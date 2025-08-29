НЬЮ-ЙОРК – "Зрелость – вот главное", – говорит Эдгар в шекспировской пьесе "Король Лир". Всем стоит помнить об этом на фоне дипломатических усилий, направленных на прекращение войны между Россией и Украиной.

Редко в истории одна сторона способна прекратить войну, просто навязав свою волю другой. Почти во всех случаях, что делает определенный конфликт созревшим для прогресса и даже решения, – это наличие лидеров, предпочитающих соглашение, а не продолжение боевых действий, являющихся достаточно сильными внутри страны, чтобы поддерживать такую позицию, одобряющих формулу, предусматривающую определенные выгоды для всех, и соглашающихся на взаимоприемлемый дипломатический процесс для достижения этих целей.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net