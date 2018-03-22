Донбасский кандидат. Надежда Савченко как диагноз

Вопиющий случай Надежды Савченко вскрывает многие болезненные язвы украинской политической реальности, считает Сергей Бережной

"Маньчжурский кандидат" Ричарда Кондона был издан в 1959 году, а в 1962 году вышла его классическая экранизация с Фрэнком Синатрой. Сюжет романа, порожденный паранойей "холодной войны" и памятными уроками маккартизма, внешне удивительно точно соответствует истории Надежды Савченко.



В романе во время Корейской войны американская разведгруппа попадает в плен к "гибридным" советским войскам. Военные подвергаются интенсивной "промывке мозгов" под гипнозом с внедрением ложных воспоминаний и программированием их на выполнение некоего плана. После этого оставшихся в живых американцев возвращают в зону боевых действий, они выходят к своим, получают медали за героизм и затем триумфально отправляются домой, "заряженные" на подрывную работу - как оказывается в финале, в том числе на совершение терактов, которые, по замыслу Советов и Китая, должны были привести к власти в США подконтрольного им диктатора-популиста. (Новое поколение, конечно, для "понимания" случая Савченко привлечет, скорее, сериал "Родина", однако мы-то, старички, помним, с чего все начиналось - и, для разнообразия, чем же там все закончилось.)





Фото: Андрей Гудзенко

Фото: Андрей Гудзенко

И вообще - хорошо, когда реальные события национальной политики можно проиллюстрировать сюжетами из классики массовой литературы. Это дает им какой-никакой культурный бэкграунд. С другой стороны, публика начинает бездумно применять масскультные шаблоны к событиям реальной политики, тем самым сводя ее к какой-то окончательной "мыльной опере".С Надеждой Савченко произошло именно это - в глазах народных масс она оказалась недоделанным римейком того самого "Маньчжурского кандидата". Ну вот все же есть: и "гибридная" война, и плен, и "промывка мозгов", и триумфальное возвращение, и высокая награда, и ответственный пост, и подготовка терактов, и... далі буде. "Донбасский кандидат" - во всей красе.Во всем этом есть одно раздражающее "но": в реальности известные литературные сюжеты не работают. Реальность вырабатывает на них иммунитет. Точно так же разведки не повторяют точка в точку ранее проведенные успешные операции, потому что вменяемый оппонент уже успел их проанализировать и выработать адекватную контригру.Сотрудники профессиональных спецслужб знают, что военнослужащий, который долго находился в руках противника, должен после возвращения домой проходить плотную и всестороннюю проверку.Сотрудники контрразведки знают, что законспирированную шпионскую сеть раскрыть почти невозможно - но лишь до тех пор, пока не появляется первая зацепка. Как только обнаруживается "точка входа" в подполье, дальнейшее раскрытие сети становится вопросом добросовестности и профессионализма.Савченко или проходила (и прошла - учитывая ее допуск в парламентский комитет по безопасности) плотную проверку после возвращения из плена - или спецслужбы повели себя в случае с ней категорически непрофессионально. Предполагаю первое, потому что предполагать второе мне откровенно не хочется (но эти карты все еще на столе - желающие могут ими поиграть). Далее, с определенного момента Савченко, оставаясь публичной фигурой, которая всегда на виду, начала откровенно "светить" свои контакты с, мягко говоря, заведомо поднадзорными для контрразведки лицами вроде Рубана (не говоря уж о ее поездках на оккупированную территорию). Разведчики так не поступают, если они не идиоты (а если они все-таки идиоты, то они уже не разведчики). Они не выходят на площадь с плакатом "я вражеский тайный агент, возьмите меня в разработку". Зато так поступают политики и общественные деятели, потерявшие адекватность - или этой адекватности так и не достигшие."Донбасский кандидат" с самого начала вела себя не как шпион, а именно как политик, неспособный к адекватной оценке ситуации. О том, как это выглядело в первые месяцы после ее возвращения, еще тогда было сказано довольно подробно: "Привыкшему к добротному топору лесорубу торжественно вручили спортивную рапиру (потешную, с шишечкой вместо острия) и сказали: ну, работай. Вот вокруг вековые деревья, вали их этой пимпочкой. Мы все такой пользуемся. Другой все равно нет. А попутно научишься у Юлии Владимировны художественному свисту, насколько получится... Что делает солдат Савченко? Она добросовестно пытается выполнить приказ и начинает всерьез махать этой самой пимпочкой, произнося при этом услышанные в кулуарах Рады политические заклинания и добавляя к ним для верности собственный фирменный гнев и натиск, а изредка и фракционный художественный свист. Естественно, вменяемого результата это никакого не дает и дать не может, а со стороны выглядит до невозможности дебильно. Все, включая саму Савченко, это понимают ровно через три секунды. Публика начинает ржать, как в цирке, и это единственное достижение, которое можно зафиксировать для протокола"."Штатный" украинский политик, поднаторевший в механике коррупционно-имитационного парламентаризма, прекрасно знает, что отсутствие реального результата - это и есть ожидаемый от депутата результат. Но Савченко из-за своей "неподнаторелости" остается совершенно вне этого понимания. Поэтому она довольно быстро начинает применять к своему существованию в Раде привычную систему, где ключевыми понятиями являются "свои" и "враги". Ясное дело, весь "штатный" национальный политикум оказывается для нее в категории "враги". А что делает прямолинейный, как топор, военный с врагами? Он их взрывает. Тыдыщь.Безусловно, неадекватность должна быть наказуема, а тяжелое преступление ( планирование и подготовка теракта в данном случае) должно быть наказано по закону. И я жду, что именно так и произойдет, и что Савченко станет-таки первым депутатом нынешней каденции, которого привлекут к ответственности по суду. Это, помимо прочего, создаст важнейший прецедент.

Но в моем понимании сюжет с "сюрреалистическим терроризмом" Савченко - это лишь внешнее проявление тяжелой формы институционального рака, которым поражен весь политикум Украины. Открывшаяся язва, симптом, который делает диагноз очевидным. А для того, чтобы победить болезнь, бороться нужно с ее причинами - безынициативностью, коррупцией, некомпетентностью, административной импотенцией, привычкой уклоняться от ответственности и всепобеждающим и отвратительным "сойдёт-и-так".



После того, как "донбасский кандидат" окончательно покинет здание на Грушевского, все это никуда не исчезнет. И нам так или иначе придется со всем этим разбираться.



Сергей Бережной

журналист LIGA.net

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