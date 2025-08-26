Гуманитарное и военное разминирование – подходы для самой заминированной страны в мире

Чтобы давать громкие оценки по разминированию целой страны, надо получить соответствующую экспертизу. Поэтому этот текст я пишу как представитель компании, чьи машины выполнили более 65% объема механизированного разминирования в Украине с начала полномасштабного вторжения – более 20 млн м².

С 2022-го мы слышим о необходимости разминирования земель, что были освобождены от врага или превентивно заминированы на границах мест временной оккупации. Речь идет не только о селах и городах, где люди должны продолжать полноценную жизнь. Заминированными остаются огромные площади сельскохозяйственной земли, обеспечивающие рабочие места, налоги, что возвращаются в государство и поддерживают экономику. Также наша страна десятилетиями экспортирует агропродукцию за границу, что означает получение валюты, стабильные зарплаты, обеспечение военных и их семей.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net