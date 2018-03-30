Стоянка в аэропорту. Когда Борисполь достроит проблемный паркинг

В этом году аэропорт Борисполь обещает много строить. Главные проекты - парковка и новая трансферная зона терминала D. Колонка Георгия Зубко



Хабовая модель является основой стратегии развития аэропорта, и уже в 2017 году трансферные пассажиры составили фактически треть его пассажиропотока. У "Борисполя" для развития хаба есть все необходимое - выгодное географическое положение, необходимая инфраструктура, базовый перевозчик и трансферный пассажиропоток. Недавно мы подали на утверждение Кабинета Министров Украины Концепцию развития аэропорта до 2045 года. Его делала профильная международная компания Airport Viena Counsalting, которая предложила подробное видение развития терминального комплекса Борисполя и близлежащих к нему территорий в далеко идущей перспективе. Первая "пятилетка" инфраструктурного развития аэропорта является частью этого фундаментального проекта.







Прежде всего нами запланированы инфраструктурные инновации - мы будем много строить. Расширяем трансферную зону терминала D, впереди создание дополнительных выходов на посадку, завершение расширения зоны получения багажа на внутренних рейсах, а также расширение перрона и галереи терминала D. Недавно в системе Prozorro состоялся тендер на строительство нового перрона возле терминала D, его цена составила чуть больше 1 млрд грн.



В этом году мы запустим обновленную трансферную зону. Принципиальным вопросом для нашей команды является самый проблемный инфраструктурный проект - достройка многоуровневого паркинга.





Почему проблемный? Ранее генеральным подрядчиком по паркингу было ОАО Строительное управление №813. В 2015 году аэропорт расторг со СМУ 813 договор в судебном порядке и в решении суда добился взыскания около 100 млн штрафа. Только после этого аэропорт получил право объявлять новый тендер и искать нового подрядчика.





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В 2016 году перед объявлением тендера на достройку паркинга мы провели экспертизу и ужаснулись качеству ранее выполненных работ. Ничего не поделаешь - времена были такие, нужно было быстро осваивать деньги. В июне прошлого года через электронную площадку Prozorro определился победитель открытых торгов на закупку работ по строительству многоуровневого паркинга. Им стал ООО "НАН" (Харьков), которое совершало строительство некоторых инфраструктурных проектов Юго-Западной железной дороги, с ценой 439 млн грн.



Согласно условиям договора, генеральный подрядчик должен был осуществить строительство в течение 12 месяцев с момента подписания договора, то есть летом текущего года предусматривалось завершение работ по строительству первой очереди - на 1 000 паркомест. Однако, на сегодня мы уже видим срыв сроков со стороны подрядчика. Кроме того, строительные службы аэропорта имеют веские аргументы, свидетельствующие о некачественном выполнении работ подрядчиком.



Конечно, выполнение условий договора, а также возврат аванса по договору обеспечены всеми надлежащими банковскими гарантиями банка "Глобус". Перед нами стояла дилемма - вернуть деньги, расторгнуть договор, выставить штрафные санкции и зайти в новую трехмесячную процедуру выбора подрядчика или заставить таки OOO НАН выполнять взятые на себя обязательства. Мы выбрали второй вариант и в течение месяца выстроили ежедневный переговорный процесс. Отработали каждый пункт графика выполнения работ, каждую зону ответственности подрядчика и пришли к консенсусу относительно компенсации задержки строительства.









Георгий Зубко, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности и стратегическому развитию ГП МА Борисполь

Аэропорт берет на себя ответственность за результат переговоров и гарантирует контроль выполнения достигнутых соглашений. По итогу переговоров принято решение не переносить сроки ввода в эксплуатацию первой очереди паркинга и это произойдет летом 2018 года.

В рейтинге Международного совета аэропортов (ACI Europe) "Борисполь" преодолел порог пассажиропотока в 10 млн пассажиров, после чего перешел в новую категорию - крупных европейских аэропортов, обслуживающих от 10 до 25 миллионов пассажиров.