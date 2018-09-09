Истерия РПЦ, косяк Маска и заявление Вакарчука: новости недели

Истерия РПЦ из-за приближения автокефалии, заявление Вакарчука, имена покушавшихся на Скрипалей, Маск и марихуана, нефтяной бизнес жены Медведчука в РФ, выбросы в Крыму, похищение данных клиентов авиакомпании, петиция по Сенцову к Белому дому, возвращение Вукоевича в сборную Хорватии после "Слава Украине", избиение пропагандиста РФ в прямом эфире из Донецка. Обзор LIGA.net .

Петр Порошенко и Варфоломей

7 августа стало известно, что в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своих экзархов в Киеве.

В Российской православной церкви заявили, что назначение Константинополем своих экзархов в Украине является "грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата".

В РФ негодуют, что такое решение приняли без согласования с патриархом Кириллом и митрополитом Онуфрием.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда пригрозил, что такие действия "не останутся без ответа".

Позже в РПЦ заявили, что пойдут вплоть до разрыва отношений со Вселенским патриархатом.

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