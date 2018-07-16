Тема дня. Чем закончилась встреча Трампа и Путина: самое главное

"Сдал" ли американский президент лидеру страны-агрессора украинский Крым?

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Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин провели первую официальную встречу после вступления американского лидера в должность. Многие западные СМИ назвали это событие историческим. Украинцев в этом контексте больше всего беспокоил вопрос Крыма, о признании аннексии которого Трамп сделал недавно ряд неоднозначных заявлений, вызвавших определенное напряжение в украинском обществе. Как все происходило, "сдал" ли Трамп украинский Крым – в материале LIGA.net.

КАК НАЧИНАЛОСЬ. Трамп и Путин встречались дважды в кулуарах международных саммитов, а также около 10 раз разговаривали по телефону. Однако отдельной встречи президентов России и США не было со времен аннексии Крыма в 2014 году.

О возможности такой встречи заговорили в конце прошлого месяца, однако кто является ее инициатором, неизвестно.

Интерес украинцев к саммиту усилился после якобы заявления Трампа во время ужина с лидерами Большой семерки в Квебеке 14 июня. Тогда, если верить источникам издания BuzzFeed News, американский президент якобы заявил, что Крым является российским, так как все его жители говорят по-русски. Спустя несколько дней в Белом Доме заявили, что официальная позиция США по Крыму не изменилась.

Достоверно неизвестно, действительно ли Трамп сделал такое заявление, однако комментарий на эту тему бывшего посла США в Украине Джона Хербста позволяет предположить, что если этого и не было в действительности, то вполне могло быть. Хербст считает, что в любом случае это не официальная позиция США. Глава МИД Украины Павел Климкин допустил, что слова президента США вырвали из контекста.

Однако 30 июня Трамп, рассказывая журналистам о темах, которые планирует поднять во время встречи с Путиным (в том числе он назвал тему ситуации в Украине), на вопрос, могут ли США признать незаконную аннексию Крыма, не отверг это категорически, а сказал: "Мы посмотрим". 12 июля на аналогичный вопрос он ответил: "Что произойдет с Крымом теперь, я не могу вам сказать. Я этого не знаю".

Кроме того, перед встречей с Путиным американский лидер высказался о возможности возвращения России в G7, а также назвал Путина "конкурентом", отметив, что не может сказать, друг ему президент РФ или враг.

Аналитики называли два ключевых вопроса, которые могли быть подняты на саммите, и которые имеют непосредственное отношение к Украине – признание аннексии Крыма и ослабление санкций против РФ.

Мелинда Херинг, сотрудник Atlantic Council и Института внешнеполитических исследований считает, что Трамп мог пообещать нечто подобное Путину ради налаживания двусторонних отношений, однако впоследствии неизбежно натолкнется на сопротивление Конгресса, без которого не может принять никаких конкретных решений по указанным вопросам. Вместе с тем, как отмечает эксперт по санкциям и бывший сотрудник Госдепартамента Эдвард Фишман, такое гипотетическое обещание Трампа может повлиять на Евросоюз. И если Трамп даст понять, что он склонен смягчить санкции, ЕС может начать колебаться.

Президент Петр Порошенко заявил, что в результате встречи президентов США и России не будет ни позитивных, ни негативных "сюрпризов". "Это будет просто встреча и начало дискуссии", - сказал Порошенко.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Высказываются скептические мнения, что эта встреча имеет значение скорее в качестве пиар-акции, а не площадки для решения конкретных проблем. Однако Трамп перед встречей в рамках делегаций инициировал переговоры с Путиным в формате тет-а-тет, которые продолжались более двух часов вместо запланированных полутора.

CNN пишет о трех причинах такого решения Трампа: а) Президент США хочет оценить президента РФ, возможно, установить с ним "личные отношения", б) Трамп опасается утечек информации о переговорах через тех, кто мог бы на них присутствовать, в) Трамп не хочет, чтобы в беседу вмешивались ястребы из администрации США, которые могут быть жесткими по отношению к Путину.

Кроме того, Трамп накануне саммита сделал еще одно неоднозначное заявление о том, что актуальные отношения США и России так плохи "из-за американского безрассудства и глупости". Также он вспомнил "нынешнюю охоту на ведьм", имея в виду расследование российского вмешательства в американские выборы.

Сегодня в Хельсинки перед встречей тет-а-тет, на которую лидер РФ опоздал примерно на час, Трамп отметил, что последние годы Соединенные Штаты и Россия не ладили, и сказал, что надеется на "экстраординарные отношения" с РФ. После этого Трамп и Путин уединились в одной из комнат президентского дворца в Хельсинки. Кроме них на встрече присутствовали только переводчики. После встречи президент США заявил об "очень хорошем начале" двустороннего саммита.

Также параллельно с президентами переговоры провели госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД РФ Сергей Лавров. Это их первая встреча со дня назначения Помпео на должность руководителя Госдепа.

На пресс-конференции по итогам саммита Путин заявил, что считает переговоры "успешными и полезными". Он в очередной раз повторил, что Россия якобы никогда не вмешивалась в американские выборы; попросил США "настроить" Украину на выполнение минских соглашений; заверил, что РФ готова сохранить транзит газа через Украину.

О Крыме Путин сказал, что Трамп продолжает настаивать на незаконности аннексии украинского полуострова. При этом он снова заявил о "референдуме", который был проведен "в полном соответствии с международным правом".

Трамп со своей стороны сделал громкое заявление о том, что якобы отношения США и РФ изменились "четыре часа назад", намекая на высокую результативность проведенного саммита. Американский лидер назвал сегодняшние переговоры «прямым, открытым, глубоко продуктивным диалогом». Он сказал, что удовлетворен ответом Путина по возможному вмешательству в выборы, и что американское расследование, на его взгляд, не предоставило никаких четких доказательств. Также Трамп отметил, что "в контексте строительства Северного потока-2 Россия становится соперником США в сфере поставок газа в Европу".

Многие в США – бывшие чиновники, конгрессмены и политики – раскритиковали своего президента по итогам его встречи с Путиным. Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан написал в Twitter, что «это было не что иное, как предательство». По данным CNN, сенаторы Республиканской партии назвали пресс-конференцию «постыдной» и «упущенной возможностью». Сенаторы от Демократической партии в своих комментариях по поводу встречи использовали такие характеристики как «смущающая», «грустная» и «полный позор».

Американскую общественность возмутило в целом слишком лояльное отношение Трампа к Путину и, в частности, его позиция по непризнанию российского вмешательства в выборы. Буквально в воскресенье советник по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что администрация обеспокоена вмешательством России. 13 июля Министерство юстиции США опубликовало список имен 12 человек, которые, по мнению ведомства, являются сотрудниками ГРУ генштаба Вооруженных сил России и ответственны за вмешательство в президентские выборы США в 2016 году. Однако Трамп придерживается иного мнения.

По информации CNN, после того, как президент США ни разу не упомянул Украину на пресс-конференции, некий высокопоставленный украинский дипломат сказал: «Я взрываюсь здесь, как и многие люди во всем мире, которые уважают Америку».

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Очевидно, что в течении двухчасовой встречи тет-а-тет и последующих переговоров в рамках делегаций стороны не могли не затронуть тему Украины. То, что на итоговой пресс-конференции этому вопросу не было уделено должного внимания, не значит, что он не поднимался. Возможно, подробности переговоров на тему Донбасса и Крыма мы узнаем позже.

Вместе с тем, если даже Трамп и обещал Путину признать аннексию Крыма, то, судя по позиции Конгресса, ему вряд ли удастся реализовать это. Вместе с тем, политические последствия от такого неформального обещания могут быть весьма серьезными.