Антикоррупционный суд: ожидания и действительность

7 июня парламент Украины наконец принял долгожданный закон, который открывает путь для создания антикоррупционного суда. Членам парламента дали только один час для ознакомления с проектом перед голосованием, а окончательный текст был опубликован 13 июня.

Граждане Украины уже четыре года требуют правосудия. Ни один из наших высокопоставленных мошенников не сидит за решеткой. Кроме того, Украине нужен следующий транш МВФ в размере 2 миллиардов долларов, чтобы избежать дефолта, и его поступление зависит от принятия нового закона.

Каков он, этот закон?

Есть плюсы, есть и минусы. Наконец-то дела высокопоставленных коррупционеров получили шанс дойти до независимого суда, но власти все-таки сумели закон "заминировать".

Начнем с позитива. Закон предусматривает, что международные эксперты будут играть решающую роль в выборе судей антикоррупционного суда, как того требовали Венецианская комиссия и МВФ. От начала до конца этот вопрос оставался ключевым. Президентская администрация пыталась сократить число международных экспертов, которые получали право блокировать назначение в антикоррупционный суд судей с запятнанной репутацией, но МВФ, поддержанный общественным мнением, не отступил.

В итоге международные эксперты сохранили возможность дисквалифицировать сомнительных кандидатов на этапе проведения конкурса. Ни Высшая квалификационная комиссия судей, ни какой-либо другой государственный орган не будут обладать полномочиями, чтобы продавить назначение кандидата, который был отвергнут международными экспертами. В то же время, ранжирование прошедших по конкурсу кандидатов антикоррупционные судьи остается прерогативой ВККС, поэтому его критерии оценки остаются определяющими.

Кроме того, назначение международных экспертов также поручено ВККС. Эксперты могут быть предложены любой из 79 международных организаций, которые участвуют в антикоррупционной работе в Украине, что звучит прекрасно, однако оставляет возможность выбрать из предложенных более лояльных к власти экспертов, игнорируя при этом наиболее решительных и последовательных борцов с коррупцией в Украине.

Но даже с этими незначительными недостатками процедура отбора судей для антикоррупционного суда является крупным достижением в нынешней политической ситуации.

Закон также устанавливает юрисдикцию антикоррупционного суда, и это также скорее плюс, чем минус. Суд будет рассматривать все случаи высокопоставленной коррупции, расследованные Национальным антикоррупционным бюро, а также другие случаи обвинений государственных служащих в серьезной коррупции. Эти случаи не могут быть переданы в другой суд, если коллегия антикоррупционного суда не примет иного решения.

Однако перед голосованием законопроекта не удалось выявить заложенный в нем серьезный дефект: всем нынешним подозреваемым в расследованных НАБУ делах, включая главу Государственной налоговой службы Романа Насирова и Николая Мартыненко, бывшего депутата, не грозит предстать перед созданным антикоррупционным судом. Все расследования НАБУ, переданные в обычные суды первой инстанции до начала работы антикоррупционного суда, будут не только рассматриваться в обычных судах первой инстанции, но и в обычных апелляционных судах. Это положение затронет, по меньшей мере, 135 дел НАБУ, которые уже находятся на рассмотрении, а также все другие расследования, которые будут закончены до запуска антикоррупционного суда. Даже если дело поступит в суд первой инстанции за день до того, как начнет работать антикоррупционный суд, оно отправится в обычный апелляционный суд, а не в аппеляционную палату специализированного антикоррупционного суда.

Это положение неожиданное появилось в поправках, которые были вручены членам Комитета Верховной Рады по правовой политике и правосудию за час до окончательного голосования. Оно не обсуждалось и даже не упоминалось до окончательного голосования главой Комитета по правовой политике и справедливости Русланом Князевичем, который является депутатом фракции Блока Петра Порошенко. (Эта поправка также игнорирует предварительные договоренности с международными партнерами, что дела, которые в настоящее время рассматриваются обычными судами, смогут быть направлены в апелляционную палату антикоррупционного суда, если они будут поданы на аппеляцию после начала работы нового суда).

По мере приближения голосования законопроекта, депутаты закономерно сосредоточились на проблеме роли международных экспертов, поэтому апелляционная попроавка проскользнула незамеченной.

Есть еще один тонкий момент: принятый в прошлый четверг законопроект de facto не учреждает антикоррупционный суд. Для его создания потребуется принять еще один закон, инициированный президентом и принятый парламентом. Этот закон должен содержать только одно положение - учредить Высший специализированный антикоррупционный суд в Киеве - и, таким образом, не предполагает дискуссий. Президент пообещал представить такой законопроект к концу этой недели, и после более чем двухлетних затяжек он знает, что гражданское общество ждет от него действий.

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При наличии политической воли обе эти сложности могут быть исправлены в течение следующих трех недель, еще до того, как депутаты разъедутся на летние каникулы. Крайне важно восстановить порядок рассмотрения апелляций таким, каким он был первоначально согласован с международным сообществом. Кроме того, президент должен представить без задержек предложить проект закона об учреждении антикоррупционного суда.

Принятие закона о борьбе с коррупцией стало важным шагом вперед для всех граждан Украины, и это достижение является результатом давления на власть со стороны гражданского общества, согласованных усилий и четкой позиции МВФ, Венецианской комиссии, Соединенных Штатов и многих других иностранных партнеров. Принятие закона вполне ясно демонстрирует, что антикоррупционная политика Запада в Украине работает в правильном направлении.

Колонка опубликована на сайте Atlantic Council

в рамках проекта UkraineAlert

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