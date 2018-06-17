Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
17.06.2018, 22:30
ЧМ на крови, афера с антикорсудом, пьяный консул РФ: обзор недели

Все самые важные новости украинской и мировой политики, общества, спорта и культуры за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net

1/15

ЧМ-2018 на крови

null

Рисунок Андрея Ермоленко к ЧМ-2018 в путинской России 

14 июня на территории страны-оккупанта России начался чемпионат мира по футболу, который продлится месяц. Аккурат к открытию мундиаля украинский художник Андрей Ермоленко создал серию постеров для привлечения внимания мирового сообщества к агрессивной политике путинского режима.

Автор иллюстраций вместе с многими политиками призывает бойкотировать спортивное событие, которое РФ, как в свое время нацистская Германия с Олимпиадой-1936, попытается использовать, чтобы показать миру "цивилизованное лицо".

Видеоролик группы волонтеров-расследователей преступлений РФ в Украине InformNapalm, смонтированный на основе иллюстраций Ермоленко, собрал за пару дней уже почти 120 тысяч просмотров и попал в тренды YouTube накануне старта мундиаля. 

"РФ несет ответственность за убийства тысяч людей в Сирии и в Украине, миллионы человек пострадали от агрессии России, стали вынужденными переселенцами, потеряли дома и близких. Самым резонансным для мирового сообщества стал теракт, который устроила российская армия в Донбассе: 17 июля 2014 года российскими военными был сбит самолет рейса MH17, погибли 298 человек. Учитывая эти события, цинично проводить финал чемпионата мира в Москве 15 июля, а через два дня, 17 июля, вспоминать погибших от действий российской армии", - пишут волонтеры. 

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo выпустил номер, посвященный ЧМ-2018. Российского президента высмеяли, поместив в танк, который направляет пушку в футбольные ворота.

"Мундиаль в России: трагикомедия в потемкинской деревне", - сказано в анонсе материала. На карикатуре есть надпись: "Вперед, русские!".

Путин на обложке журнала Charlie Hebdo (фото - Twitter) 

В день открытия ЧМ начался новый этап глобальной акции за освобождение украинских политзаключенных в РФ и на оккупированных ею территориях, который проходит в сети под хэштегом #SaveOlegSentsov.

Акция под лозунгом "На чемпионате мира по футболу в России мы играем за политзаключенных" проводится для того, чтобы Европарламент принял спецрезолюцию об Олеге Сенцове и других узниках путинского режима, которых более 70 человек.

Нажмите, чтобы открыть плакат в полном размере:

 
Читайте также: "Незаконно осужден, объявляю голодовку": истории узников Кремля

1 2 3
Отправить:
Распечатать:
Теги: политзаключенные, чм-2018
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Во время ЧМ-2018 могут быть освобождены узники Кремля - Климкин
Политика Во время ЧМ-2018 могут быть освобождены узники Кремля - Климкин
"Незаконно осужден, объявляю голодовку": истории узников Кремля
Политика "Незаконно осужден, объявляю голодовку": истории узников Кремля
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Ицхак Пинтосевич: Тренинги помогают только тренерам
Люди Ицхак Пинтосевич: Тренинги помогают только тренерам
Люди
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 