Мнение
думки вголос
Мира завтра не будет, поэтому: "Просто не переставать стрелять"
Павел Казарин
журналист, публицист, сержант Вооруженных Сил Украины
LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров, записанные их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.
О чем мнение Павла Казарина:
- страна снова в ожидании конца войны – как это бывало и в предыдущие годы;
- а почему мы решили, что стихнут орудия? Это зависит не от Трампа, а от Путина, который стремится к уничтожению Украины;
- в России не все в порядке с экономикой, но ее инерция позволит ей двигаться вперед как минимум год;
- еще одно ожидание мира играет с нами злую шутку – падает доход, набор рекрутов. Зачем напрягаться, думают люди;
- война не закончится завтра. И было бы глупо проиграть бой в последнем раунде;
- власть считает, что в Украине живут не граждане, а избиратели, поэтому оставляет все сложные темы военным. Но за завышенные ожидания всегда приходится платить;
- чтобы выиграть войну, нужно просто не переставать стрелять.
