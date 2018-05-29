Досрочные выборы президента: сценарий Порошенко или вымысел

Источник в команде главы государства уверяет, что окружение Петра Порошенко рассматривает поход на досрочные выборы президента

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Часть экспертов скептично оценивают подобную авантюру, а на Банковой вообще отрицают такую возможность - досрочные выборы президента. LIGA.net решила разобраться, есть ли резон президенту рисковать ради переизбрания на второй срок. Особенно при условии, что можно действовать по-другому – реализовать конституционную реформу, либо без лишних движений попробовать победить на очередных выборах, переломив ситуацию с падением рейтинга.

"От 6% и выше"

Петр Порошенко в Донбассе (фото - LIGA.net)

Вариант досрочных выборов президента возможен, по словам собеседника во фракции Блока Петра Порошенко, если президент вместе с получением томоса (указа) о создании поместной церкви, сможет предложить реальный план реализации мирного урегулирования войны в Донбассе с привлечением миротворцев. Об этом LIGA.net уже упоминала в одном из материалов, где собирала все составляющие победы Порошенко на выборах.

"Оба решения должны стать историческими для будущего страны", – передает мысли ближайшего окружения Порошенко собеседник LIGA.net во фракции БПП.

По его словам, президент может предложить украинцам поддержать его стратегию мира в Донбассе, выдвинув идею о досрочных выборах подталкивая проголосовать за себя. "Если Самопомощи и Батькивщине на нравятся минские соглашения, пусть предлагают избирателям, как иначе закончить войну. Мы предложим миротворцев. Вряд ли у них появится много идей с широкой поддержкой. Вот тогда избиратель задумается, кто ему нужен у руля", – говорит собеседник.

В окружении Порошенко убеждены, что таким образом он автоматически получит твердые 6% на старте кампании с потенциалом к росту. В то же время, другой источник близкий к Банковой, удивляется такому сценарию и говорит, что его даже не брали в разработку: "Такие действия были бы слишком серьезным шагом...".

Представитель Батькивщины Сергей Власенко в комментарии LIGA.net утверждает, что у Порошенко на самом деле нет плана, как принести мир в Донбасс (как писала LIGA.net в статье "Третья попытка. Как Тимошенко собирается побеждать Порошенко" у Тимошенко этот план также еще обдумывают). По его информации, президентский офис рассматривает разные сценарии сохранения власти для гарантии личной безопасности. Но в первую очередь Батькивщина опасается введения военного положения по всей стране. Его правила запрещают проведения избирательных кампаний на неограниченный срок.

И "за", и "против"

Президент не готов к неоправданному риску (фото - LIGA.net)

В среде политических экспертов существуют противоположные мнения в защиту сценария досрочных выборов президента и обоснований, почему это невозможно.

Юридическая сторона вопроса говорит о том, что президент действительно может досрочно сложить полномочия и баллотироваться вновь, рассказывает представитель Реанимационного пакета реформ Александр Леменов. Так эксперт толкует девятую статью закона Украины "Про выборы президента", которая этот вопрос регулирует.

"Президент не смог бы воспользоваться этим правом, если бы был устранен в порядке импичмента", – объясняет юрист.

Такие прецеденты уже были в Украине. В 1994 году Леонид Кравчук на фоне широких протестов шахтеров решил не досиживать президентский срок, а пойти на перевыборы. Кравчук был уверен в победе, но проиграл 7% Леониду Кучме во втором туре.

"Если этот сценарий возможен, то его нужно реализовывать уже сейчас", – считает политолог Виктор Таран. По его мнению, обстоятельствами для такого решения может стать провал принятия закона об Антикоррупционном суде в парламенте уже на следующей неделе. Президенту достаточно констатировать несостоятельность власти и предложить пойти путем перезагрузки системы - выборами президента и парламента.

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Такой вариант интересный тем, что выборы придутся на бархатный сезон, когда будет самая низкая явка избирателей. В это время сплетутся нескольких хороших инициатив власти – повышение минимальной заработной платы до 4 тысяч гривен, получение томоса от Константинополя. Кроме того, еще одна хорошая новость для провластного кандидата: никто кроме Порошенко и Тимошенко не готов к сиюминутной избирательной кампании. Это означает, что как минимум Анатолий Гриценко вылетит из игры.

Утечки из президентской команды о проведении досрочных выборов президента или парламента выгодны для власти, считает политолог Александр Кочетков. Это нужно для того, чтобы отвлечь общество от насущных проблем и понервировать оппонентов.

По его мнению, западные страны требуют от Порошенко реализовать минские соглашения в части амнистии боевиков и легализации выборов на неподконтрольной территории. "Если Порошенко пойдет на имплементацию Минска до выборов по сценарию Запада, он получит миротворцев, но тогда его уже никто не изберет. Поэтому возникает план сыграть на опережение".

Политолог и глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель скептически отзывается о целесообразности для президента идти на досрочные выборы. "У Порошенко сейчас нелучшие данные социологии". По последнему опросу КМИС, президент даже не попадает во второй тур.

Сценарий досрочных выборов президента не выдерживает никакой критики, утверждает политический эксперт Владимир Фесенко: "Во-первых, нет никаких побед с автокефалией. Во-вторых, томос возможно будет, но на рейтинги не повлияет. И не будет никаких миротворцев, как минимум еще два года. Путин не идет на уступки в этом вопросе и будет ждать завершения выборов в Украине".

Порошенко не привык принимать рискованые решения. Досрочные президентские выборы - как раз из таких. Куда вероятнее, что президент сделает ставку на конституционную реформу с перераспределением полномочий в пользу парламента.