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10.08.2018, 15:35

Кучма - это мы

Кучма - это мы
Журналист

Колонка Виталия Портникова

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Вчерашний (9 августа - Ред.) 80-летний юбилей второго президента Украины Леонида Кучмы не стал естественным поводом для переосмысления новейшей украинской истории. Скорее, напротив - мы увидели оценки недавнего прошлого, выдержанные, скорее, в умилительных тонах воспоминаний о лучшем из украинских президентов, при котором так хорошо жилось и страна развивалась. Сам юбиляр в интервью телеканалу собственного зятя дал вполне трезвые и разумные оценки ситуации на Донбассе и отношений с Россией, чем напомнил мне почти уже забытую истину: он всегда все понимал правильно. Только вот выводы из своего понимания нередко делал прямо противоположные необходимым для страны.

И этим, между прочим, кучмизм отличается от путинизма. Путинизм - власть людей, которые живут в собственном мире. Кучмизм - это режим приспособленцев и циников, вот почему он как нельзя лучше соответствовал и запросам украинской элиты, и запросам украинского общества в целом. Трагедия многих представителей украинского политикума и многих наших граждан сегодня в том, что из-за крымской глупости Владимира Путина и последующей войны на Донбассе у них пока что отсутствует возможность опять "приспособиться" к Кремлю - по крайней мере, в открытую. Приходится вести подковерные переговоры, если ты кандидат в президенты, или вздыхать на кухне из-за неспособности собственной власти "прекратить войну" и "отпустить Донбасс" - если ты обыватель. Если только эти готовые к договоренностям с Путиным кандидаты в президенты и вздыхающие обыватели найдут друг друга в 2019 году, возвращение к Украине времен Кучмы нам гарантировано - так что поклонникам второго президента не стоит переживать. Все еще будет - и без Кучмы.

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Первые президентские выборы 1991 года были - что бы мы там не думали о шансах Вячеслава Черновола - скорее плебисцитом в подержку существующей власти. Власти, которая изначально была коммунистической, но вынуждена была пойти и на Декларацию о суверенитете, и на Акт о независимости. Леонид Кравчук был олицетворением этой суверен-коммунистической метаморфозы - но таким же олицетворением было большинство тогдашних жителей УССР. Так что это были выборы без выбора.

Но в 1994 году выбор уже был. Это был очень простой выбор. Между курсом Кравчука, который, возможно, не очень хорошо разбирался в экономике, но точно понимал необходимость отстаивания суверенных институтов, и курсом Кучмы, который просто ориентировался на восстановление связей с метрополией. Так вот не только большинство избирателей поддержала этот второй курс, но и большая часть украинской политической и предпринимательской элиты тоже. Поддержала, прекрасно понимая, чем это грозит. И сам Кучма тоже все великолепно понимал. Это был самый настоящий заговор приспособленцев против Украины - и он удался. На два десятилетия об украинской независимости пришлось забыть. Наша государственность осуществлялась в форме имитационных институтов, которые окончательно выродились при Януковиче, кандидатуры наших чиновников согласовывались с Кремлем, самые большие состояния делались на доставке и транспортировке российского газа.

Спустя десятилетие после победы Кучмы большая часть его сторонников - и самое главное, сторонников его подходов в политике - оказалась в лагере Ющенко и удачно переодело приспособленчество в вышиванку, еще на несколько лет лишив страну реальных шансов на побег из российской неволи. Нам повезло просто потому, что в 2010 году к власти пришел уже не новый Кучма, не приспособленец и циник, а настоящий сторонник поглощения Украины Россией, окружённый такими же безумными монстрами - продукт скорее путинизма, чем кучмизма - а все потому, что Донбасс в структуре правления Кучмы все эти годы развивался скорее в симбиозе с Россией, чем с Украиной.

Трагедия многих представителей украинского политикума и многих наших граждан сегодня в том, что из-за крымской глупости Путина и войны на Донбассе у них пока что отсутствует возможность опять "приспособиться" к Кремлю - по крайней мере, в открытую.

Именно благодаря победе Януковича и насаждению в стране откровенно пророссийского режима, который не оставлял выбора ни сторонникам украинской государственности, ни приспособленцам с циниками, удалось организовать их хрупкую коалицию - Майдан 2013-2014 годов, - и отстранить от власти кремлёвских марионеток и агентов. А потом были Крым с Донбассом, и показалось, что у украинцев - и во власти, и в целом в стране - больше нет выбора.

Но это только показалось. Юбилей Леонида Даниловича не просто напомнил мне о вечных ценностях моих соотечественников. Он еще и доказал, что в 2019 году все может закончиться. И уже не только мои враги, но и мои друзья окажутся первыми в очереди на получение российской доверенности и возвращение Украины к ее извечной роли Гуляй-поля между Москвой и цивилизованным миром. Зато жить будем хорошо и войны не будет. И даже сам Кучма с его напоминаниями о подлинных намерениях России по отношению к нашей стране нас не отрезвит. Потому что у Кучмы уже все есть и он думает о своем месте в истории. А у нас еще ничего нет - но нам очень хочется, очень.

Потому что Кучма - это мы.

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Теги: политические стратегии, президент Укаины, юбилей
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