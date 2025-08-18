Справиться со стрессом: "перезагрузка" через ручное ремесло
Последние годы изменили нашу жизнь до неузнаваемости, а уровень ежедневного стресса, который переживают украинцы, достиг критических отметок. Мы привыкаем жить в состоянии "повышенной тревожности", и большинство знакомых советов, таких как прогулки или дыхательные упражнения, становятся чем-то привычным.
В то же время ручная работа – ткачество, вышивание, плетение или гончарное дело – является эффективным способом восстановления эмоционального равновесия, на который стоит обратить внимание. Она может стать действенным ресурсом для поддержки ментального здоровья: помогает справиться со стрессом, улучшает концентрацию, развивает мелкую моторику и дает ощущение опоры в новых обстоятельствах.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Комментарии (0)