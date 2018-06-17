ЧМ на крови, афера с антикорсудом, пьяный консул РФ: обзор недели

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Рисунок Андрея Ермоленко к ЧМ-2018 в путинской России

14 июня на территории страны-оккупанта России начался чемпионат мира по футболу, который продлится месяц. Аккурат к открытию мундиаля украинский художник Андрей Ермоленко создал серию постеров для привлечения внимания мирового сообщества к агрессивной политике путинского режима.

Автор иллюстраций вместе с многими политиками призывает бойкотировать спортивное событие, которое РФ, как в свое время нацистская Германия с Олимпиадой-1936, попытается использовать, чтобы показать миру "цивилизованное лицо".

Видеоролик группы волонтеров-расследователей преступлений РФ в Украине InformNapalm, смонтированный на основе иллюстраций Ермоленко, собрал за пару дней уже почти 120 тысяч просмотров и попал в тренды YouTube накануне старта мундиаля.

"РФ несет ответственность за убийства тысяч людей в Сирии и в Украине, миллионы человек пострадали от агрессии России, стали вынужденными переселенцами, потеряли дома и близких. Самым резонансным для мирового сообщества стал теракт, который устроила российская армия в Донбассе: 17 июля 2014 года российскими военными был сбит самолет рейса MH17, погибли 298 человек. Учитывая эти события, цинично проводить финал чемпионата мира в Москве 15 июля, а через два дня, 17 июля, вспоминать погибших от действий российской армии", - пишут волонтеры.

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo выпустил номер, посвященный ЧМ-2018. Российского президента высмеяли, поместив в танк, который направляет пушку в футбольные ворота.

"Мундиаль в России: трагикомедия в потемкинской деревне", - сказано в анонсе материала. На карикатуре есть надпись: "Вперед, русские!".

Путин на обложке журнала Charlie Hebdo (фото - Twitter)

В день открытия ЧМ начался новый этап глобальной акции за освобождение украинских политзаключенных в РФ и на оккупированных ею территориях, который проходит в сети под хэштегом #SaveOlegSentsov.

Акция под лозунгом "На чемпионате мира по футболу в России мы играем за политзаключенных" проводится для того, чтобы Европарламент принял спецрезолюцию об Олеге Сенцове и других узниках путинского режима, которых более 70 человек.

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