Почему Дуда и Порошенко порознь: эксперты о годовщине Волыни

LIGA.net собрала мнения украинских и польских экспертов о том, почему эта страница общей истории до сих пор влияет на межгосударственные отношения

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Сегодня, 8 июля, президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда поехали в страны друг друга для почтения памяти жертв украинско-польского конфликта во время Второй мировой войны, в ходе которого гибли представители обеих наций.

LIGA.net спросила украинских и польских экспертов, почему не было совместных мероприятий, посвященных трагедии в Волынской области в 1943 году, а также по какой причине эта история до сих пор является камнем преткновения.

Владимир Вятрович директор украинского Института национальной памяти

Отвечая на вопрос о том, почему не состоялись совместные траурные мероприятия при участии украинского и польского президентов, Владимир Вятрович сказал, что "это результат польской политики" и желания Варшавы говорить об украинско-польском конфликте односторонне - "только о польских жертвах и только украинских убийцах".

По его словам, якобы именно Польша отвергла предложение параллельно провести два мероприятия с участием Дуды и Порошенко.

Кроме того, Вятрович сказал, что Институт нацпамяти советовал Порошенко посетить в этот день село Терка в Подкарпатском воеводстве Польши, которое было уничтожено "польскими пограничниками" именно 8 июля в 1946-м. Однако Банковая не прислушалась и Порошенко отправился в село Сагрынь, где от рук польских "крестьянских батальонов" и подразделений Армии Крайовой украинцы погибли 10 марта 1944 года.

Директор УИНП выразил уверенность, что сегодняшний день не приведет к какому-то новому витку конфликта. "Это скорее является констатацией существующего на сейчас положения дел", - отметил Вятрович.

Визит украинского президента в этот же день на Волынь, куда отдельно от него прибыл глава польского государства, он назвал напоминанием того, что в конфликте гибли и поляки, и украинцы.

Евгений Магда исполнительный директор Института мировой политики, Украина

Эксперт по гибридной агрессии Евгений Магда считает, что состояние отношений между Украиной и Польшей такое, что для Дуды принять приглашение украинского коллеги на участие в совместных мероприятиях являлось бы "признаком слабости". "Это для PiS (партия Право и справедливость, - ред.) абсолютно неприемлемый сценарий", - сказал он.

По его словам, с приближением выборов в Украине все заявления Порошенко будут восприниматься в этом контексте - предвыборной кампании, и "поэтому его позиция очень взвешенная и осторожная".

Логику Порошенко, который едет с Сагрыни на Волынь, он назвал "более правильной", поскольку украинский президент "с одной стороны чтит память украинцев, не дожидаясь какой-то даты, а с другой показывает, что украинская власть достаточно четко понимает логику событий, которая была в 1943 году на Волыни".

Магда считает, что Польша все равно будет прилагать максимум усилий, чтобы не потерять адекватные отношения с Украиной.

"Не думаю, что у поляков есть какой-то свой кандидат в президенты Украины. Поэтому они будут работать с действующим президентом; это распространенная и стандартная практика", - резюмировал он.

Ирина Верещук директор Центра Балто-Черноморских исследований,

бывший мэр приграничной Рава-Русской, Украина

Ирина Верещук обратила внимание на то, что мемориал в Сагрыни был, вероятно, единственным достаточно подготовленным для его открытия украинским президентом, несмотря на то, что события там не совпадают по датам с трагическими событиями на Волыни.

Она отметила, что в Польше также приближаются местные выборы, а эта страна "глубоко децентрализированная". По ее словам, "именно там (на местах, - ред.) самые большие бюджетные ассигнования, и именно там решается судьба всех без исключения процессов". Но PiS, по словам эксперта, не имеет устоявшихся позиций в регионах и ​​своих мэров, как, например, оппозиционная Гражданская платформа.

"Сегодня битва за Варшаву, если можно так сказать, битва за огромные города - Гданьск, Вроцлав, Торунь фактически под вопросом", - говорит Верещук, отмечая, что Дуда будет пытаться не потерять электорат к этим выборам на фоне межпартийной борьбы и внутрипартийных недопониманий.

Она напомнила о волне критики в адрес PiS из-за "поправок к поправкам" в закон о местном Институте нацпамяти (ИНП), которые были восприняты многими, как уступки под давлением Израиля и их лобби в США.

"Дуда конечно, даже если бы и хотел, поверьте, он не мог бы этого сделать (принять предложение на участие в совместных траурных мероприятиях, - ред.)", - заявила она, уточнив, что так поляки фактически бы признали, что их политика по "геноциду на Волыни" и ИНП "потерпела сокрушительное поражение".

Лукаш Ясина эксперт Польского института международных отношений (PISM)

Лукаш Ясина считает, что так называемый польско-украинский исторический конфликт, который является только небольшой частью взаимоотношений стран, значительно преувеличен политическими элитами для достижения определенных целей.

Он напомнил, что совместные украинско-польские траурные мероприятия проводились ранее. Последнее из них состоялось в 2003 году в Порыке (Павловке). Однако уже в 2013-м тогдашняя украинская власть проигнорировала памятную дату и президент Польши Бронислав Коморовский посетил Луцк один.

Он отмечает, что польская сторона выступает против сравнения "геноцидальных действий ОУН/УПА, совершенных на Волыни, с тем, что произошло в Сагрыне (убийство украинцев польскими "крестьянскими батальонами" и подразделениями Армии Крайовой, - ред.)".

По его словам, визит Порошенко в Сагрынь показывает, что украинская сторона "намерена проводить ​​симметрию" между ОУН-УПА и АК. "Если бы не годовщина Волыни, президент Порошенко не поехал бы в Сагрынь", - уверен польский эксперт.

В свою очередь, Ясина считает, что поездку на Волынь украинский президент осуществил для того, чтобы "сбалансировать" присутствие там Дуды. Но, по его мнению, без соответствующего признания "преступлений украинских националистов" этот жест не является значительным изменением в политике Украины относительно самого конфликта.

Томаш Ляховский преподаватель Кафедры международного права

и международных отношений Лодзьского университета,

главред портала Obserwator Międzynarodowy, Польша



Томаш Ляховский считает, что Анджей Дуда допустил ошибку, отказавшись от приглашения Украины для участия в совместных мероприятиях к годовщине Волынской трагедии, и потерял шанс на улучшение взаимоотношений.

Он объясняет это тем, что Польша "не хочет участвовать в мероприятиях, которые имеют целью подчеркнуть "симметричность польско-украинского конфликта", поскольку позицию Украины о "польско-украинской войне" тяжело согласовать с польским пониманием этих событий.

Эксперт отмечает, что сейчас вообще "мало кто обращает внимание на отношения Варшавы и Киева" из-за напряженной ситуации в Польше на фоне "борьбы" PiS с независимыми судами. Однако, если СМИ правого толка продолжают говорить о "культе Бандеры" в Украине, то либеральные медиа и их читатели понимают, что поездку Порошенко в Сагрынь спровоцировали действия польского президента. Ляховский обратил внимание на то, что более серьезную проблему представляет закон об ИНП, из "еврейской части" которого недавно под давление США и Израиля убрали статью об уголовной ответственности, однако, не отменили уголовное преследование по "украинской". "Теоретически, скоро должна появиться юридическая оценка этих статей Конституционным судом (Польши - ред.), но этот суд уже давно является инструментом политики польского правительства, а не независимым судом. То есть от политических решений PiS зависит будущее наших отношений", - резюмировал он. Он добавил, что, несмотря на все это, "отношения на человеческом уровне и, собственно, сотрудничество общественных организаций с двух сторон границы может повлиять на улучшение наших взаимоотношений".

Михал Потоцкий журналист Dziennik Gazeta Prawna, Польша