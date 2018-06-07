Тема дня. Рада создала антикоррупционный суд: что дальше

Верховная Рада создала Высший антикоррупционный суд. Теперь президент еще должен инициировать его создание отдельным законом.

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Три месяца прошло между первым и вторым чтением в парламенте законопроекта о создании антикоррупционном суда. Депутаты рассмотрели около 2 тысяч поправок. В итоге документ принят конституционным большинством под давлением МВФ и гражданского общества. Что еще осталось сделать и когда специализированный суд может заработать - в материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Международный валютный фонд выдвинул Украине условие обязательного создания антикоррупционного суда для получения следующего кредитного транша. LIGA.net писала, почему депутаты не хотят голосовать за его создания на условиях Запада и как меняются их взгляды в связи с возможными последствиями. Речь шла о том, что многие депутаты испугались последствий создания независимого суда. Но после того, как экономисты описали сценарий развития событий, если Украина останется без денег МВФ, большинство депутатов передумали. Своих депутатов переубедил Петр Порошенко, а Арсений Яценюк - представителей Народного фронта.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Сегодня утром депутат Мустафа Найем сообщил, что, по его информации, ночью переговорщики от власти договорились с представителями МВФ о создании антикоррупционного суда. LIGA.net из своих источников стало известно, что в ночных переговорах принимал участие заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов, представитель Народного фронта, министр юстиции Павел Петренко, а от МВФ глава миссии в Украине Рон ван Роден.

Стороны согласились на создание Совета международных экспертов в составе 6 человек. Право вето по сути остается у международников, но меняется форма его применения. Они смогут блокировать "нечестных" кандидатов на должности судей на своем уровне. У кандидата будет вторая попытка попасть на должность. Для этого им нужно обратиться в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС). ВККС должна провести совместное заседание с Международным советом экспертов и преодолеть предыдущее решение экспертов.

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Обязательным условием является то, что в большинство при голосовании должно входить не менее половины членов Совета международных экспертов.

Таким образом, ВККС состоит из 16 членов, Совет экспертов - из 6, общая комиссия - 22 человека. Для преодоления вето необходимо 12 голосов.

Для того, чтобы собрать голоса в парламенте президент пришел на заседание фракции и выступил с трибуны. Глава государства агитировал парламентариев поддержать создание антикоррупционного суда. В последствии парламент поддержал создание Антикоррупционного суда констутиционным большинством - за проголосовали 315 депутатов, хотя еще в начале недели были сомнения, удастся ли собрать голоса.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что поддержка Радой именно такого варианта отбора судей в Антикоррупционный суд - более убедительное достижение гражданского общества. Депутат Леонид Емец подчеркнул, что проголосованный законопроект со всеми принятыми поправками отвечает требованиям МВФ.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Теперь есть два главных вопроса. Первый - насколько быстро президент инициирует создание суда. По процедуре, предусмотренной в Конституции, он должен обратиться к Высшему совету правосудия. Совет должен одобрить предложение президента. Это обращение подается в форме законопроекта, который будет состоять только из одного предложения: "создать Высший антикоррупционный суд в городе Киеве". Тогда законопроект передается в парламент, где его должны поддержать 226 голосами. После этого начнется процедура создания суда и отбора судей.

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Второй вопрос - кто сможет стать "международным экспертом" в этом совете. Пока закон не обнародован в последней редакции невозможно говорить о четком перечне организаций, которые уполномочены делегировать экспертов в Украину для рассмотрения кандидатур в Антикоррсуд. "Власть попробует пролоббировать назначение лояльных экспертов из ОБСЕ или Совета Европы, но шанс, что Порошенко влиятельнее МВФ, очень низкий", – говорят в Центре противодействия коррупции.

Депутат от БПП и заместитель руководителя фракии Алексей Гончаренко предполагает, что суд заработает 1 января 2019 года.