Роботизированная война уже идет, и учебники по ней пишет Украина
ТАЛЛИНН – Война России против Украины превратилась в полномасштабный технологический конфликт, где 70-80% жертв сейчас обеспечивают беспилотные летательные аппараты. После трех с половиной лет война превратилась в непрерывную игру в кошки-мышки, где каждая новая система вооружений дает лишь кратковременное преимущество на два-три месяца, прежде чем другая сторона разработает контрмеры.
Это означает, что наступила эра роботизированной войны. Мы являемся свидетелями ее первого этапа в небе, на земле и на море Украины. Самое быстрое военно-техническое развитие в мире происходит в украинских гаражах, подвалах и заводах, где сотни небольших команд создают беспилотники и перехватчики новых моделей.
