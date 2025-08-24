Независимость – это не событие, а процесс.

Обычно после провозглашения независимости начинается война за независимость, потому что империи никого добровольно не отпускают (а когда отпускают, то войну за независимость начинают соседи, потому что они не отпускают).

Наша война за независимость оказалась сильно отложенной. Часто говорят, что мы потеряли годы, когда должны были к ней готовиться. Это и так, и не так. Если бы мы начали готовиться, война началась бы раньше. Война потому и началась позже, что мы не готовились – практиковали "многовекторность" и другие способы обмануть себя и историю.

Пока мы были в орбите империи, война была не нужна – нас держали газовой трубой и телевидением, церковью и деньгами. Как только мы намерялись разорвать с империей, война началась немедленно. Если бы мы сделали это, скажем, в 1994 году, тогда же была бы война.

Иными словами, мы и выиграли время, и потеряли время. Но я не уверен, что у нас были бы шансы в 1994 году.

Мы прошли эти 34 года, выдавливая "совок" из себя и государственных институтов, из экономики и армии, из культуры и школы.

Результаты умеренные, если брать в среднем.

Но надо брать не в среднем. У нас есть новое поколение, не имеющее с "совком" ничего общего. У нас есть новые военные части и подразделения, не имеющие ничего общего с советской армией. У нас есть украинский бизнес, не имеющий ничего общего с советской экономикой. У нас есть новая культура, выросшая не из "совка".

В то же время есть люди, институты и сообщества, пока прошедшие лишь небольшой отрезок нужного пути. Разрыв с "совком" (двойной – как по имперской линии, так и по коммунистической) происходит неравномерно.

За это каждый человек отвечает сам. За выдавливание "совка" из себя. Из своей организации, предприятия, военной части, религиозной общины, учреждения и так далее. Из своих отношений с другими людьми. Эту работу невозможно делегировать, она должна быть сделана самостоятельно. Кто-то делает это активнее и быстрее, кто-то медленнее, кто-то ещё размышляет, нужно ли это вообще.

Независимость – это процесс, и каждый человек сам отвечает за свою часть этого процесса.

День Независимости – лишь повод проверить, где мы находимся, сколько мы прошли на данный момент.

Всех поздравляю.

