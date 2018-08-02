Поиграть с ЕСПЧ. Зачем адвокаты Януковича устроили демарш в суде

Что происходило в суде за последние три дня и какую цель может преследовать защита беглого экс-президента

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- Прокурор, прекратите дебаты. Зачем вы включили микрофон? - Александр Байдик, новый "коммерческий" адвокат беглого экс-президента Виктор Януковича, подходит к прокурорскому столу и тянется к микрофону. Прокурор Руслан Кравченко в это время зачитывает свой текст выступления.

Секунду спустя адвокат уже стоит возле коллегии судей: "Уважаемый суд, я не буду принимать участие в таком заседании. Это нарушение права на защиту. Перенесите судебное заседание".

Суд игнорирует крики и бег адвоката по залу. Прокурор читает. Байдик хватает документы и вылетает из зала судебных заседаний, громко хлопнув дверью. Следом за ним выходит государственный адвокат Виктор Овсянников, который был бесплатно назначен Януковичу после демарша еще одного коммерческого защитника - Виталия Сердюка.

Что происходило в суде за последние три дня и зачем адвокаты Януковича хлопают дверьми - в материале LIGA.net.

"В этом фарсе участвовать не желаю"

Оболонский суд Киева на этой неделе должен был перейти к финальной стадии процесса о госизмене Януковича - судебным дебатам. В июле суд прекратил допросы свидетелей защиты, потому что они регулярно срывались.

Но в понедельник, 30 июля, все четыре адвоката в суд не явились. Они сообщили, что находятся в Верховном суде на рассмотрении ходатайства о передаче дела из Оболонского в Вышгородский суд, поближе к Межигорью.

На следующий день, 31 июля, начать дебаты тоже не удалось. Стоило прокурору подняться с места для выступления, на повышенных тонах в процесс вмешался адвокат Виталий Сердюк. Постоянно перебивая суд и прокуроров, он объявил, что прямо сейчас на прямую связь с судом из Минска вышел еще один свидетель.

"Это пилот Ярощук. Он лично получил команду со ссылкой на Турчинова, угрозу применить огонь на поражение против вертолетов, которые транспортировали президента из Харькова в Донецк", - сказал он.

Сердюк добавил, что свидетель будет говорить о государственном перевороте.

Судья Владислав Девятко перебил Сердюка и напомнил, что по факту транспортировки Януковича из Харькова в Донецк уже были допрошены свидетели Андрей Чертков и Константин Кобзар, показания давал и Александр Турчинов. Как говорит практика ЕСПЧ, этого достаточно, добавил он. Более того: суд разрешил адвокатам в достаточно агрессивной форме допрашивать свидетелей обвинения, чтобы обеспечить право Януковича на защиту.

Рассмотрение дела о госизмене Януковича продолжается больше года. За это время состоялись больше 60 заседаний. Допрошены 52 свидетеля, 15 - от защиты

"Уважаемый судья, дайте мне техническую возможность читать речь", - несколько раз просил Кравченко. Сердюк его если и слышал - то продолжал кричать. Суд объявил перерыв на 10 минут. Адвокаты Януковича в зал после перерыва не вернулись.

"Сердюк самовольно оставил заседание. У нас нет эффективного способа реагирования на такие действия. Иногда защита забывает, что есть такое понятие, как честь, деловая репутация и этика. Дебаты фактически сорваны", - сказал Девятко.

Пока суд решал, что с этим делать, в зале объявился новый адвокат Януковича - Александр Байдик. Он продолжил стиль поведения Сердюка в суде - непрерывно кричал, перебивая: "Я защитник. Дайте возможность принимать участие в деле".

"Присядьте. Достаточно кричать, вы и так уже заморились", - отреагировал на эти крики Девятко.

Суд объявил решение: поручить региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве срочно назначить Януковичу бесплатного адвоката и обеспечить его явку 1 августа 2018 года. Чтобы он принимал участие в судебных дебатах параллельно с адвокатами Януковича, если они явятся - если нет, то самостоятельно.

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1 августа новый, бесплатный адвокат от государства Виктор Овсянников явился в суд вместе с Байдиком. Утреннее заседание длилось считанные минуты. Байдик бегал по залу суда, требовал прекратить дебаты и провести допрос свидетеля Азарова, мешал прокурорам и требовал перенести суд, чтобы защитники могли ознакомиться с материалами дела.

Овсянников в основном стоял молча.

Но когда стало понятно, что дебаты не прекратятся, адвокат Байдик хлопнул дверью, и государственный адвокат - тоже. В течение дня демарш Овсянникова повторился трижды. "В этом фарсе участвовать я не желаю", - заявил он.

Суд решил назначить Януковичу нового бесплатного адвоката вместо Овсянникова и перенес заседание на 16 августа.

"Цель - продемонстрировать весь бред"

Стратегия адвокатов Януковича непоследовательна, хотя логика есть, объяснил LIGA.net адвокат Виталий Титыч. Главной проблемой процесса о госизмене является законодательное обеспечение производства in absentia, а точнее, его отсутствие в Украине. В контексте европейской судебной практики наиболее важным было, извещен ли Янукович о производстве и имеет ли возможность обеспечить в суде участие своих адвокатов.

"На этом Сердюк и Янукович могли легко, с подачи Луценко и Стрижевской, - это их достижение in absentia, - гарантированно побеждать в ЕСПЧ", - говорит он. Достаточно занять позицию: Янукович ничего не знал о суде и не защищался.

Но Сердюк сознательно пренебрег очевидными пробелами в законодательстве, считает юрист. "Не самостоятельно, я уверен, он квалифицированный адвокат. Ему дали указание. Потому что целью было - устроить этот спектакль, шоу. Продемонстрировать весь этот бред. Что они благодаря позиции прокуратуры и суда выполнили", - отметил он.

Главный шанс на защиту Януковича в Европейском суде по правам человека на первом этапе слили, утверждает юрист: "Теперь они выполнили эту часть шоу и возвращаются к первой части - поиграть с ЕСПЧ".

Адвокат Сергей Митюрин ставит под сомнение законность участия бесплатного адвоката при наличии коммерческих защитников. Закон о бесплатной правовой помощи не предусматривает одновременного участия в уголовном производстве бесплатного адвоката и адвоката по договору. "Зачем суд создал такую ситуацию, в которой в одном заседании находятся и Байдик, и Овсянников, мне непонятно. Как это вообще можно прикрутить к законодательству", - сказал он LIGA.net.

По его словам, в новых правках к Уголовному кодексу есть норма о представительстве в суде без полномочий: "Овсянникова поставили между молотом и наковальней. Ему могут и там, и там влепить дисциплинарку, что бы он не сделал".

"Защитники Януковича ловят суд на этих нарушениях, чтобы потом этим воспользоваться. Я думаю, у него достаточно квалифицированные адвокаты, которые умеют писать жалобы в ЕСПЧ. Они этим воспользуются. Они сами этого не скрывают. Большинство действий на это направлено. На сегодня ситуация патовая, в первую очередь, для суда", - считает он.

Титыч уверен, что "коммерческие" адвокаты Януковича злоупотребляют собственными правами. Они демонстративно вышли из процесса и отказались принимать в нем участие. Раз уж в процесс вошел новый защитник, адвокат Александр Байдик, то он должен был заверить суд, что ему известны все обстоятельства, которые исследовались ранее.

"Его появление преследует только одну цель - внести хаос. Вроде защиты нет, а вроде и есть коммерческий адвокат. Суд должен был изучить, когда и как, при каких обстоятельствах был заключен его договор с Януковичем. Обоснованно отправить его подальше и привлечь бесплатного адвоката. Речь о банальной манипуляции", - сказал он LIGA.net.

"Это убогий способ завалить производство, нарушение требований процессуального закона. И судья Девятко должен был давно, - не сейчас, а давно, - предпринять меры. Такой фарс происходит при поддержке всех сторон", - считает он.

Государственный обвинитель Руслан Кравченко в беседе с LIGA.net с трудом сдерживает эмоции: "Я делаю свою работу и выполняю решения суда!"

"Демарш адвокатов - это последнее, на что они способны. Всеми законными и незаконными методами затягивают процесс, чтобы суд ни в коем случае не вышел в совещательную комнату (для вынесения приговора)", - добавил он.

Кравченко уверен, основаная цель адвокатов - не допустить решения суда, поскольку они понимают, что проиграли процесс. "Шансов на ЕСПЧ у них нет. Нарушений прав обвиняемого - нет", - говорит прокурор. И напоминает: Евросуд не имеет права отменять украинские приговоры, он может только указать на нарушения, "которых - не было".