За завышенные ожидания всегда приходится платить. Не стоит надеяться на этот раз на Трампа

LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров, записанные их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем мнение Павла Казарина:

страна снова в ожидании конца войны – как это бывало и в предыдущие годы;

а почему мы решили, что стихнут орудия? Это зависит не от Трампа, а от Путина, который стремится к уничтожению Украины;

в России не все в порядке с экономикой, но ее инерция позволит ей двигаться вперед как минимум год;

еще одно ожидание мира играет с нами злую шутку – падает доход, набор рекрутов. Зачем напрягаться, думают люди;

война не закончится завтра. И было бы глупо проиграть бой в последнем раунде;

власть считает, что в Украине живут не граждане, а избиратели, поэтому оставляет все сложные темы военным. Но за завышенные ожидания всегда приходится платить;

чтобы выиграть войну, нужно просто не переставать стрелять.

