Канал, через который можно слить всю страну

Задумывались ли вы, что сухой Северо-Крымский канал является для России одной из самых болезненных "неперсональных" санкций? Болезненной, потому что захваченный Россией полуостров из-за нехватки воды приходит в негодность, "элиты" РФ постоянно раздражаются от необходимости что-то с этим делать, а идей на этот счет никаких нет?

То же самое можно сказать об отключении полуострова от электроснабжения и о прекращении с Крымом железнодорожного сообщения. Из-за этого дня не походит, чтобы целые районы Крыма не сидели часами без электричества, а самый обыкновенный строительный песок в Симферополе стоит в 10 раз дороже, чем в Новороссийске. И надежд на "светлое российское будущее Крыма" у Кремля все меньше.

А задумывались ли вы, что именно Украина стала для РФ главным "поставщиком" санкций? Тех самых, которые стали альфой и омегой для надежды украинцев вернуть Крым и Донбасс. Потому что другого мирного способа заставить Россию вернуть украденное просто не существует.

Российские информационные ресурсы очень любят вспоминать, что Россия была для Украины самым крупным торговым партнером, но при этом стыдливо умалчивают прямое логическое следствие: если самый крупный партнер начинает сворачивать экономическое сотрудничество, то последствия будут очень и очень чувствительные.

Давайте сравним измнение торгового оборота между Украиной и Россией

В 2013 году экспорт из Украины в Россию составил 17,6 млрд долларов США, а импорт из России в Украину - 21,8 млрд долларов.

В 2017 году цифры были, соответственно, 3,9 и 7,2 млрд долларов.

То есть, Россия потеряла только на экспорте 15 млрд долларов в год. И если надежда сплавить кому-нибудь углеводороды у Москвы остается, то продукция, скажем, российского автопрома точно больше никому в мире не нужна. Разве что Кубе или КНДР, да и то в кредит. Так что санкции работают, и работают хорошо.

Видимо, именно поэтому звучат голоса, что их хорошо бы отменить.

Если кто-то думает, что такие инициативы исходят только от стран ЕС или из США, он, к сожалению, заблуждается. Своих "реальных политиков" у нас тоже хватает.

Вот действующий советник министра информационной политики Украины предложила в фейсбуке пустить воду в Северо-Крымский канал. Во-первых, это несколько миллионов долларов в бюджет Украины. Во-вторых, Крым будет спасен от экологической катастрофы. Через сутки пост был удален (в распоряжении редакции имеется скриншот - Ред), но перед тем в комментариях советник министра усугубила ситуацию, уточнив, что, дескать, не предлагала на самом деле давать в Крым воду, задача – "начать диалог о статусе Крыма" и усадить Путина за стол переговоров. То есть, замах шире, чем беспокойство о судьбе обезвоженного Крыма и о его статусе - целью является "возобновления диалога с РФ".

А в чем, собственно, выгода России (которая много раз давала понять, что не собирается обсуждать статус Крыма) от заведомо бесперспективных переговоров, и почему это вдруг Россия согласится, по мнению советника, в них участвовать? Согласится, потому что хотя Кремлю не нужны результаты переговоров с Украиной о подаче воды в Крым, но ей очень нужен сам факт таких переговоров. Потому что при начале любых "крымских" переговоров с Украиной, не предусматривающих безоговорочного возвращения Крыма и оккупированных территорий Донбасса, Россия из агрессора и оккупанта плавно превращается в партнера.

Причем это превращение произойдет не только в отношениях России с Украиной, но и в ее отношениях со всеми остальными государствами, так или иначе поддержавшими нашу страну. А как иначе-то, если потерпевший вместо того, чтобы требовать восстановления своих прав, начинает мирно общаться с преступником? О каком вообще успехе в международном судебном разбирательстве в таком случае может идти речь? Вот же, договораваются! Дело закрывается за фактическим отказом потерпевшей стороны от претензий, Гаагский трибунал уходит в бессрочный отпуск, а санкции с России снимаются.

Дай бог, чтобы безответственными предложениями чиновников в фейсбуке все и ограничилось. Но именно в появлении таких предложений, даже в виде личных мнений, и просматривается логика следующего этапа "гибридной войны". Захватывать очередные регионы Украины военной силой Кремлю теперь как бы не с руки – и армия у Украины какая-никакая появилась, и внешнеполитическая реакция будет предсказуемо резкой. А вот если должностные лица страны, ставшей жертвой агрессии, начнут выходить с инициативами наладить диалог... А что такого? Сделать вброс в соцсетях, проанализировать реакцию общества и государственных институтов, если что не так – скорректировать посыл, сделать паузу, но при этом сохранить вектор движения к намеченной цели.

Шаг за шагом. Сначала воду в канал (спасти обезвоженный Крым), потом электроэнергию на полуостров (зачем людям сидеть в темноте), потом поезда через перешеек (чего рельсам зря ржаветь), потом как бы само собою переходим к договору о признании новых границ и снятию всяких санкций.

И все это начинается с записи чиновника в фейсбуке. Смешно? Ничуть. Разве мы не видели, как российские пропагандисты умудряются - без подкупа, без вербовки, только спекуляциями на общечеловеческих и гуманитарных соображениях, - навязать абсолютно прокремлевскую повестку чиновникам совсем не дружественных к России стран – Германии, США, Украины?

Так что любое предложение о начале переговоров с РФ (например, о подаче в Крым днепровской воды или электроэнергии) следует считать заявлением Украины о согласии снять санкций с РФ, отказаться от претензий к ней, а затем и вручить ей свой суверенитет.

Без предварительных условий и в одностороннем порядке.

Примерно так же, как Украина в свое время отказалась от ядерного оружия.