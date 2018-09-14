Сергей Гусовский: Я иду в мэры. У Кличко переизбыток компромиссов

О причинах конфликта с Садовым, звонках-просьбах, управлении Кличко, новой партии и союзниках - в интервью LIGA.net

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Самопомощь исключила из партии депутатов Киевсовета - Сергея Гусовского, Вадима Васильчука, Алексея Руденка и Сергея Харчука. Фракцию обвинили в сговоре в интересах коллеги, киевского адвоката Романа Марченко, который является партнером юридической фирмы в Крыму.

Теперь изгнанники собираются в офисе возле Майдана Независимости - выбирают сценарий дальнейших действий. Депутаты под руководством Гусовского создали депутатскую группу "Киевская команда" в Киевсовете из 17 депутатов.

Тем временем Самопомощь передала в НАБУ документы внутреннего расследования, которые, по их мнению, свидетельствуют о краже Марченко 1,4 га земли под Киевом по запутанной схеме. Сам Марченко публично нигде не появляется, по словам коллег - готовится к иску против Самопомощи.

Пока обе стороны конфликта не понимают, чья репутация больше пострадает от громкого разрыва отношений. Но уже ясно, что Самопомощь в Киеве потеряла одну из самых сильных и состояльных ячеек.

LIGA.net решила поговорить с Сергем Гусовским, чтобы разобраться в причинах скандала. В интервью: планы Гусовского и его "Киевской команды"; детали ведения бизнеса; отношения с мэром Киева и фамилии виновных в безумной застройке столицы.

"НА МАРЧЕНКО САМОПОМОЩЬ СПУСТИЛА ВСЕХ СОБАК. МОЛ, ИМИДЖ. А КОГДА СЕМЕНЧЕНКО ПЕРЕКРЫВАЛ УЛИЦЫ В КИЕВЕ - ЭТО БЫЛО ХОРОШО ДЛЯ ИМИДЖА"

– О Романе Марченко. Насколько этично фракции голосовать за приватизацию земли для семьи своего депутата?

– Речь идет о земле под домом, на которое есть право собственности. В любом случае она не может никому принадлежать, кроме него. Представьте, если Самопомощь вдруг имеет большинство в Киевсовете. Вся фракция воздерживается при голосовании. Тогда Марченко ущемлен в правах. Он 2,5 года потратил, чтобы пройти все инстанции. Поэтому здесь нет нарушения этики с нашей стороны.

– Марченко, довольно авторитетен в вашей фракции, ему бы никто не смог отказать в просьбе.

– Когда руководители партии хотят повесить на него всех собак, они будут говорить все, что угодно. Например, как он портит имидж партии. Но когда нардеп Семен Семенченко перекрывает улицы, то для имиджа - это хорошо. Киевсовет не выделял для Марченко 1,4 га: было два голосования за два участка по 9 соток.

Мне было неудобно признаться фракции, что позвонил Садовой и Лаврик, и сказали, как надо голосовать

– Почему вы сами не голосовали, если с этикой все в порядке?

– Был звонок от Олега Лаврика и Андрея Садового с просьбой не голосовать. Мне было неудобно признаться фракции, что нам позвонили и сказали, как голосовать. Поэтому я обратился к заместителям: давайте я не проголосую и скажу, что выполнил указание, а вы - как хотите.

– Вы уже видели комментарий Садового по поводу роспуска фракции?

– Я рад, что он поддерживает решение фракции о самороспуске. Тональность Сыроид (Оксана Сыроид, вице-спикер Верховной Рады, член Самопомощи, - ред.) была грубее. Мы у нее не иначе, как стая.

– Вы утверждаете, что в Самопомощи авторитарное управление, а они говорят - у вас была полная свобода. По моей информации, вас просили голосовать в интересах партии два раза за 4,5 года - не поддерживать бюджет Киева и по выделению соток для Марченко. Разве это авторитаризм?

– Весной были перевыборы в районные организации. На Подоле избрали Дарью Куненко, но политсовет ее не утвердил. В Днепровском и Печерском районах отложили переизбрание руководителей. В Днепровской организации было всего четыре члена. Ребята согласились, что возглавит их Вадим Васильчук. Узнав об этом, центральный офис включил дополнительных партийцев и выбрали другого человека.

– По всей Украине депутатов из Самопомощи постоянно исключают за сотрудничество с властью или за коррупцию. Они называют это очищением. Почему, когда исключили вас - это политика?

– Во многих регионах партия ситуативно формировала команду, поэтому попадались, кто угодно. В Киеве из партии выгнали сразу четырех человек. Я еще могу понять ненависть Садового ко мне, а относительно других - нет.

Кроме того, партия не обращалась к Марченко за разъяснениями. Обвинения в коррупции - серьезные вещи. Когда их используют для заявлений - это болтовня (интервью записывалось до обнарадования информации о передачи сведений о Марченко в НАБУ, - ред.). Если здесь где-то спрятали преступление, то это вопрос к органам. Уверен, что для Самопомощи конфликт в Киеве будет иметь последствия.

– Объясните?

– Мне кажется, что после нашего исключения, Самопомощь поставила крест на развитии в общеукраинском формате. Эти события коснуться фракции в Верховной Раде. Там тоже будут происходить определенные события.

– Кто-то покинет фракцию в знак солидарности?

– У целого ряда депутатов фракции решение исполкома партии вызывает несогласие.

– Вы с кем-то там договариваетесь?

– Нет, это была бы разрушительная деятельность.

– Какую часть киевской Самопомощи возьмете с собой в другой проект?

– "Брать с собой" можно чемоданы, если ты куда-то бежишь.

– Я грубо выразился, вопрос же вы поняли?

– Если кто-то спрашивает в таком духе, то получит именно такой ответ. Члены нашей команды самодостаточные люди, они сами решат, куда им нужно идти. Сейчас мы обсуждаем с ними ценности, которые будут в дальнейшем держать всех вместе.

– В Самопомощи говорят, что вы не хотели заниматься партийным строительством, поэтому предложили на должность главы киевского офиса Оксану Сыроид?

- Это ложь. В декабре 2016 года я предложил Олегу Лаврику, он близкий к Садовому, назначить кого-то для замены на этой должности Максима Гапчука и начать активно развивать партийные структуры. И предложил свою кандидатуру.

– Что сказал Лаврик?

– Он сказал, что решение должно быть консенсусным, на должность трое претендентов - Я, Егор Соболев и Оксана Сыроид.

– Как в итоге Сыроид возглавила киевскую организацию?

– Поговорив с Соболевым и Сыроид, я понял, что никто не даст мне объединить председательство во фракции и киевской организации. Я был готов сложить полномочия руководителя фракции, но это ничего не изменило.

– Все-таки это была ваша идея, чтобы Сыроид возглавила киевскую организацию?

– Да, чтобы она всех объединила, сняла дискуссии, и началась активная работа.

– После Самопомощи. Что дальше? Расскажите о вашем политическом проекте.

– Сейчас в соседней комнате идет мозговой штурм о дальнейших шагах. Есть два направления - это формирование депутатской группы в Киеве (ее сформировали на следующий день после интервью, - ред.). В течение недели мы объявим о ее создании. Второе - обсуждаем возможные политические союзы. Это может быть как совершенно новая сила, так и объединение с теми, кто есть. Мы сейчас консультируемся со всеми демократическими силами.

– С кем?

– Гражданская позиция, Сила людей, Демальянс. Мы, конечно, больше склонны к тому, чтобы развивать существующую силу, а не создавать с нуля.

– Кроме трех этих партий больше ни с кем не говорили?

– Есть еще УКРОП, например.

– Теперь вас могут обвинить в связях с Игорем Коломойским.

– Я вам говорю в общем какие есть варианты.

Гусовский считает, что Самопомощь не сможет развиваться в регионах после конфликта с фракцией в Киевсовете (фото - LIGA.net)

– УКРОП не рассматриваете? Можно было бы не беспокоиться о финансировании.

– Точно нет. Могу сказать, что это также не будет Рух новых сил (основан Михаилом Саакашвили, - ред.).

– Ничего удивительного.

– Знаете к чему сводится идеология Руха новых сил и Батькивщины? К прославлению лидера партии. Нам не интересны фейковые демократические оппозиционеры.

"ОПЕРАЦИОННЫМИ ДЕЛАМИ В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ ЗАНИМАЕТСЯ МОЙ БРАТ. Я ТАМ ЕМ - ЭТО СВОЕОБРАЗНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА"

– О вашем бизнесе. Вы известный в Киеве владелец ресторанов. Совмещаете бизнес с работой в Киевсовете?

– Операционными делами уже 1,5 года занимается мой брат Евгений. Мы регулярно советуемся. Я ем в наших ресторанах - это своеобразный контроль качества.

– У вас есть другой бизнес?

– Нет.

– В вашей декларации сохранилось небольшое количество акций в компании Недвижимость столицы (НЕСТ). Зачем они вам?

– Я думаю эти акции надо продать. У меня их гривень на 10 (на 25 грн, - ред.). В свое время я был членом Наблюдательного совета НЕСТ и это было где-то 2008 году. Я не обращаю внимание, когда мне отчеты приходят. Я не имею отношения к деятельности НЕСТ.

– А как вы туда вообще попали?

– Мне предложили включиться в обсуждение внутренних процессов, которые там происходили. Это застройщик. Меня пригласили помочь с корпоративной культурой и преодолеть конфликт собственников с менеджерами.

– Вы там работали менеджером?

– Нет. Я был членом наблюдательного совета.

– Среди акционеров НЕСТ - технолог президента Игорь Грынив, инвестор Трейд Коммодити Владимир Трофименко. Вас сегодня с этими людьми что-то связывает?

– Нет. Я вышел из наблюдательного совета в 2008 году. Это можно проследить по документам - я получал там зарплату.

– У вас есть интересы в недвижимости?

– Нет.

"ИНОГДА ХОЧЕТСЯ СНЕСТИ К ЧЕРТУ ПРЕЗИДИУМ. У КЛИЧКО ПЕРЕИЗБЫТОК КОМПРОМИССОВ"

– О застройках в Киеве. Теперь их легализуют с помощью принятия детальных планов территорий (ДПТ)?

– Да, советую следить за этими решениями. ДПТ - это многочисленные заменители генплана градостроительства. Между собой мы называем их "лоскутная застройка". Этот документ должен фиксировать, как будет развиваться территория в несколько кварталов, но застройщики часто не соблюдают заявленных норм. Киевсовет уже протолкнул ДПТ на Троещине на 400 га для одного из домов Войцеховского (скандальный застройщик, фигурант уголовного производства НАБУ, - ред.), чтобы сдать его в эксплуатацию.

– У Киева нет нормального генплана?

- Есть устаревший генплан, принятый в 2002 году. Во времена Черновецкого туда внесли тысячи поправок. Попов хотел его поправить и принять что-то похожее. В 2013 году УДАР заблокировал. До конца каденции его попытаются принять, но еще неизвестно, в каком виде.

40% населения Киева живет на Левом берегу, а там только 20% рабочих мест

– В чем опасность ДПТ?

– Можно нарисовать хороший ДПТ, но город все равно проиграет. 40% населения Киева живет на Левом берегу, а там только 20% рабочих мест - не хватает садиков, школ, амбулаторий. Транспорт уже перегружен.

Банк Аркада на Осокорках предлагает реализовать локальный рай и построить 40 многоэтажек со всей инфраструктурой. Это только усугубит проблемы. Местная община пытается отстоять территорию и создать экопарк на Осокорках площадью 176 га. Для этого надо отменить аренду земли для Аркады, которые должны войти в парк. А это перечеркнет планы застройщика. В Киевсовете вскоре будет жарко - депутаты рассмотрят создание парка.

Мы уже блокировали трибуну, чтобы не принимались решения в пользу застройщиков. Мы не разрушители, но иногда хочется снести к черту президиум.

– Вы можете назвать депутатов Киевсовета, которые лоббируют решение застройщиков?

– Сконцентрированы застройщики и лоббисты в Солидарности. В качестве примера могу привести депутата Киевсовета Олега Петровца. После скандала на Никольской слободке он слишком активно носится с идеей построить парк вокруг застроек (В 2015 году на стройплощадке были протесты местных жителей. Строительство развернулось в пределах рекреационной зоны вблизи берега Днепра, - ред.). По большому счету, этот вопрос не ко мне, а к правоохранительным органам.

– Вы же видите, кто регистрирует такие решения.

– Не готов комментировать слухи, кто чей депутат. Пример, который я привел, там есть четкая привязка деятельности депутата к конфликтной застройке.

Еще одна история. Депутат Юрий Зубко проголосовал за решение, где выгоду получил Киевгорстрой. Тогда он был должностным лицом застройщика. Нам удалось показать, что там был конфликт интересов. С тех пор Зубко не голосует за решения, касающиеся Киевгорстроя.

Часто слышал от депутатов, что они голосуют за решение застройщиков, потому что иначе не построить школу. Но они не хотят понимать, что рядом со школой будет пять многоэтажек, и все равно мест для школьников не хватит.

По версии Кличко, компромисс с застройщиками должен выглядеть так: стройте не 26 этажей, а на два меньше

– Как мэр Кличко реагирует на такие проблемы?

– Позиция мэра должна быть решающей во всем. Виталий Кличко давно в политике, поэтому для него определенные вещи стали компромиссом. У него переизбыток компромиссов. Хороший пример - это застройка на месте Сенного рынка. Вместо 26 этажей, согласился на 24 - это же гениальный компромисс.

Если обобщить, то вся исполнительная власть в городе сформирована командой Кличко вместе с Солидарностью. Есть много примеров, когда Киевсовет просят выбрать одно решение среди двух плохих. В этом отношении меня коробит от бессистемной позиции власти по Киевэнерго.

Когда пришло время вернуть поставки газа в Киев накануне отопительного сезона, то немедленно была созвана сессия, чтобы проголосовать за признание долгов Киевэнерго.

СПРАВКА. Контроль над компанией в августе прошлого года получил Ринат Ахметова. Компания заявила, что долги перед Нафтогазом в 3,8 млрд грн должен отдавать город. 4 сентября Апелляционный суд постановил, что Киевсовет не должен оплачивать долги частной компании Киевэнерго. Кличко сказал, что признание долга в 400 млн является компромиссом для восстановления газоснабжения Киева.

- И так во всем. Это уже не предшественники (трое из четырех депутатов, исключенных из Самопомощи - Сергей Гусовский, Сергей Харчук и Вадим Васильчук, голосовали "за" признание долгов, - ред.).

– Какие еще слабости в управлении столицей?

– Нет глубокой стратегии развития Киева. То, что принял Киевсовет "Стратегия развития Киева-2025" - это фейк. В свое время подобный документ разработали для Александра Попова Boston consulting на деньги Фонда эффективного управления Ахметова. Это был такой буксир, чтобы выбрать Попова мэром. Это было в 2011 году. Два года назад документ начали дорабатывать.

– Под Кличко?

– Да. Это также делала международная компания, но непрофильная. У меня есть любимый краш-тест этого документа: попробуйте найти в ней словосочетание "Левый берег". Встречается два раза: предлагают открыть КП, которое займется бездомными, и объединить трамвайное сообщение. И все.

– Отсутствие стратегии - излюбленный прием тех, кто просто хочет покритиковать власть.

Гусовский называет Виталия Кличко слишком компромиссным чиновником (фото - LIGA.net)

– Во-первых, у Кличко большая проблема с кадрами. Николай Поворозник - это уже третий человек на должности его первого заместителя. В одной только транспортной сфере также большая чехарда с кадрами. В других можете поискать самостоятельно.

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Во-вторых, стоит вспомнить отсутствие нужных решений от центральной власти. Было установлено, что компания Укррослизинг, которая сдает в лизинг вагоны метро, связана с Юрием Иванющенко. Прибыль получает российский Внешэкономбанк. Кличко нужно было срочно обратиться в СНБО, но они это не смогли своевременно сделать. Теперь поздно - компанию приобрел Павел Фукс (читайте: вся выручка киевского метро идет на погашение долга перед Фуксом).

– Что сказал по этому поводу Кличко?

– Он сказал, что в СНБО на его письмо не ответили.

– Вы сами готовы баллотироваться в мэры?

– Да, я буду.

– Самопомощь вам не давала таких гарантий?

– В 2015 году меня выдвинули в мэры официально от Самопомощи в последнюю неделю перед завершением регистрации кандидатов. А до этого были одни разговоры. Есть же разница когда выдвигаться - в мае или в августе. Во второй тур я не попал, но если вас интересуют полутона, то накануне во Львове Кличко и Садовый опубликовали общее селфи. Вот вам и ответ.