На русском языке говорят не только в России, господин Трамп

Президент США Дональд Трамп устроил немалый шум на недавнем саммите G7, призвав своих коллег из ведущих развитых стран восстановить "Большую восьмерку" с участием России. Похоже, это был не единственный реверанс, который он сделал в сторону Кремля. По сообщению BuzzFeed, опубликованному со ссылкой на два неназванных дипломатических источника, президент США также воспользовался случаем во время традиционного ужина участников G7 и попытался оправдать аннексию Владимиром Путиным украинского Крыма. Согласно сообщению BuzzFeed, он сказал своим коллегам по G7, что Крым "является русским, потому что все, кто там живут, говорят по-русски".

Если публикация BuzzFeed соответствует действительности, такие высказывания американского лидера не могут не шокировать. Президент США, похоже, пытается найти обоснования для первой со времен Адольфа Гитлера насильственной аннексии территории другого государства в пределах континентальной Европы. Невозможно также предположить, что Трамп высказался, не понимая сути вопроса. Напротив, его публичные комментарии по Крыму звучали еще до того, как он объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента, к тому же тема Крыма является одной из основных в аспекте американо-российских отношений в то время, когда вопрос сговора с Кремлем остается предметом расследования. Трамп также хорошо осведомлен о том, что исключение России из "Большой восьмерки" было прямым следствием аннексии Крыма, и, безусловно, он мог бы оценить и масштабы последствий этого вмешательства России для международного права. Напрашивается предположение, что Трамп в разговоре с коллегами по мировому лидерству попытался серьезность этих проблем приуменьшить.

Не менее тревожит и то, что Трамп впрямую вторит пропагандистским тезисам Кремля. Несмотря на беспрепятственный доступ к информации от лучших разведок мира, он, похоже, предпочитает ориентировться на публикации маргинальных сайтов и ​​московских медиа. Заявление американского лидера, согласно которому он считает "россиянами" русскоязычных граждан Украины, напрямую перекликается с методичками, которые используются для оправдания агрессии Кремля против Украины. С самого начала вторжения России в 2014 году Москва утверждала, что действует "ради защиты русскоязычных". Когда российские войска разворачивались в Крыму и захватывали контроль над полуостровом, кремлевские СМИ транслировали многочисленные байки о "составах с украинскими националистами" и фантомных "фашистских формированиях", которые якобы направляются на юг, чтобы устроить этнические чистки русскоязычных крымчан. То же самое говорилось во время событий на востоке Украины, где российские гибридные силы начали идущие до сих пор военные действия под предлогом "спасения русскоязычного населения", которому якобы угрожал геноцид.

Эти выдумки никогда не претендовали на достоверность за пределами альтернативной реальности российских СМИ и давно не считаются темой для обсуждения на международном уровне. Однако представление о русскоязычных украинцах как о "по-сути россиянах" определенно все еще резонирует с воззрениями самого Трампа. Трудно представить, чтобы кто-то мог принять такую точку зрения без внешнего поощрения, и еще менее это представимо для лидера нации, которая и сама пользуется языком бывшей имперской метрополии. Очевидно, что представление о языке как о показателе политической принадлежности не имеет никакого смысла в мире, где испанский, арабский, английский и десятки других языков аполитично преодолевают государственные границы и пользуются официальным статусом во всем мире. Даже если бы озвученное Трампом понимание "политического смысла" языка мы применили только для языка русского, это немедленно вызвало бы сомнения в политической принадлежности многомиллионного русскоязычного населения Израиля, Германии и самой Америки, не говоря уж обо всех бывших республиках Советского Союза.

Возможно, наиболее решительное возражение на заявление Трампа дает реальность Украины, где всплеск патриотизма среди русскоговорящих является одной из важнейших черт сопротивления российской агрессии. С первых дней российского вторжения русскоязычные граждане Украины осудждали действия Кремля и отвергали российские "предложения защиты" как ненужные и безосновательные. Когда вторжение весной 2014 года распространилось из Крыма на материковую Украину, русскоязычные украинцы были на переднем крае массовой мобилизации, формируя батальоны добровольцев для защиты страны. С тех пор Украина создала одну из крупнейших регулярных армий Европы, в которой большинство военнослужащих по-прежнему составляют русскоязычные. Эта картина также отражается в списках военных потерь Украины, значительная часть которых пришлась на традиционно русскоязычный город Днепр.

Миф о прокремлевских настроениях русскоязычных украинцев не нуждался в развенчании и вдали от зоны боевых действий. В то время как в большинстве украинских городов и поселков русский остается общепринятым lingua franca, никто в Украине не интерпретирует это как выражение геополитических симпатий, - точно так же как англоговорящих ирландцев трудно заподозрить в симпатиях к англичанам. Самым ярким примером этого является столица Украины. Хотя украинский язык постоянно звучит на улицах Киева, русский сегодня остается преобладающим языком его повседневной жизни. Это делает Киев крупнейшим русскоязычным городом в мире за пределами России. Разговорный русский не помешал жителям столицы Украины стать авангардом двух патриотически настроенных постсоветских национальных революций. Языком обоих Майданов, которые резко отвергали российский контроль над страной, в подавляющем большинстве был русский, - как и сегодня в окопах в восточной Украине.

Если американский лидер действительно хочет разрешить конфликт в Украине, ему следовало бы приехать в Киев и из первых рук узнать о ситуации в этом свободно говорящем по-русски городе. Он может встретиться с русскоговорящими крымскими татарами, проживающими здесь после изгнания с оккупированной родины, посетить русскоязычных военослужащих, выздоравливающих в киевском военном госпитале после получения боевых ранений. В качестве альтернативы, он мог бы прислушиваться к своим собственным советникам, которые не сомневаются в характере конфликта в Украине и в той ответственности, которую Россия несет за военную агрессию, оккупацию и аннексию территорий соседних государств.

Колонка опубликована на сайте Atlantic Council

в рамках проекта UkraineAlert

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