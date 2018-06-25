Автокефалия: цель, путь, столкновение интересов

Чем ближе к дате принятия решения Константинопольским патриархом о предоставлении Украине Томоса на автокефалию ее православной церкви, тем более крупного калибра "артиллерия" привлекается для противодействия положительному решению Стамбула.

Я ранее уже писал о 5 главных пропагандистских тезисах, на которых базируется информационная кампания против признания самостоятельности Украинской православной Церкви.

Сверх того, для оказания личного влияния персонально на патриарха Варфоломея по этому вопросу Константинопольскую патриархию 23 июня 2018 года посетили постоянные члены Синода УПЦ МП - последовательные оппоненты не только идеи автокефалии украинского православия, но и всей политики Константинополя в целом. Об этом свидетельствуют как их заявления, так и пренебрежение отдельными деятелями церковными правилами и обычаями относительно пребывания на территории другой Церкви - например, пребывание в патриархии с посохами, ношение митрополитом Агафангелом двух панагий и тому подобное.

Митрополиты Агафангел (Саввин), Илларион (Шукало), Феодор (Гаюн) Антоний (Паканич) пытались убедить Вселенского патриарха, предоставление автокефалии Украинской православным может только навредить единству (поместности) православия в Украине.

Недостаточная "промосковскость", очевидно, стала причиной замены во главе делегации митрополита Луганского и Алчевского Митрофана (именно он представлен как участник переговоров на официальной странице Вселенской патриархии) на митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона.

Судя по комментариям еще одного участника переговоров, одиозного в своем вмешательстве в церковные дела депутата Вадима Новинского (который говорит о вмешательстве государства в церковные дела, а также что "автокефалия может быть предоставлена ​​только канонической церкви" и т.д.), патриарху Варфоломею предлагалось если уж и предоставлять Томос, то только УПЦ МП, причем на условиях Московской патриархии. То есть, фактически, создать еще одного союзника для Московского патриархата, а значит - еще одного оппонента Константинопольскому патриархату. Однако достаточно сдержанные комментарии московско-украинских клириков после переговоров говорят о том, что делегация Московского патриархата успеха не достигла. Несмотря на "хорошее настроение", которое излучала страница Новинского в Фейсбуке.

Стоит отметить, что визит делегации УПЦ МП состоялся именно после их настойчивой просьбы, а не по приглашению Вселенского Патриарха. При этом принимали их не в Соборе Святого Георгия, как сообщали делегаты УПЦ МП, а в резиденции Вселенского Патриарха на Фанаре, на территории которой Собор находится. А если быть еще более точным, аудиенция проходила не в Тронном зале для почетных гостей на втором этаже резиденции, а в зале архиреев на первом этаже.

Зато Константинопольская патриархия, со своей стороны, получила важный аргумент против возможных обвинений в том, что Вселенская патриархия действовала без консультаций с Московского патриархией. На официальном сайте Константинопольского патриархата делегация УПЦ МП указана именно как делегация "Московской патриархии Украинской православной Церкви» (Πατριαρχείο Μόσχας Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας) - это и есть ее нынешний канонический статус во Вселенском православии, который четко соответствует Уставу Российской ПЦ.

Кроме того, на встрече было четко заявлено, что именно Константинопольский патриархат является Церковью-Матерью для православных верующих в Украине, а не Московская патриархия.

Важно также, что патриарх Варфоломей четко обозначил цель своей деятельности по "украинскому" вопросу (и это также представлено на официальном сайте патриархии): "установление мира в стране, а также примирения всех общин и их сотрудничество на благо Православия в Украине".

Попытки депутата Новинского (который финансировал поездку и даже вошел в состав делегации) в своих комментариях представить результаты переговоров как "успешные" для "канонического" православия не выдерживают критики. Его заявления о том, что "была высказана поддержка исключительно Украинской православной церкви" и что "автокефалия будет предоставляться только канонической Церкви и ни о каком признании раскола речь быть не может" и так далее опровергаются как предыдущими заявлениями Вселенского патриарха, так и текущими заявлениями участников переговоров с греческой стороны.

К тому же, мы помним аналогичные комментарии после поездки делегации УПЦ МП с участием Новинского к предстоятелю Польской ПЦ митрополита Саввы - трактовки политика российского происхождения относительно встречи с польской ПЦ были впоследствии опровергнуты.