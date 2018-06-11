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11.06.2018, 08:20

Мураевские откровения. Детально о "террористах" и проверке фактов

Мураевские откровения. Детально о
Включение Евгения Мураева на канале "112. Украина" (Фото - скриншот телеэфира)

Из заявления депутата Мураева следует, что он не знает хронологии преследования Сенцова и вообще не считает нужным придерживаться фактов

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Народный депутат Украины и владелец телеканала Newsone Евгений Мураев публично назвал "террористом" украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме. Озвученные им аргументы свидетельствуют, что на самом деле Мураев не знает хронологии преследования Сенцова и не считает нужным проводить даже самый элементарный фактчекинг, но при этом позволяет себе распространять недостоверную информацию.

"Сенцова можно по-разному воспринимать. С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом. Для националистической части, наверное, он является героем. Время расставит на свои места, кто прав, а кто не прав", - заявил Мураев в эфире канала "112.Украина".

Собственные сомнения в том, что Сенцов может быть незаконно осужден российским судом, Мураев основывает на показаниях против него, данных другими фигурантами этого дела. В частности, имеет в виду крымчанина Геннадия Афанасьева – одного из четырех задержанных сотрудниками ФСБ в Крыму в мае 2014 года вместе с самим Сенцовым.

Мураев утверждает, что Афанасьев, изначально свидетельствовавший против Сенцова, отказался от своих показаний уже после возвращения в Украину из российской тюрьмы. Эту же информацию сообщила зрителям телеканала "112.Украина" его ведущая Татьяна Хмельницкая, добавив при этом, что протокол об отказе от показаний Афанасьевым не был засвидетельствован его адвокатом.

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Я попросила разъяснений у российского адвоката Афанасьева Александра Попкова, который вступил в дело после отказа крымчанина от показаний. Адвокат пояснил автору, что отказ от показаний, заявленный в открытом судебном заседании, не предусматривает адвокатского засвидетельствования: "Российский суд не принял отказ Геннадия от показаний. Это обычная порочная российская практика. Из человека выбивают показания, потом он в суде отказывается, а суд говорит, что он не верит человеку, а верит письменному протоколу допроса. В Украине этот вопрос легко решен: главное, что человек говорит в суде, а не то, что нарисовал следователь. Поэтому нет никакого смысла пытать и выбивать ложные показания".

"Хватило ровно полчаса, чтобы они "раскололись"

Проверка фактов по остальным пунктам сказанного Мураевым и Хмельницкой подтверждает, что они не собирались говорить о "деле Сенцова" объективно, хотя все подробности этого процесса есть в открытом доступе.

Как все было на самом деле? Украинского режиссера, крымчанина Олега Сенцова задержали сотрудники ФСБ в мае 2014 года по обвинению в подготовке терактов в Симферополе. Вместе с ним также были задержаны Александр Кольченко, Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний. Из них нужные ФСБ показания дали двое – Афанасьев и Чирний. Эти свидетельства затем и легли в основу обвинительного заключения против Сенцова.


Олег Сенцов на суде (Фото - скриншот Радио "Свобода")

Но вскоре выяснилось, что свидетельства у фигурантов дела выбивали пытками. Летом 2014 года российский адвокат Сенцова Дмитрий Динзе подал по этому поводу жалобу в Следственный комитет России. "Сотрудники ФСБ его [Сенцова. – Авт.] избивали, оказывали на него психологическое давление, угрожали запихнуть ему палку в задницу. Били его по голове ногой, измываясь над ним, и сказали ему следующее: ты - крепкий парень, а этим двум парням – Чирнию и Афанасьеву – хватило ровно полчаса, чтобы они "раскололись", - рассказывал Динзе "Центру журналистских расследований".

В июле 2015 года Геннадий Афанасьев отказался от своих показаний в зале Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону. Это подтверждается в том числе тем, что Сенцов в своем последнем слове в суде поблагодарил Афанасьева за "мужественный поступок".

"Я очень рад тому, что Гена Афанасьев смог переступить через себя. Споткнулся, но наконец понял, что есть шанс, и сделал очень мужественный, очень правильный поступок. Я был очень удивлен и рад за него. Не в том даже дело, что будет большой скандал, у кого-то будут проблемы и нас оправдают. Нет, этого ничего не будет. Я рад за него, что он будет жить дальше и чувствовать себя человеком, который не испугался", - заявил Сенцов 19 августа 2015 года.

"В СИЗО заставляли сказать, что адвокаты Сенцова давили на меня"

В Украину Афанасьев вернулся летом 2016 года, то есть, он провел в тюрьме еще год. После обмена на российских граждан, задержанных на Донбассе, крымчанин подробно рассказывал в Киеве, какими методами из него выбивали "признания" в ФСБ: пытали током, противогазом, пытались задушить пакетом, надетым на голову, угрожали изнасилованием и расправой над родными, которые на тот момент жили в Крыму.

По словам Афанасьева, решение заявить о пытках он принял в московском СИЗО «Лефортово», не имея никаких гарантий собственной безопасности, так как на тот момент у него не было ни адвоката, ни доступа к украинскому консулу: "Я скрывал свою позицию до начала суда, потому что если бы я выкрыл себя, следователи смогли бы не привлечь меня к процессу в качестве свидетеля. После того, как я рассказал судье, что мои обвинения и свидетельства я дал под давлением и пытками, меня отвезли в следственный изолятор и заставляли сказать, что адвокаты Сенцова давили на меня и мне нужно провести пресс-конференцию и еще раз поехать в суд и сказать об этом давлении. Я не согласился. За это меня побили и этапировали из Москвы".

Найти эту информацию Мураеву и журналистам каналп "112. Украина" было бы несложно: достаточно обратиться к Google или к проекту "Люди "серой зоны" Украинского института национальной памяти, в котором собраны и последнее слово Сенцова, и признания Афанасьева (с датами и локациями), и многие другие свидетельства крымчан, пострадавших от российских властей. Но ни Мураев, ни Хмельницкая как журналистка этого не сделали и предпочли подать "дело Сенцова" в искаженном виде со своими выводами.

Кому выгоден "Сенцов-террорист"

Вопросы также вызывает утверждение Мураева о том, что героем Сенцова считает "националистическая часть" населения. Как известно, в поддержку Сенцова сегодня выступили авторитетные правозащитные организации всего мира, российские и зарубежные режиссеры и творческие объединения. Международный центр "Мемориал" признал Сенцова политзаключенным. Назвать их всех "националистической частью" невозможно при всем желании.

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Появление заявления Мураева о "Сенцове-террористе" именно сейчас, когда политзаключенный голодает в российской тюрьме, требуя освободить семь десятков других украинских граждан из российских тюрем, неслучайно. Достаточно аргументировано это поясняет  украинский блогер Алексей Копытько: "Олег Сенцов голодает, в мире разворачиваются акции для его освобождения. Масштаб такой, что их уже не могут совсем игнорировать в приличных странах. А это портит Кремлю информационный фон для ЧМ по футболу. Из-за информационного шума иностранцы начинают вникать, что там за дело? Более-менее приличным людям становится тяжело не замечать эту историю".

Копытько проанализировал контент украинских медиа и выяснил, что информационную волну о "Сенцове-террористе" и "Афанасьеве, который его сдал", разгоняют в течение нескольких дней одни и те же люди – блогер Ольга Шарий, депутат Евгений Мураев, канал "112.Украина" и Виктор Зубрицкий, которого называют владельцем этого телеканала. Цель очевидна – убедить зрителей в том, что "дело Сенцова" якобы "не так однозначно". Кому это выгодно в условиях, когда активисты призывают в поддержку Сенцова бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России, тоже понятно. Удивительно только, что в подобные информационные акции включаются украинские СМИ.

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Александра Славина
журналист
Александра Славина
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Теги: крымские политзаключенные, украинские заложники в россии, мураев о сенцове
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