5 способов трансформации АПК для создания экосистемы будущего

Речь экс-генсека ООН Кофи Аннана на Forum for the Future of Agriculture 2018 (FFA) в Брюсселе

В Брюсселе 27-28 марта проходил 11-й Форум будущего сельского хозяйства. В рамках мероприятия ежегодно обсуждаются трансформации в агросекторе и развитие сельского хозяйства в целом. В нынешнем году одним из ключевых спикеров форума стал Кофи Аннан, 7-й Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (1997-2006 годы), лауреат Нобелевской премии мира 2001 года.





LIGA.net публикует тезисы его выступления. публикует тезисы его выступления.





За последние несколько лет мир достиг прогресса в решении жизненно важных вопросов сельского хозяйства, продовольственной безопасности и окружающей среды. Научные и технологические прорывы привели к внушительному росту производительности сельского хозяйства и снижению голода по всему миру. В этом году будет собрано больше зерна, чем когда-либо в истории.



Но даже в нынешнюю эпоху изобилия еды один из девяти жителей планеты не имеет достаточного количества продуктов, чтобы поесть. Два миллиарда человек во всем мире испытывают нехватку калорий в потребляемой пище. Эти сбои наносят серьезный ущерб человеческим возможностям и уменьшают потенциал развития сообществ и экономик.





Глобальный рост населения и благосостояния может повысить спрос на продовольствие на 50% к 2050 году. Но наши планетарные границы уже достигают своих пределов. Сухопутные и пресноводные ресурсы, сама основа производства продуктов питания, находятся под сильным стрессом. Океаны, леса и другие экосистемы деградируют в беспрецедентных масштабах. Конфликты по поводу ресурсов и разрушительное воздействие риска изменения климата подталкивают миллионы людей к нищете и голоду. И, как всегда, беднейшие люди мира страдают сильнее всего. Мы видим это сейчас в Йемене, Южном Судане, Сомали и Северной Нигерии, где более 20 млн человек остро нуждаются в продовольственной помощи. Проблемы, связанные с устойчивым питанием, огромны, но, к счастью, мы не начинаем с нуля.





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Глобальное сообщество поставило перед собой амбициозные цели. Их выполнение требует беспрецедентных усилий всех секторов экономики. Нужна работа и правительств, и бизнеса. Все больше предприятий в мире уже не смотрят на краткосрочную прибыль. Такие решения мотивированы не альтруизмом, а, скорее, четким пониманием того, что социальные риски наносят ущерб практическому результату.





Многие компании ведут ответственный бизнес и используют новые технологии для достижения глобальных целей, включая улучшение доступа к продовольствию и чистой воде, медицине и санитарным нормам, здравоохранению и образованию. Я хотел бы выделить пять приоритетных областей, в которых, я считаю, нам необходимо изменить сельское хозяйство и продовольственные системы, чтобы лучше кормить мир и обеспечить устойчивое развитие.





Во-первых, нам нужны крупные инвестиции, особенно в развивающихся странах, которые испытывают наибольшую потребность в повышении производительности и производства сельскохозяйственной продукции и имеют для этого наибольший потенциал. Развитие агросектора позволит обеспечивать продуктами питания растущее население, будет способствовать созданию рабочих мест и росту доходов в сельских районах, что особенно важно для молодежи. Один из таких примеров - Африка, где за последнее десятилетие страны начали уделять больше внимания инвестициям в сельское хозяйство. Действительно, история показывает, что повышение производительности сельского хозяйства является критическим фактором экономических преобразований и социального развития.





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Во-вторых, мы должны убедиться, что мелкие фермеры, которые производят почти 70% всей потребляемой в мире пищи, - основа всех наших усилий на пути к устойчивому развитию. Правительство и крупные компании могут и должны формировать инновационные партнерские отношения с фермерскими организациями, обеспечивая доступ к лучшим семенам, устойчивым методам ведения сельского хозяйства и современным технологиям.



Многие крупные компании уже предоставляют инструменты и обучение мелким землевладельцам в странах Африки к югу от Сахары и других регионах, тем самым заполняя критические пробелы в цепочке создания стоимости. Крайне важно, чтобы крупные корпорации делились доступом к рынкам, финансированием и знаниями с небольшими фермерами и локальным агробизнесом. Наибольший успех будет достигнут, если все заинтересованные стороны будут работать в тесном партнерстве.





В-третьих, мы должны прийти к тому, чтобы сельское хозяйство и пищевые системы стали калорийными, питательными. Потому что речь идет не только о количестве пищи, которую мы выращиваем, но и о типе пищи, которую мы потребляем. Ведь мы есть то, что мы едим. Питание имеет решающее значение для экономического роста, поскольку более здоровые популяции более продуктивны. Правительствам необходимо срочно принять правильную политику и мобилизовать ресурсы для расширения рациона. Пищевая промышленность должна поддерживать эти усилия, предоставляя потребителям доступ к более питательным продуктам. Научные исследования и инновации в равной степени важны в этом контексте.