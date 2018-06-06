Единственный аргумент, который поймут коррупционеры

В недавней колонке на Foreign Affairs Адриан Каратницкий и Александр Дж. Мотыль утверждают, что антикоррупционная политика Запада в Украине провалилась. Это не так. Антикоррупционная политика Запада в Украине работает, и Западу следует ее продолжать и усиливать.

Каратницкий и Мотыль правы в том, что в Украине за последние четыре года произошли перемены к лучшему. Действительно, Украина после Евромайдана провела больше реформ в антикоррупционном секторе, чем за предыдущие двадцать лет. Большинство значительных достижений - это инструменты предотвращения коррупции, и они работают. В частности, была внедрена система государственных закупок ProZorro, очищен банковский сектор, реформирован Нафтогаз, внедрена система декларирования активов для государственных служащих и переведены на внешний подряд закупки лекарств у международных организаций. Эти реформы стали возможны лишь потому, что их проведения требовали МВФ, ЕС и другие зарубежные партнеры. По своей воле правительство Украины никогда бы этого не сделало. Однако эти реформы могут закрепиться, стать необратимыми и эффективными, только если в стране появится отлаженный механизм привлечения к ответственности, - то есть, судебная система.

В результате внедрения некоторых из этих нововведений миллионы украинцев узнали, сколько и как именно высокопоставленные чиновники крадут у государства, но они не понимают, почему никто не оказался за решеткой за воровство. Конечно, это приводит к массовому разочарованию и глубокому недоверию к государству.

На этой неделе парламент Украины должен рассмотреть законопроект об антикоррупционном суде и непременно его принять. Создание независимого антикоррупционного суда - исторический шанс восстановить общественное доверие и, наконец, обеспечить эффективное привлечение коррупционеров к ответственности.

Украина уже создала новые институты, обладающие полномочиями расследовать деятельность и инициировать судебное преследование высокопоставленных должностных лиц, а также отслеживать, изымать и менеджировать незаконно приобретенные ими активы. Эти новые агентства, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура, в настоящее время расследуют 602 уголовных дела и уже направили 135 дел по случаям высокопоставленной коррупции в суд. Среди арестованных или находящихся под следствием есть депутаты, судьи, топ-менеджеры государственных предприятий, руководители госучреждений - высшие должностные лица, которые на протяжении десятилетий чувствовали себя неприкосновенными. И правосудие для этих "неприкосновенных" останется недостижимым до тех пор, пока их дела не будут в осмысленные сроки рассмотрены непредвзятым судом и по этим делам не будут вынесены приговоры.

Несмотря на очевидные успехи в расследовании случаев коррупции в высших эшелонах власти, нереформированность судебной ветви власти приводит к тому, что приговоры по итогам рассмотрения дел не выносятся, и, следовательно, не осуществляются и изъятия активов.

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Украина начала комплексную судебную реформу еще в 2016 году, но ожидавшихся результатов она не дала. Эксперимент по созданию нового Верховного суда не очистил судебную систему; доверие к судебной системе не было восстановлено; только четверть кандидатов в судьи Верховного суда соответствовали критериям добропорядочности.

Но на этот раз Украина не может позволить себе провал. Она должна создать антикоррупционный суд с действенными гарантиями его независимости - или она не получит дополнительных средств МВФ, в которых страна отчаянно нуждается.

Законопроект об антикоррупционном суде был передан президентом в парламент в декабре 2017 года и сейчас рассматривается во втором чтении. Гражданское общество и международное сообщество подвергли первоначальный вариант законопроекта критике, и хотя многие из спорных положений были исправлены, одно ключевое требование по-прежнему отсутствует, причем самое важное: роль международных экспертов в составлении "черного списка" непроходных кандидатов.

Венецианская комиссия Совета Европы четко заявила, что международное сообщество должно играть решающую роль в отборе судей для антикоррупционного суда, и страны G7 это заявление поддержали.

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Оппоненты, в том числе президент Петр Порошенко, ссылаются на то, что международное участие в процессе отбора судей ущемляет государственный суверенитет. Однако модель отбора судей, поддержанная МВФ, ни в чем не противоречит Конституции Украины. Эта модель предусматривает создание группы экспертов, назначенных международными организациями, которые финансируют инициативы по борьбе с коррупцией в Украине; эти эксперты будут проверять профессионализм, этику и добропорядочность кандидатов, а также вносить в "черный список" кандидатов, которые владеют активами неясного происхождения или принимали участие в политических преследованиях. Окончательный отбор судей из списка одобренных экспертами кандидатов лежит на украинских органах - Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета юстиции.

Создание независимого антикоррупционного суда станет завершающим звеном в цепочке новых антикоррупционных институтов и последним шагом, необходимым для выхода из порочного круга безнаказанности, который пока еще существует в Украине.

Однако принятие закона об антикоррупционном суде сдерживалось президентом и его администрацией более года.

Некоторые из членов партии Порошенко оказались настолько неумны, что публично заявляли, что если МВФ не переведет очередной транш для Украины и страна встанет перед угрозой дефолта, это не обязательно будет плохо, нужно только правильно все объяснить избирателям. На деле многие депутаты, похоже, не придают значения тому, грозит Украине дефолт или нет. Политики вообще склонны превращать концепцию коллективной ответственности в концепцию коллективной безответственности. Тем не менее, каждый, кто атакует реформы и чинит им препятствия, имеет собственное имя. И многие из них не считают зазорным проводить отпуск в Соединенных Штатах или в Евросоюзе и, с высокой вероятностью, владеют активами в этих странах.

Согласно недавним опросам, 47% украинцев не возражают, чтобы западные страны ввели индивидуальные санкции против политиков и чиновников, которые блокируют борьбу с коррупцией, и отдельно воздали по заслугам тем, кто выступает против создания антикоррупционного суда.

Запад должен быть готов сделать эту часть работы. Запрет на получение виз, замораживание активов, аналоги "акта Магнитского", усиленный контроль за иностранными счетами политиков Украины, членов их семей и связанных с ними оффшорных компаний - все эти инструменты западные правительства могут и должны использовать, чтобы напоминать украинским клептократам о пользе добродетельного законотворчества.

Потому что, похоже, это единственный аргумент, который они понимают.

Колонка опубликована на сайте Atlantic Council

в рамках проекта UkraineAlert

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