Мир все больше не вправе учить нас жизни – все их принципы и ценности: мы увидели, чего они на самом деле стоят. Они ничего не стоят

Украинская нация упорно не хочет умирать. Складывается впечатление, что ОНИ уже не знают, что с нами делать.

Нас пытаются убить россияне, нас пытается сломать через колено американская администрация Трампа, нас пытается хоть как-то продать собственная власть. А украинцы бьются в окопах, украинцы не продаются, украинцы откровенно глумятся над американскими дельцами без должностей и ответственности, которые прикидываются миротворцами.

Какие-то абсолютно хаотичные заявления в разных властных кабинетах сигнализируют нам, что нас, возможно, и хотели бы всех продать, но невозможно продать то, что не продается. Украинская нация тупо стала поперек горла всему миру. Никто не знает, что с нами делать. Все были бы и рады уже договориться с Путиным на условиях Путина, но мы не собираемся капитулировать, мы держим оружие и держим строй.

В холодном воздухе на разных континентах повисли вопросы. Почему мы не выходим с поднятыми руками? Почему не складываем оружие и продолжаем сопротивление? Почему не посыпаем головы пеплом? Почему не копаем себе могильные ямы? Почему не соглашаемся отдать все, что имеем? Почему не обожествляем власть и не хотим себе царя?

Очень неудобная нация. Без шуток — на нашем месте сломался бы кто угодно, ведь никто в мире не готов к современной высокотехнологичной войне против ряда ядерных стран, которые все вместе уже четыре года пытаются раздавить одну-единственную безъядерную страну.

Уже и истеричного Трампа подключили с его торговцами воздухом. Соседи — всякие там Орбаны/Фицо — бьют нам в спину. Безумные деньги вкладываются в пропаганду. И такие же безумные деньги разворовываются из украинского бюджета. А украинцы упорно не хотят быть рабами. Ни в коем случае. Ни под каким соусом. Ни какими обещаниями. Ни каким давлением и угрозами.

Конечно, у нас еще есть малороссы, готовые падать на колени перед московскими убийцами, но они уже ничего в стране не решают.

Наконец-то мы сделали это. Столетия порабощения, голодоморы, массовые расстрелы, репрессии, лишение собственного языка и культуры, депортации, пытки и унижения дали нам иммунитет и жажду выживания. Мы больше не верим гарантиям безопасности, мы не верим, что все пройдет, мы не верим, что за нас кто-то заступится. Мы верим только в оружие в собственных руках.

Вооруженная и сплоченная украинская нация — единственная гарантия нашей безопасности и выживания, единственная гарантия существования Украины и украинцев. Дайте нам оружие и отойдите — мы сами разорвем любого врага.

Мир все больше не вправе учить нас жизни — вся их философия и идеология, все их принципы и ценности: мы увидели, чего они на самом деле стоят. Они ничего не стоят.

Америка, которая стремилась быть лидером и образцом свободы и права, встала на колени перед диктатурами и продала все свои ценности с молотка, а Уиткофф и Кушнер бегают оформлять продажу американской совести и достоинства.

В мире больше нет не то что международного права — нет даже устойчивых правил. Все ценности прогибают в угоду "хорошим сделкам". Деньги, власть и тщеславие стали новыми глобальными ценностями.

Итак, в первой четверти XXI века мы имеем сплоченную группу диктатур, которые уже диктуют свои условия всему миру, и имеем бывший лагерь демократий, где все больше членов этого альянса отказались от устойчивых принципов в угоду новым глобальным ценностям.

В то время как некоторые политики говорят: "Мы ближе к миру, чем когда-либо", я говорю: "Мы ближе к глобальной технологической войне, чем когда-либо". Собственно, она уже идет, и мы самые опытные в этом.

И последнее: вы никогда не накормите упырей, отдавая им больше крови. От этого у них только растет аппетит и амбиции. Шанс на спасение есть — нужно отбросить иллюзии и смотреть правде в глаза через прицелы нашего оружия.

