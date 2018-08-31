Провал Кирилла в Стамбуле. Шансы на Томос возросли

Зачем московский патриарх ездил на переговоры к Варфоломею и почему так стремительно их покинул

Реклама

Реклама

Реклама

Глава Русской православной церкви Кирилл съездил на Фанар в Турцию, чтобы отговорить Вселенского патриарха Варфоломея от предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Но вместо этого получил прямое заявление, в лоб: Томос об автокефалии будет, все процедуры уже запущены.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. В апреле президент Петр Порошенко обратился к Варфоломею с призывом дать автокефалию православной церкви в Украине. Этому предшествовала его встреча в Стамбуле с патриархом, которая продолжалась семь часов. "Украина как никогда близка к автокефальной поместной церкви", - сказал он.

Две недели спустя синод Вселенского патриархата запустил процедуры для предоставления автокефалии УПЦ.

Заслуги Порошенко в этом нет, объяснял тогда в интервью LIGA.net архимандрит УПЦ МП Кирилл Говорун: "Он как дамба, которая долго сдерживала воду, а потом шлюзы открылись, и она хлынула. В том что этот поток стал неудержимым, можно благодарить дамбу, но надо понимать, что эта дамба долгое время сдерживала поток воды".

Читайте интервью "Москва угрожает глобальным расколом за автокефалию УПЦ

Он также прогнозировал, что Россия не смирится с новым положением дел и попытается остановить предоставление Томоса украинской церкви: "Вопрос в том, хватит ли сил у Константинополя этому помешать".

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Действительно, несколько месяцев церковная армия патриарха Кирилла вела закулисные переговоры с руководством церквей в ряде стран, чтобы уговорить их выступить против Томоса. Точно известно об их усилиях в Албании, Греции, Кипре, Иерусалиме, Румынии, Польше.

В некоторых случаях им это удалось. Патриарх Сербской православной церкви Ириней в четверг предостерег Константинополь от вмешательства в украинские церковные вопросы. В письме к Варфоломею Ириней убеждает, что исключительно РПЦ имеет каноническое и историческое право на церковную организацию в Украине.

Это ничего не значит, сохраняют спокойствие в УПЦ КП. "Абсолютно прогнозируемые заявления. Разве просто так сербскому патриарху в Москве в мае вручали важную в финансовом отношении премию Фонда единства православных народов?" - объяснил LIGA.net архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря.

По его словам, сербская церковь находится в том же положении, что и РПЦ по отношению к Украине - и выступает против автокефалии церквей в Македонии и Черногории: "Они союзники с Москвой, но никакого серьезного влияния эти заявления не окажут. Эта позиция была давным-давно учтена вселенским патриархом".

В июле к Варфоломею ездил многолетний спонсор УПЦ МП, нардеп Вадим Новинский - без результата.

Читайте также: Варфоломей не отступает. Зачем Новинский ездил в Константинополь

Сегодня в ход пошла уже тяжелая артиллерия. В Тронном зале на Фанаре состоялась встреча самого Кирилла с патриархом Варфоломеем. Последний надеялся остановить или затянуть процесс принятия Томоса для УПЦ.

Источник LIGA.net в УПЦ Московского патриархата рассказал, что встреча продолжалась меньше трех часов. Первая часть носила формальный характер и проходила в присутствии членов синода константинопольского патриархата. Вторая часть была тет-а-тет между двумя патриархами. "Но они не достигли какого-то компромисса, который хотя бы поставил на паузу процесс предоставления Томоса. Стороны переговоров ограничились изложением своего видения ситуации и к общей позиции не пришли", - пояснил собеседник.

Из Тронного зала Кирилл вышел быстрой походкой и без комментариев прошел мимо журналистов. На вопрос, как прошла встреча, нервно ответил: "Хорошо. Хорошо". Делегация РПЦ не осталась даже на обед.

После этого к журналистам вышел митрополит Эммануил, который был представителем Варфоломея в Киеве в день крещения Руси. Он сделал короткое заявление, суть которого была в фразе: мы сообщили патриарху Кириллу, что решение о преодолении раскола в Украине и провозглашении Украинской автокефальной церкви принято.

Читайте также: "Томос - это как руку отрубить". Репортаж с крестного хода УПЦ МП

"Вселенский патриархат не угрожает никому и не воспринимает чьих-то угроз", - заявил грекоязычному изданию Оrthodoxia.info после встречи Варфоломея и Кирилла митрополит Галльский.

Только перед вылетом из аэропорта Стамбула Кирилл, не вникая в подробности, сказал: "Мир быстро меняется, и ни одна церковь не может принимать решения, которые противоречили позиции другой православной церкви".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Это очень важное событие, говорит Зоря. Для светской аудитории оно сравнимо по последствиям с Беловежскими соглашениями: "Все, кто следит за темой, опасались, что под влиянием Кирилла может измениться позиция Варфоломея. Так вот, никаких изменений нет. И московский патриарх остановить этот процесс не смог".

Источник LIGA.net в УПЦ Московского патриархата считает, что после сегодняшней встречи шансы Украины на Томос об автокефалии существенно выросли: "И приблизились к 100%".

"Я не стал бы определять сроки, но надеюсь, в ближайшее время", - добавил он.

По словам Евстратия Зори, это может произойти на синоксе - собрании иерархов Константинопольского патриархата, которое начинается завтра и будет продолжаться три дня. Второй вариант, если Константинополь еще не готов - на следующей сессии синода в начале октября. "Хотя может быть и срочное заседание синода, - отметил он. - Так уже бывало в истории, когда патриарх срочно созывал иерархов. Сейчас все зависит от константинопольского патриарха. Он знает внутреннюю процедуру гораздо лучше, чем мы".