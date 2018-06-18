Поле боя - вода. Как Москва давит на Украину в Азовском море

РФ перебросила в Азовское море военные корабли и задерживает все торговые суда, которые идут в украинские порты. Ситуация чревата блокадой

Реклама

Реклама

Реклама

С конца апреля-начала мая Россия перебрасывает в Азовское море корабли ВМФ и задерживает иностранные суда, которые направляются в украинские порты. Де-юре РФ имеет на это право: море является внутренними водами двух стран. Но существует угроза, что регулярные задержания судов могут превратиться в полноценную торговую блокаду, а флот используют для нападения на азовское побережье Украины. Что и почему происходит в Азовском море - в материале LIGA.net.

Силы сторон в Азовском море

Незаконное строительство Керченского моста позволило России взять под контроль пролив, увеличивать военный контингент в Крыму, а также контролировать вход в Азовское море всех без исключения судов. Сейчас там активно создается российская флотилия, фактически блокируя передвижение судов, идущих в направлении украинских портов, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов 7 июня. Россия перебросила в Азовское море из Каспия десантные корабли, а также ракетные корабли, вооруженные ракетами Калибр.

По данным мониторинговой группы фонда Майдан иностранных дел и издания Blackseanews, в Азовское море с начала мая были переброшены шесть артиллерийских катеров, шесть или семь десантных кораблей, ракетные корветы. Подтвердить из официальных источников эту информацию не удалось. "Мы отслеживаем информацию, которая появляется в СМИ, но точной информации о военных кораблях РФ в Азовском море у Госпогранслужбы нет", - сообщил LIGA.net помощник главы ГПСУ Олег Слободян. В Службе внешней разведки также не комментируют эти данные.

Глава наблюдательного совета фонда Майдан иностранных дел, главный редактор сайта Blackseanews Андрей Клименко рассказал LIGA.net, что переброска военных судов и интенсивные проверки кораблей, идущих в украинские порты - это параллельные процессы, начавшиеся практически одновременно.

Российские пропагандстские СМИ распространяют информацию со ссылкой на заявление одного из депутатов Госдумы, что действия РФ - это ответ на якобы "создание Украиной в регионе Азовского моря разнородной ударной группировки".

У Украины на побережье Азовского моря есть Мариупольский отряд морской охраны, который перебрал функции Керченского отряда после оккупации Крыма. По данным Андрея Клименко, отряд оснащен 16 катерами (в 2015-м году их было 18). Однако подтвердить эту информацию LIGA.net в пресс-службе восточного регионального управления ГСЧС не могут, поскольку количество личного состава и катеров - это "информация для служебного пользования".

В Мариуполе также развернуто подразделения броневиков Дозор-М, обеспеченный "по последнему словут техники". По словам главы ГПСУ Петра Цигикала, плинируется "серьезное расширение" этих отрядов - до семи. Даты и точные места локации пока неизвестны.

Украинских ВМС в Азовском море нет. Погранслужба не сопровождает корабли, а усиление береговой охраны в Азовском море со стороны Украины – это "вопрос не одного дня", он решается не только Госпогранслужбой и у ГПСУ нет необходимых сил для "полноценного реагирования на возможные риски", пояснил Олег Слободян.

По мнению американского аналитика фундации Джеймстаун Пола Гобла, Украина должна усилить оборону Азовского моря и привлечь внимание мировой общественности к вопросу переброски российского военного флота. "Передислокация военно-морских сил такой мощности с Каспийской флотилии в Азовское море пугает, потому что это дает России возможность высадки на побережье. Эти корабли не нужны, чтобы защищать мост или действовать против украинских рыболовных судов", - сказал он в комментарии Голосу Америки.

Гобл считает, что действия России - это демонстрация силы с целью показать: если Украина попытается освободить любую оккупированную территорию на суше, то начнется противостояние на воде. Использовать корабли против Украины РФ, по мнению исследователя, может после завершения чемпионата мира по футболу. Так же, как Россия напала после Олимпиады в Сочи. Сделать это Москва может для того, чтобы создать коридор на суше через Запорожскую и Херсонские области от оккупированных районов Донбасса до аннексированного Крыма, предполагает американский исследователь.

Нажмите, чтобы увеличить

Сколько денег теряет Украина

С конца апреля Россия действительно активизировала проверки иностранных судов в Азовском море, которые идут в украинские порты, сообщил Олег Слободян. Однако, уточнил он, формального нарушения в этом нет, поскольку Азовское море – это внутренние воды для Украины и РФ, согласно действующим договорам. "Но раньше Россия этого не делала", - отметил он.

Кроме того, россияне заявляли о проведении боевых учений в период с 21 по 23 мая. Реально эти учения не проводились, но значительная часть Азовского моря все равно была закрыта для судоходства.

По словам Слободяна, существует угроза, что интенсивная проверка судов может превратиться в полную блокаду и у России есть такая возможность, поскольку она контролирует Керченский пролив – единственный путь к украинским портам в Азовском море.

Задержание судов в Азовском море - это давление на экономическую систему Украины. Это называется экономическая агрессия

"Задержания судов проходят практически каждый день. Сегодня (15 июня – ред.) задержали два - в интервале между 5 и 6 часами утра. Один шел из Бердянска, второй шел из Мариуполя. Вчера три парохода задержали", - рассказал Андрей Клименко. По его словам, корабли досматривают в одном и том же районе, на расстоянии около 13 миль от побережья Бердянска. Делает это береговая охрана ФСБ РФ. В основном, как уточняет Клименко, это корабли европейских и турецких судовладельцев. Из-за досмотров ФСБ они проводят в море лишние сутки-двое, срывая тем самым график поставок и увеличивая расходы.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе Мариупольского порта, уточнив, что ситуация усложнилась в мае нынешнего года. Россияне досматривают суда, следующие через Керчь-Еникальский канал, а судовладельцы дополнительно тратят от $5 тыс до $15 тыс в сутки.

Из-за Керченского моста в один из крупнейших украинских портов Азовского моря - Мариупольский - больше не могут заходить суда типа Панамакс (305 м в длину, 33,5 м в ширину, 26 м в глубину) и больше, сообщил глава администрации порта Игорь Барский. В порт не заходят 144 судна, которые заходили на протяжении последних 2-3 лет, уточнил он.

Таким образом, Мариупольский порт потерял 30% своего традиционного флота, рассказала LIGA.net глава пресс-службы порта Айне Чагир. "Часть клиентов, чтобы не рисковать своевременным выполнением обязательств перед клиентами, грузовладельцы значительную часть своей продукции направили в южные порты Украины. В частности, ежегодно мы отправляли около миллиона тонн чугуна в США и 300-500 тысяч тонн металлопродукции - в Китай, Вьетнам и Корею. Теперь же не догружаем около полутора млн тонн грузов и теряем около 250 млн грн дохода ежегодно", - уточнила она. Однако порт не прекращает работу: за 2017 год порт заработал 186 млн грн чистой прибыли, отметили в пресс-службе.

"Задержание судов в Азовском море – это давление на экономическую систему Украины. Их цель – максимально влиять на деятельность украинских портов двух морей, чтобы влиять на экспорт, на поступление валюты, чтобы усугубить экономическую ситуацию в Украине. Это называется экономическая агрессия", - заявил в интервью LIGA.net постоянный представитель президента в АРК Крым Борис Бабин. Он напомнил, что пропуск судов под украинским флагом Россия прекратила еще раньше - в 2014 году.

"Исторически внутренние воды"

В феврале этого года Украина инициировала судебное разбирательство против России в Международном арбитражном суде в Гааге по Конвенции ООН по морскому праву. В иске идет речь о нарушении суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. В частности, как утверждает украинская сторона, ведется добыча полезных ископаемых, причиняются существенные негативные экологические, инфраструктурные, транспортные последствия строительством Керченского моста.

К контролю над Азовским морем РФ стремилась с момента развала СССР. Сейчас она и де-юре, и де-факто получила этот контроль. Основание - договор от 2003 года, подписанный президентом Леонидом Кучмой и главой РФ Владимиром Путиным. "Руководствуясь отношениями дружбы и сотрудничества между народами России и Украины, исторически сложившимися братскими узами между ними... Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины", - говорится в документе, который не денонсирован Украиной по сей день.

Россияне говорят: нет границ, делаем, что хотим. И противостоять им сложно, когда российский ракетный катер, условно говоря, стоит в трех километрах от Бердянска

Соглашение, в частности, предусматривает свободное пользование водами военными и торговыми судами России и Украины. РФ контролирует не только море, но и единственный вход в него - Керченский пролив.

После подписания этого соглашения демаркация так и не состоялась, поэтому на сегодняшний день государственных границ в Азовском море нет. "Россияне говорят: нет границ, делаем, что хотим. И противостоять им сложно, когда российский ракетный катер, условно говоря, стоит в трех километрах от Бердянска", - констатировал Бабин. Кроме того, Украина не ввела ограничений для суден под российским флагом, они могут беспрепятственно ходить по Азовскому морю, заходить в украинские порты, а по спецразрешению зайти, например, в Днепр.

В то же время, Украина до сих пор не является подписантом ряда международных договоров и конвенций, которые регулируют судоходство, противодействие загрязнениям, права экипажей и прочее на основе морского права (например, конвенция о труде в морском судоходстве, парижский меморандум о взаимопонимании о контроле судов государством порта).

Cуществует еще одно, "очень коррумпированное" соглашение, которое регулирует рыболовство в Азовском море, напомнил украинский дипломат. Несмотря на четыре года войны, комиссия, предусмотренная этим соглашением, по-прежнему ежегодно собирается для согласования квот на отлов рыбы. Последнее такое собрание было в октябре прошлого года в Ростове-на-Дону – помимо распределения квот, россияне получили разрешение на "научные исследования" почти в любой точке Азовского моря.

Кроме того, в 2017-м Россия, нарушая нормы международной конвенции ООН по морскому праву, продолжала добывать углеводород в акватории Азовского и Черного морей. Действуют по сей день также технические соглашения между правительствами Украины и России об обеспечении морской безопасности в Азовском море.

По словам представителя президента в Крыму, даже если украинский парламент денонсирует двухсторонний договор о внутренних водах, образуется "звенящая пустота" и дальше нужно срочно принимать закон о внутренних водах. Такой законопроект, уточнил Бабин, уже давно написан. "В нем необходимо только поправить запятые и переходные статьи, это работа одного юриста на два дня", - пояснил дипломат.

По процедуре, депутаты могут подать на рассмотрение парламента этот законопроект, а иницировать расторжение и денонсацию подписанных в 2003-м и ранее договоров с Россией может президент либо правительство Украины.