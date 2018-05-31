Что можно и что нельзя СБУ

Если бы такую спецоперацию провели ФБР или МИ-6 все бы, в том числе западные журналисты, хлопали в ладоши.

Операцию провела СБУ - и те же люди ругают спецслужбу.

Хотя операция прошла по всем стандартам, по которым работают те же западные спецслужбы. По тем стандартам, которые все те же критики требуют от СБУ.

И что - делать инсценировки убийства бизнесменов и политиков можно, а журналистов нельзя?

Не стоит ли подумать, почему именно эти тезисы вчера запускали мураевско-кремлевские люди? И что подхватывать их – это все равно что идти протестовать вместе с мураевскими бабушками. Или пересказывать бабушкам на скамейке новости российских телеканалов. Но этих людей, мураевско-кремлевских, понять можно. У них работа такая. Трудно понять, почему им вторят люди адекватные.

И может все дело в том, что если вы не верили СБУ до операции, то вряд ли поверили ей после нее.

А если верили до операции, то будете верить и после.

Но вот в чем дело: вне зависимости от вашего отношения к СБУ, странно, если после всех убийств, которые осуществил путинский режим, после Скрипалей в Лондоне, Немцова в Москве, всех киевских убийств, вы до сих пор больше верите русским. Это уже диагноз. Особенно на четвертом году войны. Потому что очевидно, что русские специализируются на убийствах. И не останавливаются. И не собираются останавливаться. И СБУ может в таких случаях либо ловить преступников "на горячем", либо уже приходить к холодному телу, когда уже поздно. Неужели вы предпочитаете второе? Как англичане после Скрипалей? Которые доблестно проверили всю цепочку после убийства Литвиненко и после попытки убийства Скрипалей, детально описали весь процесс, но только уже после. А если нет, если СБУ должно ловить на горячем агентов ФСБ, которыми наводнена страна, то почему вы отказываете спецслужбе в праве провести такую операцию? Мы не знаем, могли они взять этого "Г." до убийства или нет. И мы не знаем, какая цепочка вскрывалась уже после мнимого убийства, когда "Г." мог отрапортовать в Москву. Но раз не знаем, то откуда критика? Если есть вероятность, что мнимое убийство позволило добыть доказательства, засветить движения всех заинтересованных сторон уже после операции, то как такое можно критиковать? Если вы, конечно, не заинтересованное лицо.

И, да, вопрос доверия к СБУ действительно актуальный. Дело в том, что у нас сейчас есть фактически две СБУ. Одни – профессионалы - контразведчики, которые хорошо делают свою работу. Вторые – "борцы с экономическими преступлениями", доящие бизнес. И вторые фактически нивелируют для общества работу первых. Как бы налогоплательщику ни хотелось бы, чтобы его деньги шли хорошим парням-контрразведчикам, а не тратились на упырей.

Но это уже совсем другая история. История про Службу Финансовых Расследований. И она совершенно не отменяет того факта, что СБУ провело прекрасную операцию. И оставаться в заложниках собственного отношения к конкретным личностям совершенно неправильно, когда вы оцениваете процессы и события.

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