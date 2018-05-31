Как "воскрешение" Бабченко повлияло на доверие к Украине

29 мая СМИ сообщили, что в Киеве убит Аркадий Бабченко, российский журналист и критик режима Путина. По поступавшим сообщениям, он умер в машине скорой помощи по дороге в больницу. Однако 30 мая Бабченко живым и в добром здравии появился на пресс-конференции вместе с главой Службы безопасности Украины Василием Грицаком и генеральным прокурором Юрием Луценко. Оказалось, что перед этим СБУ обратилась к Бабченко, предупредило, что на его жизнь готовится покушение, и предложило сыграть роль "наживки", чтобы наиболее эффективно раскрыть это преступление. И ловушка сработала.

Мы опросили экспертов Atlantic Council, наших сотрудников в Украине и Австралии, а также журналистов, об их отношении к этим неоднозначным событиям; о том, укрепила или подорвала эта история с имитацией убийства доверие к украинской власти; удивлены ли они тем, что СБУ удалось провести такую операцию, и имеет ли право государство намеренно вводить в заблуждение избирателей.

Иэн Бэйтсон, журналист и научный сотрудник программы Фулбрайта

Эта операция определенно стала успехом украинских правоохранительных органов (можно даже сказать, что они сорвали джекпот). Но при этом многие другие убийства остаются нераскрытыми. Например, госслужбы отказываются сейчас отвечать на вопросы о расследовании убийства Павла Шеремета. Время покажет, какие из заявлений СБУ подтвердятся, но успешная имитация убийства Бабченко показывает уровень координации, который ранее было трудно предполагать у украинских правоохранительных органов.

Майкл Бочуркив, аналитик по вопросам международной политики,

бывший пресс-секретарь ОБСЕ

Я разделяю возмущение всемирной оранизации "Репортеры без границ", которая утверждает, что разрешать государству такие манипуляции с фактами - значит играть с огнем, даже во время информационной войны.

Предложенные объяснения неудовлетворительны. Все можно было обставить иначе. То, что произошло, вывело ситуацию за грань допустимого: имитация обманула не только публику, но также журналистов и коллег. И, самое главное, его семью.

В то время, когда традиционные средства массовой информации становятся объектами атак - и когда нарастает поток фейковых новостей - содействие дезинформации не улучшает репутацию СМИ.

Майкл Карпентер, бывший заместитель помощника министра обороны США, старший директор Центра Байдена и старший внештатный научный сотрудник Atlantic Council

То, что Аркадий Бабченко жив и здоров, - это замечательная новость, но весь этот инцидент, к сожалению, будет иметь далеко идущие негативные последствия. Если СБУ действительно смог помешать преступлению, сымитировав убийство Бабченко, у такого приема есть оправдание. Но в то же время СБУ и другие украинские правительственные учреждения из-за этого значительно теряют в доверии. Можно быть уверенными, что Россия будет ссылаться на эту имитацию убийства, чтобы обвинить Украину в распространении фейковых новостей и создать из этого основания для будущих нападений на диссидентов и журналистов внутри и за пределами России. Печальная реальность заключается в том, что в следующий раз, когда произойдет настоящая трагедия, у нас у всех возникнет вопрос, а насколько вообще можно верить сообщениям прессы.

Тем не менее, я считаю, что при сопоставлении плюсов и минусов этой операции мы должны делать акцент на разоблачении российских разведчиков и их методов, а также хватать за руку убийц раньше, чем они смогут совершить кровавые преступления. Хотя правительственные учреждения (и это общее правило) никогда не обманывают общественность, иногда необходимо исходить из более высоких соображений, если речь идет о жизни и смерти.

Владислав Давидзон, главный редактор "The Odessa Review"

Вчера я написал материал об убийстве Бабченко. Сегодня после пресс-конференции я вынужден был извиниться перед моими читателями. Естественно, я возмущен и разочарован. Шокирующая новость о лицемерии СБУ и о том, что спецслужба имитировала смерть Аркадия, крайне меня разочаровала. Этот трюк поставил всех его участников в глупое положение и нанес значительный ущерб институту СМИ. Считалось, что единственным серьезным преимуществом Украины во всем этом конфликте является ее добропорядочная и честная позиция, а этот инцидент способен в корне подорвать доверие к украинскому государству и его возможности создавать какие бы то ни было нарративы. Теперь мы все станем в десять раз более подозрительно относиться ко всему, что говорит СБУ, и я не уверен, что это история с "наживкой" того стоила.

Питер Дикинсон, внештатный сотрудник Atlantic Council, издатель журнала "Business Ukraine"

Хорошо бы у СБУ нашлись очень и очень убедительное доводы в пользу того, что это "убийство" действительно было необходимо, и что без него последствия для Украины были бы чрезвычайно серьезны. Опасность заключается в том, что этот прием может подорвать доверие ко всему, что в будущем будет говорить Украина, и при этом он дает пищу для кремлеской темы "все это откровенные фейки". С сегодняшнего дня мировые СМИ будут очень осторожны в отношении любых заявлений или новостей, исходящих из Украины, что вполне понятно. Их поставили в глупое положение. Стоило ли оно того? У Украины и так более чем достаточно имиджевых проблем, чтобы усугублять их репутацией страны, где в ходу фейковые политические убийства. Единственный способ исправить уже созданное негативное впечатление - предъявить железобетонные доказательства, что речь действительно шла о пресечении деятельности российской разведсети. Тем не менее, кажется странным, что для обезвреживания кремлевского убийцы был выбран настолько экзотический способ.

Максим Эристави, внештатный сотрудник Atlantic Council, со-основатель Hromadske International

Дорогие мои зарубежные друзья и коллеги. Мне жаль, что украинские чиновники не оправдали ваших ожиданий относительно того, как именно должна торжествовать справедливость и как о ней следует сообщать миру. Я же просто счастлив, что жизнь моего коллеги была спасена, а возмездие за покушение на журналиста настигло злоумышленика - впервые в этой стране.

Эвелин Фаркас, внештатный старший научный сотрудник Atlantic Council, аналитик по вопросам национальной безопасности для NBC/MSNBC

Это необычная история, но особенно примечательно то, что практически все в нее поверили. Она в точности соответствовала схеме, по которой российские спецслужбы убивают противников Кремля внутри и вне границ страны.

Эндрю Фоксейл, директор Центра исследований России и Евразии при Обществе Генри Джексона

Некоторые из первых мыслей в связи с новостями о Бабченко. Во-первых, это тактический прорыв для Украины, который, по-видимому, дал ей много информации о том, как Россия действует вне своих границ. Во-вторых, с точки зрения стратегии для Украины это катастрофа, так как дает России повод для того, чтобы в дальнейшем отвергать любые обвинения, ссылаясь на то, что основания для них "сфальсифицированы".

Сергей Лещенко, бывший заместитель главного редактора "Украинской правды", народный депутат Украины

Это важный повод для реформы правовой базы СБУ. Служба безопасности должна сосредоточиться на тех сферах деятельности, где она может показать настоящий результат, как это случилось в истории с Бабченко. В то же время, из ее юрисдикции должны быть выведены расследования дел против коммерческих структур или случаев коррупции. Такие расследования только разрушают репутацию СБУ.

Илья Лозовский, старший редактор The Organized Crime & Corruption Reporting Project (OCCRP)

И мои мейл-листы, и мой Twitter полны спорами об этичности этой истории. Спорить об этом необходимо. Но давайте не будем упускать из виду, что если все получится так, как обещано, у Украины появятся четкие улики против российских спецслужб, покушавшихся на жизнь журналистов в Киеве.

Леонид Рагозин, бывший корреспондент БиБиСи и российского Newsweek

"Смерть Бабченко" превращается в фейковую новость столетия. Бессмысленное и наплевательское отношение к публичному сопереживанию приносит репутационные потери и Украине, и российским либералам, и журналистам. В выигрыше в итоге оказывается только Кремль.

Виталий Рыбак, UkraineWorld Initiative

Какое облегчение, что Бабченко жив! Однако всю операцию едва ли можно считать успешной. Представители СБУ говорят, что они перевербовали предполагаемого убийцу и установили его связь с российскими спецслужбами. Но какой ценой для Украинского государства?

Во-первых, эта операция ставит под сомнение авторитет украинского правительства на международном уровне. СБУ фактически сочинила "big story", которая создала резонанс далеко за пределами Украины. Мы, как государство, дали понять: смотрите, здесь снова убивают журналистов. Украина создала то, что можно расценивать как "fake news" - а ведь это прием российской пропаганды, элемент той же самой гибридной войны, которая ведется против нас.

"Убийство" Бабченко неизбежно напоминает о другом подобном случае: о гибели Павла Шеремета. К сожалению, там все было по-настоящему. При этом у украинских органов безопасности нет видимого прогресса в расследовании убийства Шеремета, хотя прошло уже почти два года. И это тоже не слишком способствует росту доверия к украинскому правительству.

Саймон Островский, редактор по расследованиям Coda Story

Чем больше я думаю об этом, тем больше меня раздражает, что они расследуют убийства, которые на самом деле не произошли, вместо того, чтобы расследовать реальное убийство Павла Шеремета. Мы ждем результатов следствия уже почти два года, а ни одного подозреваемого по итогам работы СБУ так и нет. Я знаю Аркадия лично, и я действительно счастлив, что он жив, но при этом я дезориентирован и меня не оставляет вопрос, было ли все это действительно необходимо.