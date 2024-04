Уже несколько дней кручу в голове фразу, услышанную на демографическом форуме:

"Главное в демографической стратегии – помочь людям научиться жить в неопределенности".

За этим кроется большая глубина. Мир вступил в полосу фундаментальной неопределенности. Это приводит к нехватке безопасности как базовой ценности, и многие выберут не жить, а ждать большей определенности. Не рожать детей, пока не прояснится ситуация. Не возвращаться из-за границы, пока не прояснится ситуация. Не открывать бизнес, пока не прояснится ситуация. Не искать другую работу, пока не прояснится ситуация. И так далее.

А она не прояснится. Возможно, никогда (never say never, то есть "никогда" означает в течение ближайших 25 лет). И с этим нужно научиться жить.

Это касается всех, но больше всего это касается Украины. У нас есть один основополагающий недостаток. Мы живем на перекрестке (посмотрите на физическую карту), на фронтире. А на перекрестке, на фронтире всегда большая неопределенность, здесь от нее не избавиться.

А в нашей культуре достаточно низкий уровень принятия неопределенности. Такая перманентная травма: жить в центре неопределенности и не принимать ее.

С этим нужно что-то делать, дамы и господа. Определенности не будет. Поздравляю в новом мире.

