн грн (или 596 млн грн за 100% акций компании).

В преддверии введения RAB-тарифов активы этой же компании оценены в 15,4 млрд грн - в 25,8 раз выше, чем целях приватизации. Да, эти две оценки не должны полностью совпадать. Но разница почти в 26 раз говорит о том, что происходят, мягко говоря, странные вещи.

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При доходности 12,5% для RAB-тарифов (а это действующая методика, которую поддерживает глава НКРЭКУ) чистая прибыль в год составит:

ЧП = 12,5% * 15,4 млрд грн = 1,925 млрд грн

25% от этой чистой прибыли = 481 млн грн.

Половину этой прибыли акционеры имеют право забирать живыми деньгами как дивиденды. Собственник 25% акций при РАБ-тарифе в первый же год белыми дивидендами (cделаем допущение, что серой части дивидендов нет) может забрать 241 млн грн.

То есть при возможных дивидендах на 25% акций за 1 год в размере 241 млн грн, этот пакет выставляется на приватизацию за 149 млн грн. Cтранно, правда?

Скажите, кто-то из вас в здравом уме продавал бы свой бизнес за цену ниже, чем он может принести в год?

Конечно же, самым рациональным поведением было бы дождаться введения RAB-тарифа, который повысит доходы/прибыли облэнерго, а потом уже сложить цену и решать - продавать или получать дивиденды (сохраняя влияние на компанию).

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Конечно, можно сказать, что Фонд госимущества - это независимый от НКРЭКУ орган, а регулятор независим от ФГИ и вообще от всех. Красивая версия, но нет.

Осенью 2016 ФГИ изменил методику оценки облэнерго в целях введения RAB-тарифов. По новой методике стоимость выросла почти в 2 раза. Фонд изменил методику именно по просьбе НКРЭКУ.

В свою очередь глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк часто повторяет, что RAB-тарифы - для успешной приватизации. Ну что ж, можем оценить и в этот раз правдивость слов и "европейскую практику".

Конечно же все прекрасно понимают, что это организованный и скоординированный процесс.

Реформы бессмысленны или даже вредны, если они влияют на реальность таким образом. Какие реформы - такое к ним и относятся в обществе. Какая приватизация - такое к ней и отношение.

Андрей Герус, глава Асоцации потребителей энергетики и коммунальных услуг