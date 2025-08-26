Примечательно, что многие новые технологии разрабатываются не крупными оборонными подрядчиками, а тысячами волонтеров и гражданским обществом

ТАЛЛИНН – Война России против Украины превратилась в полномасштабный технологический конфликт, где 70-80% жертв сейчас обеспечивают беспилотные летательные аппараты. После трех с половиной лет война превратилась в непрерывную игру в кошки-мышки, где каждая новая система вооружений дает лишь кратковременное преимущество на два-три месяца, прежде чем другая сторона разработает контрмеры.

Это означает, что наступила эра роботизированной войны. Мы являемся свидетелями ее первого этапа в небе, на земле и на море Украины. Самое быстрое военно-техническое развитие в мире происходит в украинских гаражах, подвалах и заводах, где сотни небольших команд создают беспилотники и перехватчики новых моделей.

