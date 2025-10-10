Отступит ли Европа перед Трампом или защитит свои ценности

НЬЮ-ЙОРК – 27 июля 2025 года в Тернберри, Шотландия, Соединенные Штаты и Европейский Союз объявили о предварительном торговом и инвестиционном соглашении.

Но на самом деле ничего не было подписано, и даже если бы это произошло, оно не стоило бы бумаги, на которой было написано. В конце концов, президент США Дональд Трамп подписал официальное торговое соглашение с Канадой и Мексикой во время своего первого срока, но расторг его, как только вернулся в должность.

Поэтому любые договоренности с Трампом следует рассматривать в лучшем случае как временное перемирие. Оно продлится лишь до тех пор, пока капризный американский лидер не увидит или не услышит кого-то или что-то, что сделает новую прихоть официальной политикой.

